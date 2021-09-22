Unimed Vitória anuncia holding e lança unidade na Serra

Unimed Vitória lança expansão na Serra Crédito: Divulgação

A Unimed Vitória dá um passo histórico: na próxima sexta-feira (24), às 9h, acontece o lançamento da pedra fundamental do Serviços em Unidade Avançada (SUA), na Serra. O espaço, um moderno complexo de saúde, também marca um novo modelo de negócio da cooperativa: será o primeiro empreendimento realizado pela Holding Unimed Vitória.

“É um marco para a nossa história. Vai valorizar e fortalecer o cooperativismo, além de criar em torno de 150 oportunidades de trabalho para os nossos cooperados e 280 vagas para profissionais de saúde de outras áreas. Esse conceito de Unidade Avançada e serviços integrados é novo e escolhemos a Serra, neste primeiro momento, para atender de forma ainda melhor os usuários da região e ampliar a nossa carteira de beneficiários, acompanhando o crescimento da cidade”, explica o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi.

Unimed Vitória lança expansão na Serra Crédito: Divulgação

A Unidade Avançada terá o total de 7.500 metros quadrados de área construída e capacidade para realizar até 30 mil atendimentos/mês. O espaço vai contar com Pronto Atendimento Adulto e Pediátrico, Unidade de Oncologia, posto de coleta laboratorial e uma Unidade Básica de Diagnóstico - que estará apta a oferecer serviços como mamografia e ressonância, entre outros. Além disso, funcionará como Hospital Dia para a realização de pequenos procedimentos. Os serviços Unimed Personal e Viver Bem Unimed, que já existem no município, serão ampliados e também ficarão no novo espaço.

Unimed Vitória lança expansão na Serra Crédito: Divulgação

A construção da unidade será realizada em etapas e está toda planejada de modo a facilitar o acesso do paciente a todos os serviços. O empreendimento será horizontalizado, favorecendo futuras expansões.