Concerto abre o Outubro Rosa 2021 no ES

Um concerto itinerante dentro do Palácio Anchieta, com a participação de grandes cantoras capixabas, marcará a abertura oficial do Outubro Rosa, no próximo dia 30 de setembro, às 17h30. A campanha é capitaneada pela Associação Feminina de Combate ao Câncer (Afecc).
“Será um passeio inesquecível e cheio de emoção pelos recantos de um dos maiores marcos arquitetônicos do Espírito Santo”, informa o diretor Marcelo Lages, que mais uma vez está à frente da abertura oficial do Outubro Rosa.
Mas, devido às restrições impostas pela pandemia, o evento será limitado a poucos convidados. Mas nos dias seguintes, acrescenta Marilucia Dalla, presidente da Afecc e coordenadora do Outubro Rosa no Espírito Santo, “o capixaba poderá agendar esse passeio guiado com a equipe do Palácio. Em breve divulgaremos como fazer esse agendamento”.
LANÇAMENTO
ESCRITORA CAPIXABA CONCORRE AO PRÊMIO KINDLE DE LITERATURA
Jeovanna Vieira, jornalista formada pela UVV, em sua estreia como autora teve seu livro selecionado para a 6ª edição do Prêmio Kindle de Literatura. Escrito em praticamente um mês, “Virgínia Mordida” é baseado em fatos reais e relata as várias formas de violência vivida por mulheres.
ASILO MOTORIZADO
O Asilo de Idosos comemora a entrega de um carro, conseguido com recursos da Prefeitura de Vitória, provenientes de emenda parlamentar. A entrega foi feita pelo prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini. Na mesma ocasião, foi inaugurada a estação de energia solar. Além da economia de energia, o painel ajuda o meio ambiente, já que a emissão de CO2 caiu drasticamente - benefício equivalente ao plantio de mais de 800 árvores.
CAPIXABAS EM SAMPA
DIREITO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Um pacote de absorvente custa, em média, R$ 5. Mas, por causa deste item com valor quase irrisório, 28% das estudantes brasileiras já deixaram de ir à escola justamente por não conseguir comprá-lo. Para a advogada de Direito de Família e presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família do Espírito Santo, Flavia Brandão, a medida aprovada pelo Senado, que prevê a distribuição gratuita de absorventes para mulheres de baixa renda, pode garantir o acesso delas à saúde e à educação, que são direitos fundamentais.
QUERIDOS DE RR
RR NEWS
A cantora Preta Gil usou joias da designer Emar Batalha no Show dos Famosos, atração apresentada por Luciano Huck, onde ela é uma das juradas. As peças escolhidas foram brinco e anel da coleção Classic, em ouro 18K, diamantes brancos e turmalinas verdes. Preta nunca escondeu que Emar é sua joalheira preferida. Inclusive, a capixaba foi quem assinou as alianças do casamento da filha de Gilberto Gil com Rodrigo Godoy, em 2015.
Alencar Ferrugini, advogado atuante no setor imobiliário, já está a todo vapor nas atividades na filial do seu escritório em São Mateus. A expansão tem como objetivo atender demandas de clientes do Sul da Bahia e Norte do Espírito Santo.
A busca incessante para se encaixar num "padrão de beleza" e os reflexos dessas cobranças na nossa saúde mental levaram o médico psiquiatra e professor de psiquiatria da UVV, Valber Dias Pinto, a participar de um bate papo com as candidatas do concurso Miss Universo Espírito Santo 2021. Valber busca esclarecer como as cobranças podem impactar nossa mente, nosso estresse e até, em casos mais graves, descambar em quadros depressivos.
A gestora de educação digital da Faesa, Juliana Santos, acaba de estrear como comentarista do quadro “Meu filho na escola”, que será transmitido toda terça-feira, às 15h15, na rádio CBN. Com experiência de mais de 20 anos na área de educação, a professora Juliana vai ajudar a responder dúvidas dos ouvintes e alimentar a discussão semanal sobre a relação das famílias no contexto escolar, ao lado do jornalista Mário Bonella.