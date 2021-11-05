Cachaça do ES conquista prêmios em concurso internacional

Cachaça Princesa Isabel Crédito: divulgação

A cachaça capixaba Princesa Isabel, dos empresários Adão e Pedro Cellia, acaba de conquistar mais dois prêmios no Concurso Mundial de Destilados de Bruxelas, na Bélgica, o principal da categoria no mundo. O rótulo Princesa Isabel Amburana conquistou o ouro e o rótulo Princesa Isabel Ouro conquistou a premiação máxima, o Grand Ouro.

A premiação entra para a lista de conquistas do alambique, que já recebeu outros títulos nacionais e internacionais, em São Paulo, na Alemanha e em Londres, na Inglaterra.

GIN CAMPEÃO

A Zucchi Destilaria conquistou mais uma medalha de prata para o Espírito Santo com o Gin 743. Dessa vez a vitória foi no Spirits Selection by Concours mondial de Bruxelles - CMB 2021. O evento é considerado o maior concurso de bebidas destiladas do mundo. Com jurados renomados de 30 países, o evento, que acontece todos os anos, seleciona os melhores destilados, que são classificados com medalhas de bronze, prata e ouro.

VEM, VERÃO!

Bruna Sponfeldner veste a nova coleção do estilista Reinaldo Lourenço, em ensaio na llha do Frade Crédito: Cloves Louzada

NATAL DO BEM

Na próxima segunda e terça-feira, dias 8 e 9, acontece a Feira Anual de Natal do grupo de artesãs Amigas do Bem. Ao longo do ano, elas produzem artesanatos de todos os tipos, como panos de prato, jogos de mesa, toalhas, bordados e enfeites natalinos. E suas produções estarão à venda no Tiffany Center, na Reta da Penha. Todo o valor arrecadado será destinado a melhorias na Maternidade Pró-Matre e na melhoria dos atendimentos às pacientes do SUS.

JANTAR

Gisele Rauta, Katia Brant e Lili Vieira Crédito: Cloves Louzada

NATAL NO SHOPPING JARDINS

Os enfeites das lojas e a montagem da árvore de Natal no Shopping Jardins anunciam que o Papai Noel está chegando. A abertura oficial do Natal será neste sábado (06), com a chegada do bom velhinho a partir das 17h30.

ENCONTRO

A presidente da Findes, Cris Samorini, e o diretor-presidente do Bandes, Munir Abud de Oliveira: naa apresentação das linhas de crédito do Bandes para presidentes de sindicatos Crédito: Divulgação

MEDICINA EM PAUTA

A Faculdade Multivix assinou nesta quarta-feira (03), a renovação do convênio com o Hospital Evangélico de Vila Velha, que permite que os alunos do curso de Medicina possam estagiar na unidade nas aulas práticas do curso, em clínica médica e cirurgia. O evento aconteceu no auditório da Faculdade, em Vitória, com a presença de diretores, coordenadores e autoridades.

Patricia, Tadeu e Eliene Penina: na renovação de convênio da Multivix e Hospital Evangélico de Vila Velha Crédito: Cloves Louzada

RR NEWS

Denise Azevedo passou uma temporada em Porto de Galinhas com Getúlio, das Óticas Paris, celebrando idade nova. Neste fim de semana ela reúne amigos e familiares para um encontro em seu apartamento na Praia do Canto ainda em comemoração ao seu aniversário.

Nossa paisagista Sinthia Ferrari está trabalhando no Manoa Eco Villa, em Costa Dourada, na Bahia.

Luciana Reginatto e Everaldo Reginatto comemoram 10 anos da Matrix, neste sábado (06), com show de Sorriso Maroto.

A advogada Carla Gilbertoni Fregona é a única representante do Estado a ser escolhida como juíza de um Moot Court, um simulado de competição jurídica, da Corte Internacional de Direito Marítimo. O evento é promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito do Mar e vai acontecer no próximo dia 9 de novembro, de forma online. Carla é referência nacional na área. Seu livro "Direito Marítimo" (de 820 páginas) é um dos mais vendidos no Brasil. A obra já está indo para a quarta edição.

A chef Mônica Pimentel recebe convidados até dia 6 de novembro no evento Bendito Bazzar, encontro de moda, culinária, artesanato e decoração.

Especialista em mesa posta, com passagem pela rede internacional de hotéis Starwood, Dani Mendes inovou na pandemia e passou a prestar serviço de consultoria para o setor de hotelaria. Neste domingo, 7, segue para Itaúnas onde presta consultoria para a Pousada Ka347, que faz parte do seleto Roteiro de Charme. E em dezembro, para fechar o ano com chave de ouro, a consultoria será no Chalé Alecrim, em Pedra Azul.

Carmo Della Mota Crédito: Divulgação