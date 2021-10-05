Veja quem prestigiou a abertura da CasaCor ES 2021 em Vila Velha

Praça Helmut, assinada pelo paisagista Ivan Aguiar e o arquiteto Heliomar Venâncio Crédito: Camila Santos

Foi super prestigiada a avant première da CasaCor ES 2021, neste domingo (03), na antiga residência de Helmut Meyerfreund, na Praia da Costa. Em sua 25ª edição, a mostra de decoração com o tema “Casa Original, suas Raízes, Afeto e Memórias” ocupa o local em que foi realizado o seu lançamento, no ano de 1996.

A diretora da CasaCor ES, a arquiteta Rita Rocio Tristão, recebeu convidados e autoridades para apresentar 32 ambientes criados por 42 profissionais. A mostra ficará aberta ao público de 06 de outubro a 28 de novembro.

Everaldo Colodetti, Rita Tristão, o prefeito de Vila Velha Arnaldinho Borgo e Andressa Barcelos: na abertura da CasaCor ES neste domingo (03), na Praia da Costa Crédito: Mônica Zorzanelli

Abertura da CasaCor ES 2021

DESTAQUES DA CASA COR 2021

Este ano, além dos ambientes mais tradicionais como cozinha, living e suítes do casal e dos filhos, o Home Office ArcelorMittal é uma tendência que ganhou força durante a pandemia e mereceu destaque especial no projeto de Sérgio Paulo Rabello, que também assina o Café Innovare, operado pelo Caffé Lorenzon. Um ao lado do outro, os dois ambientes são voltados para a rua, interagindo com o bairro, se abrindo à vizinhança.

Gabriela, Jorge, Livia e Brunela Oliveira e Ana Paula Castro: no Home Office ArcelorMittal Crédito: Mônica Zorzanelli

Outro destaque é um apartamento completo de 160 metros quadrados, o Apartamento Showa, decorado por um dos nomes mais conhecidos da arquitetura no Brasil, o baiano David Bastos.

Após o evento, a área de 4,5 mil metros da casa de Helmut vai virar um edifício de luxo.

ANIVERSÁRIO

A aniversariante Saly Pio em clique de Elias Gama para ensaio com clima de verão. Parabéns! Crédito: Elias Gama

ACELERANDO!

Na corrida realizada em Curitiba, sábado (2), o piloto Hugo Cibien, o único capixaba disputando a Imperio Endurance Brasil, mesmo com a violenta batida a 240km/h contra o muro, finalizou a corrida em 4º lugar e segue no campeonato como vice-líder, com chances reais de ganhar o título. “Na volta anterior tive um toque naquela roda com o carro do Marcos Gomes/Xandinho Negrão, isso pode ter gerado um problema no pneu. Quando cheguei no fim da reta principal, onde atingimos as maiores velocidades, o pneu explodiu, a uns 240km/h. Quando acontece isso, nessas velocidades, o carro fica incontrolável. No caso, virou e bateu no muro”, explica Cibien. As duas últimas etapas estão agendadas. No dia 27 de novembro, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul e a grande final, no dia 18 de dezembro, em Interlagos, São Paulo.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Com o tema Neon, Débora e Wiler Coelho comemoraram o aniversário de 10 anos da filha Isadora, no Trilha Eventos Crédito: Divulgação

RR NEWS

Claudia Júdice Folador recebe convidados nesta quinta-feira (07), em seu showroom de moveis em Santa Lúcia, para o lançamento do quarto “Ninho de Memórias”. Assinado pelos arquitetos Kassio Fontoura e Marcela Grasselli, o novo espaço foi projetado para que as pessoas se sintam abraçadas por cada detalhe do ambiente, a proposta foi oferecer uma sensação de calmaria e de afetividade familiar. Entre os convidados para o petit comité estão Tatiana Coutinho, Rodrigo Chiabbai, Gabriela Greppe, Sandra Brotas, Lara e Luiza Guimarães

O empresário Marcelo Guimarães, da Inter VIX, segue rumo a São Paulo, onde participa do "Acelerador Profissional". O programa de imersão é voltado a donos de pequenas e médias empresas e, tem como objetivo, acelerar o crescimento do negócio, transformando em uma empresa eficiente através de processos inteligentes.

O Presidente da G.R.E.S Andaraí, Thiago Bandeira, comunica o retorno do Destaque Símbolo da Agremiação de Santa Martha, conhecido como "A Venenosa". O destaque volta ao desfile após uma década de ausência. Para brindar esse retorno, a escola anuncia a chegada da modelo e ex-assistente de palco do Caldeirão do Huck, Layla Bastos, representando a Cobra Naja, símbolo da agremiação.