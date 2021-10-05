Veja quem prestigiou a abertura da CasaCor ES 2021 em Vila Velha

Foi super prestigiada a avant première da CasaCor ES 2021, neste domingo (03), na antiga residência de Helmut Meyerfreund, na Praia da Costa. Em sua 25ª edição, a mostra de decoração com o tema “Casa Original, suas Raízes, Afeto e Memórias” ocupa o local em que foi realizado o seu lançamento, no ano de 1996.
A diretora da CasaCor ES, a arquiteta Rita Rocio Tristão, recebeu convidados e autoridades para apresentar 32 ambientes criados por 42 profissionais. A mostra ficará aberta ao público de 06 de outubro a 28 de novembro.
Abertura da CasaCor ES 2021
DESTAQUES DA CASA COR 2021
Este ano, além dos ambientes mais tradicionais como cozinha, living e suítes do casal e dos filhos, o Home Office ArcelorMittal é uma tendência que ganhou força durante a pandemia e mereceu destaque especial no projeto de Sérgio Paulo Rabello, que também assina o Café Innovare, operado pelo Caffé Lorenzon. Um ao lado do outro, os dois ambientes são voltados para a rua, interagindo com o bairro, se abrindo à vizinhança.
Outro destaque é um apartamento completo de 160 metros quadrados, o Apartamento Showa, decorado por um dos nomes mais conhecidos da arquitetura no Brasil, o baiano David Bastos.
Após o evento, a área de 4,5 mil metros da casa de Helmut vai virar um edifício de luxo.
ANIVERSÁRIO
ACELERANDO!
Na corrida realizada em Curitiba, sábado (2), o piloto Hugo Cibien, o único capixaba disputando a Imperio Endurance Brasil, mesmo com a violenta batida a 240km/h contra o muro, finalizou a corrida em 4º lugar e segue no campeonato como vice-líder, com chances reais de ganhar o título. “Na volta anterior tive um toque naquela roda com o carro do Marcos Gomes/Xandinho Negrão, isso pode ter gerado um problema no pneu. Quando cheguei no fim da reta principal, onde atingimos as maiores velocidades, o pneu explodiu, a uns 240km/h. Quando acontece isso, nessas velocidades, o carro fica incontrolável. No caso, virou e bateu no muro”, explica Cibien. As duas últimas etapas estão agendadas. No dia 27 de novembro, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul e a grande final, no dia 18 de dezembro, em Interlagos, São Paulo.
PARABÉNS PRA VOCÊ!
RR NEWS
Claudia Júdice Folador recebe convidados nesta quinta-feira (07), em seu showroom de moveis em Santa Lúcia, para o lançamento do quarto “Ninho de Memórias”. Assinado pelos arquitetos Kassio Fontoura e Marcela Grasselli, o novo espaço foi projetado para que as pessoas se sintam abraçadas por cada detalhe do ambiente, a proposta foi oferecer uma sensação de calmaria e de afetividade familiar. Entre os convidados para o petit comité estão Tatiana Coutinho, Rodrigo Chiabbai, Gabriela Greppe, Sandra Brotas, Lara e Luiza Guimarães
O empresário Marcelo Guimarães, da Inter VIX, segue rumo a São Paulo, onde participa do "Acelerador Profissional". O programa de imersão é voltado a donos de pequenas e médias empresas e, tem como objetivo, acelerar o crescimento do negócio, transformando em uma empresa eficiente através de processos inteligentes.
O Presidente da G.R.E.S Andaraí, Thiago Bandeira, comunica o retorno do Destaque Símbolo da Agremiação de Santa Martha, conhecido como "A Venenosa". O destaque volta ao desfile após uma década de ausência. Para brindar esse retorno, a escola anuncia a chegada da modelo e ex-assistente de palco do Caldeirão do Huck, Layla Bastos, representando a Cobra Naja, símbolo da agremiação.
A tricologista Cristal Bastos viajou a São Paulo especialmente para prestigiar seu namorado na noite de autógrafos do lançamento de "Temas atuais em Tricologia", título do novo livro escrito pelo médico dermatologista e tricologista Dr. Ademir Carvalho Leite Jr. Com mais de 20 anos de experiência em recuperação capilar, esta é a oitava obra do. Dr. Ademir, e reúne casos complexos superados na prática clínica, além de publicações científicas, que poderão ajudar profissionais da área a se aprofundarem em temas importantes da atualidade, como a tricologia em pacientes transgêneros e coadjuvantes nos tratamentos de queda e problemas no couro cabeludo.