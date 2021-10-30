FOTOS: Happy hour reúne profissionais da decoração em Vitória

Tatiana Pradal e Claudia Júdice Folador: na Crédito: Ana Luiza Velasco

A empresária Claudia Júdice Folador e a arquiteta Tatiana Pradal lançaram, nesta quinta-feira (28), o novo quarto da Casa Arrumada Home e Design, em Santa Lúcia, com um animado happy hour para amigos e profissionais da área da decoração. Apesar de ter um apelo de casa de praia, por ser inspirado na coleção Costa Nova da Entreposto, o ambiente não tem uma decoração praiana óbvia.

De acordo com Tatiana, o principal intuito do quarto é transmitir paz e ser um espaço leve. "É claro que tudo que está relacionado ao mar já traz essa sensação gostosa, além de ser belo por si só. E essa é outra proposta do quarto, mostrar a beleza e a mansidão que há na simplicidade". Confira quem prestigiou o evento na galeria de fotos de Ana Luiza Velasco.

Happy hour reúne profissionais da decoração em Vitória

PESQUISA CAPIXABA COM REPERCUSSÃO INTERNACIONAL

Uma pesquisa de iniciação científica desenvolvida na FAESA e coordenada pelo professor Fausto Frizzera, chamou a atenção da comunidade científica internacional com a publicação dos resultados do estudo numa das revistas internacionais mais conceituadas do mundo, The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants. A pesquisa validou grandes resultados para a evolução das técnicas odontológicas de implante. Por meio da comparação entre cirurgias de implante dentário utilizando guia impresso 3D e cirurgias convencionais (com corte e descolamento da gengiva), os pesquisadores apuraram uma redução de aproximadamente 50% no tempo de realização da cirurgia, quando utilizados os guias 3D, e, também, que foi três vezes menos dolorosa para os pacientes, durante e após o processo operatório.

ALMOÇO

Rodrigo Souto com Sergio Paulo Rabello, Vivyan Modesto, Letícia Finamore, Rita Tristão, Rosana Rampazzo, Renata Tristão, Sergio Palmeira, Karla Giaretta, Julia Velloso e Angela Lopes: almoço na Casa Cor ES Crédito: Divulgação

Carmem Dolores, Guilherme, Rodrigo e Marcela Souto receberam em sua loja Stampa os arquitetos parceiros que levaram para seus ambientes da Casa Cor ES o melhor do design brasileiro representado pela família, nomes como Jader Almeida, Sergio Rodrigues, Roberta Banqueri e Lucas Bond. O chef Luciano Victal foi quem comandou o menu do almoço especial que aconteceu no espaço gourmet da loja.

ANIVERSÁRIO

A aniversariante Sinthia Ferrari e o seu Guilherme Pires: celebrando 50 primaveras! Crédito: Divulgação

COMUNICAÇÃO COM PROPÓSITO

A atriz Flávia Alessandra é a voz da campanha institucional lançada pela Beta Rede, holding de comunicação liderada pelo CEO Rimaldo de Sá, que tem a transformação como propósito. O vídeo dá uma mostra dos projetos de impacto que tiveram participação da holding em algumas das mais importantes ações de entretenimento, institucionais e de comunicação no Estado. “Sabemos que mais importante do que oferecer uma solução pronta é estar preparado para desafios que se transformam diariamente. Por isso, fizemos questão de apresentar nosso propósito: ajudar nossos clientes a entenderem e atuarem frente à transformação dos negócios, dos comportamentos e lugares”, conta Rimaldo.

BRUNCH

Sergio Palmeira, Max Melo e Vitor Cipriano: em encontro de arquitetos e decoradores da Ilha Crédito: Cloves Louzada

PLANTAÇÃO DE 200 ÁRVORES EM 5 MINUTOS

A startup capixaba, Agro Atlas Brasil, responsável por usar drones no auxílio de produtores rurais na pulverização de lavouras lança o projeto social Atlas Forest que utiliza da tecnologia dos drones para reflorestar áreas nativas. A Atlas Forest, com essa ação, já plantou duzentas árvores em cinco minutos e pretende, com mais parcerias, conseguir aumentar as áreas reflorestadas por todo o país.

QUERIDOS DE RR

Priscila Lages e Marcelo Lages: na plateia do espetáculo “A luz da cultura”, no Teatro do Sesi, em Vitória Crédito: Cloves Louzada

RR NEWS

As joias da designer capixaba Emar Batalha agora fazem parte da impecável curadoria de mais de 70 marcas de 15 países da CJ Mares, no Shopping Jardins, em São Paulo. Entre as novidades que poderão ser conferidas por lá está a coleção Florata, assinada em parceria com a artista visual paulista Natália Felipe, que faz um belo trabalho de pintura a mão em madeiras recicladas. Peças icônicas de coleções variadas como os anéis e colares Classic, os brincos Afrodite e a tradicional Crenças também estarão expostas na multimarcas de luxo.

Whagner Torezani e Mery Zeferino vão promover uma tarde especial para comemorar o Dia do Cerimonialista, em seu MAWT, na Enseada do Suá. O encontro, que está programado para o próximo dia 03 de novembro, vai reunir as profissionais como forma de agradecimento pela parceria em 2021.

Nossas oftalmologistas Rochelle Pagani e Liliana Nóbrega, da Clínica Oftalmologia Vitória, recebem a renomada retinóloga mineira, Elke Passos. Ela vem de Belo Horizonte, no dia 4 de novembro, para um encontro com endocrinologistas capixabas. A oftalmologista vai falar sobre Retinopatia Diabética, doença que afeta os pequenos vasos da retina, região do olho responsável pela formação das imagens enviadas ao cérebro.

Ohanna Sgaria e Juliana Kwak: em brunch décor em Vix Crédito: Cloves Louzada