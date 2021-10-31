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Renata Rasseli

Andrea Andrade celebra 50 anos em almoço "only for girls" em Vitória

A aniversariante reuniu amigas em tarde  intimista no Restaurante Balthazar, na Praia do Canto, nesta sexta-feira (29)

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 02:09

Públicado em 

31 out 2021 às 02:09
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Andrea Andrade celebra 50 anos com almoço intimista em Vitória
Andrea Andrade celebra 50 anos com almoço intimista em Vitória Crédito: Camilla Baptistin
Queridona de RR, Andrea Andrade celebrou seus 50 anos em almoço "only for women" nesta sexta-feira (29), no Restaurante Balthazar, na Praia do Canto, em Vitória.  Belíssima, a aniversariante vestiu um look verde do estilista Josué Vasconcelos em parceria com a Libanesa Tecidos, de Flávia Saade. 
A tarde reuniu amigas de infância e de juventude, além de familiares. O saxofonista João Vinícius (vídeo abaixo) embalou a festa com hits e canções preferidas da aniversariante, como "Dona", de Roupa Nova, e "Dia Branco" , de Geraldo Azevedo.  Confira quem marcou presença no almoço festivo na galeria de fotos de Camilla Baptistin.
Andrea Andrade e a mãe Regina Troccoli
Andrea Andrade e a mãe Regina Troccoli: brindando os 50 anos!  Crédito: Camilla Baptistin

Aniversário de 50 anos de Andrea Andrade

Festa de aniversário de Andrea Andrade
Festa de aniversário de Andrea Andrade Crédito: Camila Baptistin

LANÇAMENTO

Claudio Chieppe, Cecilia Zon, Augusto Alvarenga, Letícia Rody e Marcos Murad
Claudio Chieppe, Cecilia Zon, Augusto Alvarenga, Letícia Rody e Marcos Murad: em lançamento de novo empreendimento imobiliário em Domingos Martins Crédito: Cloves Louzada

RR NEWS

Nos dias 3 a 6 de novembro, acontece em Maceió o 57º Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica. O evento, que será realizado no Centro de Convenções Ruth Cardoso tem presença confirmada do cirurgião plástico Ariosto Santos e do seu filho, Ariosto Neto.
A advogada Flávia Brandão - referência quando o assunto é Direito de Família- foi reconduzida à presidência do Instituto Brasileiro de Direito de Família - Espírito Santo, juntamente com sua diretoria. Ela também foi empossada membro da Comissão Nacional de Direito das Famílias e Sucessões da ABA , Associação Brasileira de Advogados, como uma das representantes do ES.
Roberta Drummond e Sérgio Paulo Rabello
Roberta Drummond e Sérgio Paulo Rabello: encontro em Vitória Crédito: Cloves Louzada
A advogada e Conselheira Federal da OAB-ES, Luciana Mattar Vilela Nemer, foi nomeada, nesta sexta-feira (29/10), pelo Presidente da República Jair Bolsonaro, para o cargo de Juíza do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo. "Ascender a esta Corte após 15 anos de advocacia e nela ter assento ao lado de magistrados e juristas que admiro, muito me honra. E é com gratidão que vivo esse momento, pois na estrada reconheci amigos, e muito me regozija saber que não caminhei sozinha. Assumo essa nobre missão com as bençãos de Deus e ciente da responsabilidade que carrego para fazer o bem no exercício da justiça.", ressaltou a Conselheira Federal da OAB-ES, Luciana Mattar.
No mês em que completam 42 anos, as Óticas Paris lançaram uma série de conteúdos no Instagram para comemorar essa data tão especial e também mostrar quem está por trás das lentes. São pessoas como a Walquileni, o Elves Passamani , o José Roberto e o Sérgio Frederico, que não só fazem parte da história, como fazem toda a diferença no dia a dia e crescimento da empresa . “Temos gratidão e carinho especial por aqueles que nos ajudam a ser o que somos. Além de investir na capacitação desses profissionais, achamos importante valorizar e reconhecer suas contribuições ao longo de nossa trajetória”, destaca a diretora executiva da rede de óticas, Ana Luiza Azevedo.
Sandra Matias, Lincoln Dias, Rita Rocio,José Bechara, Lara Brotas
Sandra Matias, Lincoln Dias, Rita Rocio,José Bechara, Lara Brotas: no lançamento do  anuário da CasaCor ES 2021 Crédito: Arthur Louzada
Sob os cuidados do fisioterapeuta Alisson José Bernardo, o piloto capixaba Hugo Cibien, segue a rotina de tratamentos contra as sequelas da violenta batida que sofreu na última corrida, realizada no dia 02 de outubro, em Curitiba. Ele se prepara para 7ª etapa, que acontece no dia 27 de novembro, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Cibien segue no campeonato como vice-líder, com chances reais de ganhar o título.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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