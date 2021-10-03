Confira como foi a abertura do Outubro Rosa no Palácio Anchieta

O Palácio Anchieta ficou colorido de rosa na última quinta-feira (30). A abertura do Outubro Rosa no Estado, organizado pela Afecc, emocionou os participantes com o espetáculo “Outubro Rosa, a prevenção é essencial”, dirigido por Marcelo Lages, com a participação de grandes cantoras do ES.
O concerto itinerante percorreu 10 salas do Palácio Anchieta , com apresentação de música, dança e poesia.
Todos as integrantes, bailarinas, musicistas, atrizes e poetisas, apresentaram uma mensagem de alerta sobre a prevenção e tratamento do câncer de mama.
"O espetáculo narra a trajetória da cura do câncer e por isso, nove mulheres falam sobre suas lutas e suas histórias de superação. A arte está ao nosso favor para sensibilizar e emocionar, juntos com um só objetivo: a cura"
Marcelo Lages - “Outubro Rosa, a prevenção é essencial”,