Concerto abre o Outubro Rosa 2021 no ES

Palácio Anchieta iluminado para a campanha Outubro Rosa em 2018 Crédito: Ricardo Medeiros

Associação Feminina de Combate ao Câncer (Afecc). Um concerto itinerante dentro do Palácio Anchieta, com a participação de grandes cantoras capixabas, marcará a abertura oficial do Outubro Rosa , no próximo dia 30 de setembro, às 17h30. A campanha é capitaneada pela

“Será um passeio inesquecível e cheio de emoção pelos recantos de um dos maiores marcos arquitetônicos do Espírito Santo”, informa o diretor Marcelo Lages, que mais uma vez está à frente da abertura oficial do Outubro Rosa.

Mas, devido às restrições impostas pela pandemia, o evento será limitado a poucos convidados. Mas nos dias seguintes, acrescenta Marilucia Dalla, presidente da Afecc e coordenadora do Outubro Rosa no Espírito Santo, “o capixaba poderá agendar esse passeio guiado com a equipe do Palácio. Em breve divulgaremos como fazer esse agendamento”.

LANÇAMENTO

Luizza Bragatto e Bruno Lerry: em noite de lançamento de joias, na Enseada do Suá Crédito: Wanderson Lopes

ESCRITORA CAPIXABA CONCORRE AO PRÊMIO KINDLE DE LITERATURA

Jeovanna Vieira, jornalista formada pela UVV, em sua estreia como autora teve seu livro selecionado para a 6ª edição do Prêmio Kindle de Literatura. Escrito em praticamente um mês, “Virgínia Mordida” é baseado em fatos reais e relata as várias formas de violência vivida por mulheres.

ASILO MOTORIZADO

O prefeito Lorenzo Pazolini e o diretor do Asilo de Vitória João Angelo Baptista Crédito: Cacá Lima

O Asilo de Idosos comemora a entrega de um carro, conseguido com recursos da Prefeitura de Vitória, provenientes de emenda parlamentar. A entrega foi feita pelo prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini. Na mesma ocasião, foi inaugurada a estação de energia solar. Além da economia de energia, o painel ajuda o meio ambiente, já que a emissão de CO2 caiu drasticamente - benefício equivalente ao plantio de mais de 800 árvores.

CAPIXABAS EM SAMPA

Luciana Raunaimer, da Ameise Design, entre as empresárias capixabas Danielle Fernandes e Mariana Marinho Crédito: Divulgação

DIREITO À SAÚDE E EDUCAÇÃO

Um pacote de absorvente custa, em média, R$ 5. Mas, por causa deste item com valor quase irrisório, 28% das estudantes brasileiras já deixaram de ir à escola justamente por não conseguir comprá-lo. Para a advogada de Direito de Família e presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família do Espírito Santo, Flavia Brandão, a medida aprovada pelo Senado, que prevê a distribuição gratuita de absorventes para mulheres de baixa renda, pode garantir o acesso delas à saúde e à educação, que são direitos fundamentais.

QUERIDOS DE RR

Augusto Pacheco e Sandra Demoner: em tarde de lançamento décor em Vix Crédito: Cloves Louzada

RR NEWS

A cantora Preta Gil usou joias da designer Emar Batalha no Show dos Famosos, atração apresentada por Luciano Huck, onde ela é uma das juradas. As peças escolhidas foram brinco e anel da coleção Classic, em ouro 18K, diamantes brancos e turmalinas verdes. Preta nunca escondeu que Emar é sua joalheira preferida. Inclusive, a capixaba foi quem assinou as alianças do casamento da filha de Gilberto Gil com Rodrigo Godoy, em 2015.

Alencar Ferrugini, advogado atuante no setor imobiliário, já está a todo vapor nas atividades na filial do seu escritório em São Mateus. A expansão tem como objetivo atender demandas de clientes do Sul da Bahia e Norte do Espírito Santo.

A busca incessante para se encaixar num "padrão de beleza" e os reflexos dessas cobranças na nossa saúde mental levaram o médico psiquiatra e professor de psiquiatria da UVV, Valber Dias Pinto, a participar de um bate papo com as candidatas do concurso Miss Universo Espírito Santo 2021. Valber busca esclarecer como as cobranças podem impactar nossa mente, nosso estresse e até, em casos mais graves, descambar em quadros depressivos.

Mário Bonella e Juliana Santos Crédito: Divulgação