Manguinhos realiza nova edição do Circuito da Moqueca em outubro

Praia de Manguinhos Crédito: Vitor Jubini

Manguinhos anuncia o retorno do Circuito da Moqueca. A terceira edição do evento será nos dias 30 e 31 de outubro, das 12 às 17 horas, e reunirá, em suas ensolaradas ruas descalças, diversas atividades em torno do principal prato da culinária capixaba.

O ponto alto serão as variadas moquecas elaboradas pelos restaurantes do balneário participantes. Haverá, ainda, opções em doces, cafés e lanches. Outro atrativo será o movimento artístico D’Manguinhos, uma feira de arte, artesanato e gastronomia, envolvendo a comunidade, amigos e familiares.

O Circuito da Moqueca é uma realização da Associação Comercial do Balneário de Manguinhos e segue todos os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19.

SUSTENTABILIDADE

Mara Delpupo Wanick e Aline Wanick Crédito: Divulgação

Na CasaCor ES 2021, com inauguração prevista para o dia 6 de outubro, os ambientes vão tomando formas diferenciadas. O Terrazzo Verdi, espaço da Città Engenharia, especialmente pautado na sustentabilidade e assinado pelas arquitetas Mara Delpupo Wanick e Aline Wanick, reproduzirá uma galeria de arte, idealizada para propiciar diálogos variados, com enfoque nos debates inspirados no cuidado com o meio ambiente.

Com arquitetura elegante, de linhas retas, o ambiente apresentará conceito moderno na utilização de revestimentos nobres e atemporais, conferindo especial destaque para o sustentável Cobogó Mundaú, com design assinado por Marcelo Rosenbaum e Rodrigo Ambrósio e elaborado com conchas de sururu.

No espaço se destaca, ainda, a iluminação, que, cuidadosamente projetada, compõe cenário propício à exposição das ações do Instituto Terra, ONG criada por Sebastião Salgado e Lélia Wanick, com foco na recuperação ecossistêmica do Vale do Rio Doce: a genuína inspiração do Terrazzo Verdi.

COQUETEL

Aline Zanardo, Dudu Altoé e Lorena Vago: noite fashion na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

PETS EM CONDOMÍNIOS

O Brasil é considerado o segundo maior mercado pet do planeta. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), hoje existem mais de 140 milhões de animais de companhia no país, dos quais 55 milhões são cachorros e 25 milhões são gatos. Os números reforçam como os bichos de estimação já fazem parte da família contemporânea.

De olho nesse comportamento, o mercado imobiliário está trazendo os pets para o centro de seus empreendimentos. Camila Menezes, da Empar, incorporou no Golden – projeto da empresa no Barro Vermelho – um espaço próprio para os bichinhos, projetado para atender os donos de animais que desejam usar o local para banho, tosa e outras atividades.

INAUGURAÇÃO

Raimundo Nonato, Karisten Lana Xavier Almeida, Rodrigo Antunes, Luciano Reis, Bruno Sposito: lançamento da loja da Catamaram na Curva da Jurema Crédito: Divulgação

RR NEWS

Os empresários Carlos e Beto Marianelli apoiam profissionais da decoração na CasaCor Espírito Santo, que será realizada de 06 de outubro a 28 de novembro. Bia Margon, Zilda Hilal, Rosana Rampazzo e Renata Tristão são alguns dos que contaram com produtos da Compose em seus projetos.

Na próxima terça (28), a loja de iluminação Homelux, dos empresários Adriana Martins, Renata Bezerril e Rômulo Bezerril, lança seu novo showroom e nova vitrine, e trazem pela primeira vez a Vitória a light designer Cris Bertolucci. Formada em design com especialização na Itália, Cris vem deixando seu legado no universo da iluminação mundial apresentando um trabalho singular, autoral, com peças cheias de expressividade e significado. As diferentes fontes de inspirações e materiais utilizados por ela, como madeira, cobre, bronze, até produtos sustentáveis, fazem com que suas peças se tornem atemporais, enquanto carregam história, funcionalidade e muita personalidade. E agora algumas de suas criações farão parte do novo showroom da loja e também estará em destaque na nova vitrine assinada pelo arquiteto Rômulo Pegoretti.

Cassio Moro, Kamilla Abreu e Marlei Bonella: noite de moda na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

O cabeleireiro especializado em perucas e mega hair, Dirceu Paigel, realiza ensaio fotográfico com pacientes em tratamento contra o câncer de mama e com as vitoriosas, mulheres que já venceram a doença, na próxima quarta-feira, 29 de setembro. Os cliques vão ser da fotógrafa Mônica Zorzanelli e as fotos produzidas neste ensaio vão se transformar na Mostra “Você é Única”, que está em sua quarta edição e acontece no Shopping Vitória. Ela será lançada no dia 19 de outubro, junto com a realização do “Chá Rosa”, tradicional evento de confraternização entre mulheres, promovido também por Dirceu Paigel.

Maria Emilia Faria, Ana Beatriz Noronha e Karina Conde: na inauguração de vila de Natal, na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

Após período de estudos e especialização no Rio de Janeiro, a médica psiquiatra Danielle Albani Coelho retorna a Vitória e monta consultório na Praia do Canto, mantendo o atendimento aos pacientes cariocas por meio de consultas on-line.