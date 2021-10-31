Andrea Andrade celebra 50 anos em almoço "only for girls" em Vitória

Andrea Andrade celebra 50 anos com almoço intimista em Vitória Crédito: Camilla Baptistin

Queridona de RR, Andrea Andrade celebrou seus 50 anos em almoço "only for women" nesta sexta-feira (29), no Restaurante Balthazar, na Praia do Canto, em Vitória. Belíssima, a aniversariante vestiu um look verde do estilista Josué Vasconcelos em parceria com a Libanesa Tecidos, de Flávia Saade.

A tarde reuniu amigas de infância e de juventude, além de familiares. O saxofonista João Vinícius (vídeo abaixo) embalou a festa com hits e canções preferidas da aniversariante, como "Dona", de Roupa Nova, e "Dia Branco" , de Geraldo Azevedo. Confira quem marcou presença no almoço festivo na galeria de fotos de Camilla Baptistin.

Andrea Andrade e a mãe Regina Troccoli: brindando os 50 anos! Crédito: Camilla Baptistin

Aniversário de 50 anos de Andrea Andrade

Festa de aniversário de Andrea Andrade Crédito: Camila Baptistin

LANÇAMENTO

Claudio Chieppe, Cecilia Zon, Augusto Alvarenga, Letícia Rody e Marcos Murad: em lançamento de novo empreendimento imobiliário em Domingos Martins Crédito: Cloves Louzada

RR NEWS

Nos dias 3 a 6 de novembro, acontece em Maceió o 57º Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica. O evento, que será realizado no Centro de Convenções Ruth Cardoso tem presença confirmada do cirurgião plástico Ariosto Santos e do seu filho, Ariosto Neto.

A advogada Flávia Brandão - referência quando o assunto é Direito de Família- foi reconduzida à presidência do Instituto Brasileiro de Direito de Família - Espírito Santo, juntamente com sua diretoria. Ela também foi empossada membro da Comissão Nacional de Direito das Famílias e Sucessões da ABA , Associação Brasileira de Advogados, como uma das representantes do ES.

Roberta Drummond e Sérgio Paulo Rabello: encontro em Vitória Crédito: Cloves Louzada

A advogada e Conselheira Federal da OAB-ES, Luciana Mattar Vilela Nemer, foi nomeada, nesta sexta-feira (29/10), pelo Presidente da República Jair Bolsonaro, para o cargo de Juíza do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo. "Ascender a esta Corte após 15 anos de advocacia e nela ter assento ao lado de magistrados e juristas que admiro, muito me honra. E é com gratidão que vivo esse momento, pois na estrada reconheci amigos, e muito me regozija saber que não caminhei sozinha. Assumo essa nobre missão com as bençãos de Deus e ciente da responsabilidade que carrego para fazer o bem no exercício da justiça.", ressaltou a Conselheira Federal da OAB-ES, Luciana Mattar.

No mês em que completam 42 anos, as Óticas Paris lançaram uma série de conteúdos no Instagram para comemorar essa data tão especial e também mostrar quem está por trás das lentes. São pessoas como a Walquileni, o Elves Passamani , o José Roberto e o Sérgio Frederico, que não só fazem parte da história, como fazem toda a diferença no dia a dia e crescimento da empresa . “Temos gratidão e carinho especial por aqueles que nos ajudam a ser o que somos. Além de investir na capacitação desses profissionais, achamos importante valorizar e reconhecer suas contribuições ao longo de nossa trajetória”, destaca a diretora executiva da rede de óticas, Ana Luiza Azevedo.

Sandra Matias, Lincoln Dias, Rita Rocio,José Bechara, Lara Brotas: no lançamento do anuário da CasaCor ES 2021 Crédito: Arthur Louzada