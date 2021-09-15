Designer floral presta homenagem à primavera em Vitória

Bruna Medeiros, designer floral Crédito: Divulgação

Bruna Medeiros resolveu levar a primavera para as ruas da Praia do Canto. Para isso, vai montar um carrinho de arranjos florais, a partir do 22 de setembro, data que marca o início da estação, na esquina da Aleixo Netto com Chapot Presvot. No mesmo dia, Bruna vai lançar sua nova coleção de cartões de A designer floralresolveu levar a primavera para as ruas da Praia do Canto. Para isso, vai montar um carrinho de arranjos florais, a partir do 22 de setembro, data que marca o início da estação, na esquina da Aleixo Netto com Chapot Presvot. No mesmo dia, Bruna vai lançar sua nova coleção de cartões de papelaria artística em parceria com Wagner Veiga. O tema, é claro, será a estação das flores.

Protótipo do carrinho de flores de Bruna Medeiros Crédito: Divulgação

LANÇAMENTO DE LIVRO

A escritora paulista Aline Bei, autora do premiado livro “O Peso do Pássaro Morto”, é quem assina a apresentação de “O Som do Tapa”, livro de estreia da escritora capixaba Carla Guerson. O lançamento será nesta quinta-feira (16), na Oca, no Centro de Vitória. “O fato, caros leitores, é que estamos diante de uma Escritora que conhece os desvãos da alma humana. É por isso que dói. É por isso que ela nos tem”, escreve Aline sobre a obra de Carla.

Em “O Som do Tapa”, Carla coloca nas páginas assuntos que muitos consideram difíceis de serem tratados. Dona de uma escrita forte, mas sem deixar de lado a sensibilidade, Carla conta que o livro é resultado de 39 anos de observação, dores e experiências próprias e alheias, que resultaram numa obra coesa e que se propõe a adentrar o âmago da alma feminina.

CAFÉ DA MANHÃ

Cintia Chieppe, Cristiane Cunha, Peterson Pereira e Juliana Vervloet: em encontro de arquitetos e decoradores em Vix Crédito: Cacá Lima

CONTRA O FEMINICÍDIO

A luta contra o feminicídio ganha ainda mais os ambientes corporativos: Dra Edilamara Rangel foi convidada por uma grande empresa de transportes na Serra para palestrar sobre violência contra mulher, seus dados alarmantes, a conscientização da importância das denúncias, dos sinais e também da comunicação e da ajuda às vítimas. O projeto abrange a matriz e filiais da transportadora no estado da Bahia e Sergipe.

ALMOÇO DE NEGÓCIOS

Marcus Bresciane, Silvio Antunes, Fábio Brasileiro, Carlos Valente, Corbelio Guaitolini, Marcio Valentin e Fábio Ruschi: encontro em Vitória. Na pauta, inovação, tecnologia e ambiente de negócios no ES. Crédito: Divulgação

PEDRA FUNDAMENTAL

Mais uma conquista para a advocacia do Sul do Estado. A OAB-ES lança a pedra fundamental da construção da sede própria da 16ª Subseção de Iúna, nesta quinta-feira (16/09). O evento contará com a presença do presidente da Seccional, José Carlos Rizk Filho, e do presidente da 16ª Subseção de Iúna, Christian Henriques Neves. A cerimônia será às 18h30.

VIAGEM

Flavia Sarria e Paulo César Sarria: feriadão em Fernando de Noronha Crédito: Divulgação

ALERTA!

Nesta quarta, dia 15, considerado o Dia Mundial de Conscientização sobre Linfomas, a hematologista da Oncomédica e do Vitória Apart Hospital Alessandra Cazeli faz um alerta sobre a importância do diagnóstico precoce para ampliar as chances de cura da doença, que tem diversas formas de manifestação. Uma delas – o Linfoma de Hodgkin – que também tem “subtipos” – ganhou evidência nos últimos dias, quando o comentarista Caio Ribeiro declarou em suas redes estar em tratamento contra a doença.

O anúncio feito por Caio Ribeiro levantou questões sobre esse tipo de câncer, seu tratamento e principais sintomas. Segundo Alessandra, trata-se de um tipo de câncer que se origina no sistema linfático, conjunto de órgãos e tecidos espalhados pelo corpo. Em geral, o paciente percebe a presença de linfonodos, que se apresentam como caroços, muitas vezes indolores. Outros sintomas dependem do local onde o câncer está, mas podem incluir febre, perda de peso, fraqueza e aumento do volume do abdômen.

MANGUINHOS

MARCA PARA CELEBRAR

A Rede Meridional comemora, neste mês de incentivo a doação de órgãos, a marca de 400 transplantes de fígado realizados. Referência em transplante de órgãos no Espírito Santo, somente este ano, já foram realizados 23 transplantes hepáticos na Rede. O Meridional conta com a Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (Cihdott), com uma equipe formada por enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos e médicos, que estão prontos para dar todo o suporte para os doadores e para quem precisa de um transplante. O número de transplantes de fígado é motivo de comemoração para a área médica, que vê avanço das campanhas de conscientização sobre a doação de órgãos.

RR NEWS

Ane Zorzanelli lança a coleção Alma, nesta quarta-feira (15), às 20h, em suas redes sociais.

Roberta Drummond, Rodrigo Souto, Paulo Gotardi e Renata Bezerril são alguns dos anfitriões em noite de premiação de arquitetos, decoradores e designers de interiores do Top Club Decor. A noite para festejar os profissionais que mais pontuaram na premiação será nesta quarta-feira (15), a partir das 19h, no Barlavento, na Praia de Camburi.

Na última sexta-feira, o Brasil conheceu melhor a força – e a qualidade – do café capixaba, através do Globo Repórter, produzido pela equipe da TV Gazeta. E a paixão dos brasileiros pela bebida e tanta que o mercado de cafeterias cresce mais de 20% ao ano no país, superando R$ 20 bilhões de faturamento por ano. Aproveitando esse momento, o empresário Márcio Ramos dos Santos inaugura nesta quinta-feira (16/09) a primeira cafeteria Duckbill em Linhares. A casa, especializada em cookies americanos e cafés especiais, ficará na charmosa calçada da avenida Nogueira da Gama. E o empresário garante que a cafeteria vai animar a happy hour da cidade, com música ao vivo e as mais variadas bebidas produzidas com café.

Rubia Tannure, à frente das Botoclinic Shopping Mestre Álvaro e Shopping Vila Velha, anuncia para o dia do cliente, comemorado nesta quarta-feira, 15, que quem se vacinou contra Covid-19, conta a primeira dose, ganhará descontos de até 30% nos tratamentos de harmonização facial. A ação vale para todo mês de setembro.

Julia Loyola no red carpet da New York Fashion Week Crédito: Craig Barritt