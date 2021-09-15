Campanha incentiva a doação de órgãos no ES

Maria Sanz é curadora da campanha #QueFiqueDito Crédito: Divulgação

Pelo quarto ano consecutivo, o Instituto Unimed Vitória convida a sociedade a uma reflexão sobre a doação de órgãos com a campanha #QueFiqueDito. Com curadoria da designer Maria Sanz, a campanha traz como temática de 2021 a coragem. “Coragem... É quando a força de amor que sentimos por aquilo que genuinamente queremos é maior que a decepção que pode ser causada pelo seu insucesso. Ou, quando a vontade de realizar é maior que o próprio ego”, divaga a artista.

Para dar vida à campanha, o Instituto buscou o talento de quatro tatuadores, que significaram em suas obras a coragem do ato de doar os órgãos. São eles: Ariana Margoto, de Colatina; Cássio Magne, de Vitória; Otávio Guimarães, de Cachoeiro de Itapemirim; e Salissa França, de São Mateus. Ação traz tatuagens autoadesivas como forma de estampar o desejo de salvar vidas. No Brasil, o transplante só acontece com a autorização de um familiar do doador. Por essa razão, aqueles que têm o desejo de doar seus órgãos devem avisar a família.