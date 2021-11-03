FOTOS: Veja quem prestigiou o badalado Baile Místico em Vitória

Maria Sanz é a organizadora do 2ª Baile Místico Crédito: Fabio Prieto

Pela segunda vez consecutiva, a nossa artista e cronista de A Gazeta, Maria Sanz, celebrou o ‘Samhain’ (que marca o fim do ano velho e o começo do ano novo dos Eldianos) em seu Baile Místico. A edição 2021 foi realizada na noite do dia 30, na Casa da Mãe Joana (ex-Spírito Jazz), em Vitória. Por lá, desfilaram ciganos, fadas, bruxos, alienígenas e tantos outros fantasiados em clima de ano novo. A pista ficou a cargo dos DJs Salvador Araguaya (SP), Paco DJ, Larissa Tantan, Léo Conde e Drunk&Play. Confira as fotos de Fábio Prieto.

Flavia Carvalhinho, André Poubel e Hellen Dalla: no 2ª Baile Místico, em Vitória Crédito: Fábio Prieto

2º Baile Místico

PAPAI NOEL NA PRAIA DA COSTA

O clima de Natal está no ar e o bom velhinho já tem data para chegar no Shopping Praia da Costa: domingo, 07 de novembro. A chegada do Papai Noel acontecerá a partir das 16h, na Praça de Eventos do mall, com personagens temáticos, distribuição de mimos para os pequenos, chuva de balões e muita magia. O Papai Noel virá acompanhado de uma parada natalina, junto com suas renas, trenós e ajudantes, cumprimentando todos que estiverem por lá e distribuindo mimos, ao som da banda natalina. Na Praça de Eventos, a diversão continua com cantata de Natal.

HALLOWEEN

Ueber Moreira e Emerson Cabral comandaram noite das bruxas, no Modéstia às Favas, em Vila Velha Crédito: Ingrid Welida

EXAGERADO VEM AÍ!

Marcando a volta dos megaeventos ao estado, no próximo dia 3 e até o dia 7 acontece o Exagerado. A expectativa da organização é que mais de 200 mil pessoas passem pelo Pavilhão de Carapina para aproveitar os descontos de até 90% em produtos de marcas famosas. Neste ano, o público também poderá conferir o Bucado, um restaurante de alta gastronomia com menu assinado pela chef Danielle Barbosa, vencedora do programa Masterchef 2020. Outra novidade é o Torneio Exagerado de Beach Tennis que acontecerá em quadras de areia montadas dentro do Pavilhão.

EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

A anfitriã Leticia Rody com os convidados Pedro Faé, Osmar Marcarini, Andrea Marcarini, Dante Negreiros e Camina Marcarini: na sua Agence Immobilière, na Casa Cor ES Crédito: Divulgação

RR NEWS

Sylviene Guaitolini, Rita Camata, o cantor Silva e Jackie Campos: em tarde musical na Ilha do Frade Crédito: Divulgação

Sylviene Guaitolini recebeu o cantor Silva para almoço musical, em sua casa, na Ilha do Frade, nesta segunda-feira (01). As amigas Rita Camata e Jackie Campos também presença na tarde sob o comando de Marcelo Ribeiro.

A vice-governadora, Jacqueline Moraes, que assumiu o Governo do Estado, após viagem do governador Renato Casagrande para a 26° Conferência das Nações Unidas para a Mudança Climática (COP-26), na Escócia, participa da abertura da 14ª edição da Semana do Plástico na próxima segunda-feira (8), a partir das 19h30. Serão abordados temas como uso no dia a dia dos hospitais, sustentabilidade e economia circular do Plástico, novas tecnologias e oportunidades de negócios

Especialista em marketing de percepção, Arthur Galvão entrevistará o sócio fundador da Origens, Rafael Mello e o empreendedor Pedro Paulo Moyses, um dos sócios do Barlavento, em almoço com seus alunos do curso Código Premium. Com o objetivo de apresentar cases de sucesso de marcas premium capixabas, o evento acontece, apenas para convidados, no dia 5 de novembro, às 12h, no Barlavento. O Código Premium foi criado por Arthur Galvão utilizando os princípios do método Marketing de Percepção, também criado por ele.