Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

Unimed Vitória anuncia holding e lança unidade na Serra

Na próxima sexta-feira (24), às 9h, acontece o lançamento da pedra fundamental do Serviços em Unidade Avançada (SUA), na Serra

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 14:59

Públicado em 

22 set 2021 às 14:59
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Unimed Vitória lança expansão na Serra
Unimed Vitória lança expansão na Serra Crédito: Divulgação
A Unimed Vitória dá um passo histórico: na próxima sexta-feira (24), às 9h, acontece o lançamento da pedra fundamental do Serviços em Unidade Avançada (SUA), na Serra. O espaço, um moderno complexo de saúde, também marca um novo modelo de negócio da cooperativa: será o primeiro empreendimento realizado pela Holding Unimed Vitória.
“É um marco para a nossa história. Vai valorizar e fortalecer o cooperativismo, além de criar em torno de 150 oportunidades de trabalho para os nossos cooperados e 280 vagas para profissionais de saúde de outras áreas. Esse conceito de Unidade Avançada e serviços integrados é novo e escolhemos a Serra, neste primeiro momento, para atender de forma ainda melhor os usuários da região e ampliar a nossa carteira de beneficiários, acompanhando o crescimento da cidade”, explica o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi.
Unimed Vitória lança expansão na Serra
Unimed Vitória lança expansão na Serra Crédito: Divulgação
A Unidade Avançada terá o total de 7.500 metros quadrados de área construída e capacidade para realizar até 30 mil atendimentos/mês. O espaço vai contar com Pronto Atendimento Adulto e Pediátrico, Unidade de Oncologia, posto de coleta laboratorial e uma Unidade Básica de Diagnóstico - que estará apta a oferecer serviços como mamografia e ressonância, entre outros. Além disso, funcionará como Hospital Dia para a realização de pequenos procedimentos. Os serviços Unimed Personal e Viver Bem Unimed, que já existem no município, serão ampliados e também ficarão no novo espaço.
Unimed Vitória lança expansão na Serra
Unimed Vitória lança expansão na Serra Crédito: Divulgação
A construção da unidade será realizada em etapas e está toda planejada de modo a facilitar o acesso do paciente a todos os serviços. O empreendimento será horizontalizado, favorecendo futuras expansões.
Unimed Vitória lança expansão na Serra
Unimed Vitória lança expansão na Serra Crédito: Divulgação

Veja Também

Campanha incentiva a doação de órgãos no ES

"Cuidar do outro me faz feliz", diz diretora de cooperativa médica do ES

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Unimed Vitória Empreendedorismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tadeu Schmidt se emociona ao falar do irmão
Tadeu Schmidt se emociona ao homenagear o irmão no BBB 26
Imagem de destaque
Por que o Golfo Pérsico tem mais petróleo do que qualquer outro lugar do planeta?
Gelatina colorida
Receita de gelatina colorida: sobremesa é dica para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados