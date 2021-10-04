Show relembra hits do rock dos anos 80 em Vitória; fotos e vídeos

Cadu Caruzo cantou grandes sucessos de Cazuza e Barão Vemelho, além de Heróis da Resistência, Paralamas do Sucesso, Lobão e Legião Urbana Crédito: Cacá Lima

A cena do rock Brasil dos anos 80 invadiu a nossa praia neste sábado (02). Ferveu o Sunset Motor Rockers, no Na Vista, na Enseada do Suá, em Vitória. O evento faz parte das comemorações dos 40 anos do famoso Circo Voador, do Rio de Janeiro.

Três bandas prestaram suas homenagens a grandes ícones dos rock dos anos 80. A Capital Elétrico, banda do RJ, apresentou os maiores sucessos do Capital Inicial e clássicos do rock nacional.

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Já a Usados e Seminovos, sob o comando do vocalista Kin Cordeiro, relembrou hits de Titãs, Ultraje a Rigor, Plebe Rude, Lobão e encerrou com o clássico "Que País é Este?", do Legião Urbana.

Já a banda Cadu Caruzo, com o vocalista impecável nas interpretações de Cazuza, foi a primeira a subir ao palco. Além de grandes sucessos de Cazuza, é claro, a banda ferveu a pista com hits do Barão Vermelho, Legião Urbana e Engenheiros do Hawai.

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Para participar do show, foi exigido o comprovante de vacina ou teste de PCR negativo.

Confira quem participou do show na galeria de fotos de Cacá Lima.

Sunset Motor Rockers no Na Vista

SHOW DO BEM

Alemão do Forró, o prefeito Lorenzo Pazolini, Oliete Baptista e João Angelo Baptista: celebrando o Dia do Idoso, no Asilo da Capital Crédito: Cacá Lima

Foi um show de solidariedade e de alegria. O fenômeno musical Alemão do Forró animou o Dia do Idoso do Asilo de Vitória, na última sexta-feira, numa ação voluntária com o objetivo de chamar atenção para a importância do cuidado com a terceira idade. O pocket show obedeceu a todos os protocolos de segurança, foi marcado por muita animação e emoção. E Alemão, que tem músicas com mais de 68 milhões de visualizações nas redes sociais, deixou seu recado: “Esse é um projeto maravilhoso e fiquei muito feliz de poder participar”. O Asilo de Vitória hoje atende 68 idosos, todos eles vacinados com as três doses da vacina contra a Covid-19. Lembrando que toda doação é bem vinda e elas podem ser feitas pelo PicPay: @AsilodeVitoria ou pelo PIX: 28.165.272/0001-60.

INAUGURAÇÃO

Isabela Castello, Rachel Medeiros e Márcia Kaneto: na inauguração da primeira galeria física da Urban Arts na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Vitor Machado

INOVAÇÃO EM DEBATE

Um time de peso participa do Start em Saúde, evento que a Emescam realiza nesta segunda (04), para lançamento do Programa Empreenda que tem o objetivo de desenvolver ações voltadas para o empreendedorismo e inovação, integrando alunos, professores e colaboradores. Presidente do conselho consultivo da Junior Achievement e sócio da Bloomin Brands Rede Outback Brasil, Terence Rangel divide o debate com Rogério Salume, da Wine; o médico Jimmy Ayoub; o professor da Ufes Luciano Raizer Moura e as estudiosas e pesquisadoras Liana Figueiredo e Paola Pansini.

QUERIDOS DE RR

Karen Moro, Dudu Altoé e Thais Medeiros: em coquetel badalado na Praia do Canto Crédito: Vitor Machado

ENCONTRO DE MISS

Nesta segunda-feira (4), às 16 horas, as candidatas do Miss Universo Espírito Santo, juntamente com a coordenadora do concurso, Nabila Furtado terão um bate-papo com o cirurgião plástico Fabricio Regiani sobre beleza natural e a importância de alguns tratamentos para elevar a autoestima e a qualidade de vida de muitas pessoas. Elas também terão a oportunidade de conhecer algumas técnicas utilizadas pelo médico, que são tendências nesta área e sua nova clínica, que fica na Praia do Canto.

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