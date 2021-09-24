Juliana Morgado e Orlando Nardi dizem sim-sim em clima de Itália

Juliana Morgado e Orlando Nardi se casaram no domingo (19) Crédito: Débora Benaim

A Miss ES 2015 e jornalista, Juliana Morgado, e o empresário Orlando Nardi, ficaram noivos em 2019, no Sul da Itália. No último domingo (19), o casal disse sim-sim em atmosfera inspirada em Capri e Amalfi. O mini wedding foi realizado na Igreja Nossa Senhora do Rosário e festa Casa Inhoá, em Vila Velha,

A decoração, assinada pela Conceito Único, abusou do limão siciliano com o mar e um belíssimo pôr do sol como pano de fundo. A noiva, belíssima, vestiu um look Paula Boulanger e o beauty foi do Espaço Nales.

O casal curte lua de mel em San Andrés e Cartagena, no Caribe colombiano. Confira a galeria de fotos de Débora Benaim.

Casamento de Juliana Morgado e Orlando Nardi

EXPOSIÇÃO VIRTUAL

Rosa-Nina Liebermann foi convidada para desenvolver, em parceria com a CNI, o Sesi Cultura ES e o Sesi Cultura Paraná, uma exposição virtual 360°, inspirada na mostra Em uma iniciativa inédita no ES, a curadorafoi convidada para desenvolver, em parceria com a, uma exposição virtual 360°, inspirada na mostra "A Arte do Ofício", que conta a história do homem a partir do desenvolvimento das ferramentas e dos materiais, que inaugurou o Centro Cultural Sesi ES, em 23 de outubro de 2020. O projeto tem parceria com a empresa MediaGlass, a responsável pela tecnologia e captação das imagens, que também assina os projetos virtuais no MAM Rio, MAC Niterói e do icônico MASP em São Paulo. O lançamento oficial do projeto acontece em outubro na capital paranaense.

"Desenvolvi novo conteúdo para acrescentar a exposição. Além de um novo módulo, fiz parcerias com especialistas em história e tecnologia, desenvolvi uma espécie de documentário com a participação deles. São 7 curtas. Essa tecnologia permite que usuários, não só do Brasil mas do mundo inteiro tenham essa experiência imersivo do 360 ° e conheçam o trabalho. Mesmo se falando em termos de mundo, poucos museus oferecem esses passeios com essa tecnologia100% imersivo. E no ES, essa será a 1° iniciativa", conta Rosa.

LANÇAMENTO

Max Mello, Sandra Demoner, Josiane Dal'Orto e Moisés Demoner: no lançamento nacional da nova coleção da marca Entreposto, em Vitória Crédito: Cloves Louzada

HERANÇA DIGITAL

Você já parou para pensar o que vai acontecer com as suas contas de e-mails, redes sociais, arquivos em nuvem e materiais em mídias digitais caso você venha a falecer? A advogada do escritório Brum, Kuster, Marques e Fragoso, especialista em direito sucessório, Fernanda Meôky explica que todos esses bens ou direitos utilizados, publicados ou guardados em plataformas ou servidores virtuais compõem o que chamamos de herança digital. Em muitos casos, o acervo digital apenas terá valor simbólico ou emocional, mas existem contas, especialmente perfis empresariais em redes sociais, que possuem verdadeiro valor financeiro e podem trazer consequências jurídicas em caso de falecimento de seu titular. “Na nossa legislação não há uma previsão específica sobre o tema, e por isso, é importante que seja feito um planejamento sucessório incluindo o acervo digital, o que poderá ser feito com o auxílio de um advogado.

COQUETEL

Heidi Kern e André Campana: em encontro badalado na Praia do Canto Crédito: Divulgação

RR NEWS

Cinthya Duarte acaba de lançar nova marca de bolsas, a Avra bags, com design autoral, exclusivo, sustentável e atemporal, com curadoria da artista plástica Ddaniela Aguilar, proprietária do Khas Café.

Neste domingo (26), o reitor da Faesa, Alexandre Nunes Theodoro, embarca para Florianópolis para conhecer o ecossistema de inovação da Ilha, conhecida como Ilha do Silício brasileira. O objetivo é fortalecer a relação da academia com o mercado, a partir do conhecimento de experiências exitosas, e potencializar o Movimento de Inovação e Empreendedorismo da Faesa (Mov.ie), responsável por fomentar a inovação no Centro Universitário e na sociedade. A viagem será feita em grupo, com representantes do ecossistema local.

A advogada Patrícia Romano Tristão Pepino é pré-candidata representando a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo (OAB - ES), à vaga de desembargadora do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Romano atua ininterruptamente há 20 anos na advocacia, com vasto conhecimento nas mais diversas áreas do Direito.

Fernando Ribeiro e Maira Sponfeldner: Fernanda, a terceira herdeirinha, chegou! Parabéns pra família Crédito: Divulgação

Dani Fernandes e Mariana Marinho seguem para São Paulo esta semana. A visita envolve um treinamento na Ameise Design, marca de mobiliário infantil de alto padrão da qual são revendedoras exclusivas na Grande Vitória.

Em contagem regressiva para a CasaCor Espírito Santo, Luryê Vescovi aposta em uma decoração aconchegante para a Suíte do Bebê. Em sua estreia no evento, a arquiteta foi buscar na "casa dos avós" elementos para transmitir a sensação de um ambiente familiar, como a cartela de tons terrosos e móveis com personalidade. "A escolha da composição de cores e do mobiliário permite versatilidade ao quarto, tornando-o um espaço atemporal, onde a criança irá criar memórias", explica.

Os irmãos Letícia e Moisés Nascimento: na estreia do Cine Nostalgia, no Cine Jardins Crédito: Damon Almeida

A contadora Mônica Porto participa da 2ª edição da Semana do Contador, que acontece até o dia 27 de setembro, de forma virtual e gratuita. Ela falará sobre “Os impactos das normas contábeis no dia a dia dos escritórios de contabilidade”.

Larissa Calegario e Zilma Bauer, tesoureira e presidente do Sindiquímicos, respectivamente, participaram do primeiro módulo do curso de Formação para Liderança Sindical, promovido pela Escola de Associativismo da Findes. A capacitação, realizada em Vitória, teve como tema aspectos da Governança.

Convidada por Fernanda Rangel e Karina Solar, a tea sommelière Dani Mendes assina o Chá do Chapeleiro Maluco, com renda revertida para a Associação Beneficente da Criança e Adolescente (ABECA), que acolhe 40 crianças em risco de vulnerabilidade social. O evento será neste sábado (25), na Barra do Jucu, a partir das 16h, e os ingressos estão à venda por 50,00. Mais informações nos perfis @abecaes e @garimpei4you do Instagram.