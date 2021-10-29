Capixabas visitam fábrica e showroom da Todeschini na Serra Gaúcha

Geórgia Mendonça, Carol Daros, Emilia Lopes, Juliana Goulart, Gabriela Iamonde, Claudia Melo, Lais Arêas, Renata Rasseli, Leticia Serafim e Rômulo Pegoretti: grupo do ES em visita ao showroom da Todeschini, em Bento Gonçalves (R) Crédito: Renata Rasseli

Há 80 anos, a Todeschini, marca famosa de móveis planejados , com sede em Bento Gonçalves (RS), transforma sonhos em realidade. Com inovação, tecnologia e busca constante de soluções em acabamentos e tendências, a empresa oferece design e altíssima qualidade para mobiliar todo tipo de ambiente, de cozinhas a dormitórios, de salas de estar e jantar a banheiros e escritórios.

De 20 a 22 de outubro, um grupo de arquitetos e designers de interiores capixabas conferiu de perto como o sonho vira realidade, em visita a fábrica e showroom da marca, em Bento Gonçalves, coração da Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul.

A convite da Todeschini Vitória, Cáudia Melo, Letícia Serafim, Emilia Lopes, Laís Arêas, Juliana Goulart, Geórgia Mendonça, Caroline Daros e Rômulo Pegoretti foram recebidos pela diretoria da Todeschini e acompanhados da diretora comercial da Todeschini Vitória, Gabriela Iamonde. A coluna RR acompanhou a experiência ao lado do seleto grupo.

Rômulo Pegoretti, Lais Arêas, Carol Daros, Geórgia Mendonça, Claudia Melo, Gabriela Iamonde, Emilia Lopes, Juliana Goulart, Letícia Serafim foram recebidos na fábrica pela arquiteta da Todeschini Crédito: Renata Rasseli

TOP 3 DO MUNDO

Durante a visita, o grupo capixaba conferiu a ampliação da fábrica da Todeschini, que, em breve, será a maior de móveis planejados da América Latina e estará entre as 3 maiores do mundo. Os profissionais viram de perto a qualidade do material utilizado na fabricação dos móveis planejados, que é um dos principais diferenciais da Todeschini no mercado. Ela trabalha tanto com MDF quanto com MDP.

O MDP é um material leve fabricado em três camadas, sendo uma grossa no miolo e duas finas nas superfícies. Isso confere ao produto uma resistência maior ao empenamento e à colocação e remoção de parafusos. É ideal para a estruturação de armários, prateleiras e portas.

Já o MDF é resultado da mistura de fibras de madeira com resinas sintéticas. Por sua homogeneidade, facilita a aplicação de cortes, usinagem em baixo relevo e entalhamento nas partes aparentes dos móveis, onde são feitos os acabamentos finais.

"A indústria tem um papel de destaque na nossa formação. Foi impressionante fazer esta imersão nos materiais da Todeschini, suas empregabilidades e suas inovações. Conhecer estes processos nos dá a certeza de ambientes duradouros e de que o investimento vale a pena. Foi um prazer participar desta turma de profissionais criativos que caminham junto com a marca!" Emília Lopes - Arquiteta

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SHOWROOM

Rômulo Pegoretti, Georgia Mendonça, Leticia Serafim, Gabriela Iamonde, Emilia Lopes, Juliana Goulart, Carol Daros, Claudia Melo e Laís Areas: capixabas na Todeschini Crédito: Renata Rasseli

O grupo visitou ainda o belíssimo showroom da Todeschini, na sede da empresa, que apresenta uma linha completa de móveis para cozinhas, dormitórios, salas de estar e jantar, banheiros, escritórios e lavanderias. Os ambientes confirmam a qualidade, a elegância e as possibilidades de projetos voltados para públicos exigentes.

Rômulo Pegoretti: em visita ao showroom da Todeschini, em Bento Gonçalves (R) Crédito: Renata Rasseli

"Estar num grupo tão afinado e talentoso, junto à potência que é a Todeschini, me trouxe uma bagagem de energia e inspiração sem igual. Acompanhar o processo fabril e visitar o showroom foi encantador, e me sinto ainda mais confiante e motivada a firmar essa parceria." Geórgia Mendonça - Designer de Interiores

Geórgia Mendonça, Laís Arêas, Juliana Goulart e Carol Daros: em visita ao showroom da Todeschini, na Serra Gaúcha Crédito: Renata Rasseli

"Fiquei impressionada com a potência da empresa. Visualizar as soluções de acabamento, logística e tendência fizeram a diferença para especificar o produto para meus clientes." Juliana Goulart - Arquiteta

Capixabas visitam fábrica e showroom da Todeschini na Serra Gaúcha

"A Experiência Sentidos da Todeschini foi única. Voltei com a bagagem cheia de inspirações, além da certeza da qualidade e do diferencial da marca. Muita tecnologia e inovação, aliados a muito cuidado e carinho em todos os detalhes, em cada etapa!" Cláudia Melo - Arquiteta

TOUR

A experiência Todeschini na Serra Gaúcha contou ainda com visitas a lojas de vinhos, embutidos, chocolates e azeites, malharia e de couros produzidos na região, um almoço no Restaurante Casa Madeira e uma visita à vinícola Casa Valduga. Na vinícola, uma das maiores do Brasil, o grupo foi recebido para degustação de vinhos e espumantes e um jantar dançante no restaurante Maria Valduga.

Capixabas visitam a Vinícola Casa Valduga Crédito: Divulgação

"Fazer parte da Experiência Todeschini foi sensacional! A escolha de cada atração, restaurante e local a ser visitado refletiu o cuidado que a empresa tem na fabricação do seu próprio mobiliário. Realmente somente o que há de melhor. Amei demais!" Letícia Serafim - Arquiteta

Convidados da Todeschini Vitória visitaram a vinícola Casa Valduga, no Rio Grande do Sul Crédito: Renata Rasseli

Vinho da Casa Valduga servido ao grupo da Todeschini Vitória Crédito: Renata Rasseli