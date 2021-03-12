Designer floral e artista do ES lançam coleção de papelaria artística

Wagner Veiga e Bruna Medeiros Crédito: Mônica Zorzanelli

Bruna Medeiros é uma arquiteta de formação, designer floral e decoradora por profissão e uma apaixonada por papel, seja livro, cartões e papeis de carta. Wagner Veiga é artista plástico autodidata, que ganhou fama pelas aquarelas, bicos de pena e outros desenhos. A dupla fez uma parceria e daí linha de papelaria artística. A primeira coleção, com quatros sugestões de cartões para presentes, tem desenhos assinados por WV inspirados nos buquês e flores preferidas de Bruna.

"Minha ideia é resgatar o hábito de enviar cartões, de escrever cartões, que a gente perdeu ao longo do tempo. O papel é um documento. Queria desenvolver algo que pudesse acompanhar meus buquês com arte. O cartãozinho branco é válido, mas esses podem virar um quadrinho", conta Bruna. A ideia é lançar novas versões de cartões artísticos em datas comemorativas, como Dia das Mães, Dia dos Namorados e Natal. "Quero espalhar flores, arte e cartões com mensagens bonitas", completa Bruna.

O design dos cartões é assinado pela talentosa Taiza Ammar e os envelopes são artesanais e em papel reciclado.

RODA DE CONVERSA DO MÊS DA MULHER

Renata Rasseli e Cris Samorini: na Roda de Conversa do Dia da Mulher da Rede Gazeta Crédito: Mônica Zorzanelli

Cris Samorini, primeira mulher a presidir a Findes, a engenheira civil Patricia Daher, gerente de Infraestrutura Interna da ArcelorMittal, e a médica Flávia Scherre. A mediação ficou a cargo desta colunista. Foi show a 4ª edição do Roda de Conversa da Rede Gazeta, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, nesta quinta-feira (11), com transmissão ao vivo pelo site A Gazeta . O bate-papo sobre "Mulheres Líderes" reuniu a empresáriaprimeira mulher a presidir a Findes, a engenheira civil, gerente de Infraestrutura Interna da ArcelorMittal, e a médicaA mediação ficou a cargo desta colunista.

Renata Rasseli e as convidadas da Roda de Conversa Patrícia Daher e Flavia Sherrer Crédito: Mônica Zorzanelli

INAUGURAÇÃO

Gian Zucoloto e Thaynara Proença: open house de nova galeria de molduras da cidade, na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

ARTISTA CAPIXABA IN RIO

Nossa artista plástica Bianca Romano convida para a abertura da sua exposição individual, com curadoria de Denise Pimentel, nesta sexta-feira (12), na Livraria Unisaber, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

COQUETEL

Larissa Cabral e Nathalia Lorencini: encontro na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

STARTUP DE FARMÁCIAS

Crescendo na casa dos 10% nos últimos anos, o setor farmacêutico está em fase de expansão, com aumento no mix de produtos comercializados, alta no faturamento e abertura de novas lojas. Nesse cenário, o dilema para as pequenas farmácias é: como conseguir preços competitivos se o poder de compra é menor que o das grandes redes nacionais que, pelo volume negociado, conseguem mais vantagens junto aos fornecedores? Para isso, que tal uma startup de medicamentos? Pois ela existe, e é capixaba!

A plataforma capixaba Comparte Farma, que conecta farmácias locais e redes inteiras, foi criada em 2020 e entrou em funcionamento em 2021. Faz parte do Grupo Farmacro que já está no mercado desde o ano de 2014. “Investimos R$ 1,5 milhão e já temos disponíveis mais de 40 fornecedores e 200 marcas do segmento farmacêutico”, explica o empresário Anibal Neri, um dos idealizadores da plataforma. Na plataforma será possível uma negociação para que pequenas farmácias possam competir com as mesmas vantagens comerciais das grandes redes.

SZAFIR EM VIX

Luciano Szafir e Andrea Braga de Assis: O ator participou de gravação de materiais publicitários para a B4you Log, empresa de logística com sede no Espírito Santo e filial no Estado de São Paulo, nesta quinta-feira (11). Crédito: Divulgação

RR NEWS

Eulalia Chieppe, Edilaine Schmidt, Mônica Saldanha, Mônica Chieppe, Cintia Chieppe, Nazaré Neves e Betty Feliz participam de um encontro virtual regado a bons vinhos nesta sexta-feira (12) para "abraçarem" a amiga Márcia Chieppe, que venceu a Covid, depois de 90 dias hospitalizada. RR deseja saúde plena a todas!

A cirurgiã- dentista Andressa Hirle promove, na tarde de terça-feira (16), no Aleixo Restaurante, um brunch para apresentação do Shot Coffee, novo suplemento capaz de potencializar a vitalidade, energia e promover emagrecimento.

Querido de RR, Valdecir Torezani comemora 68 anos nesta sexta-feira (12). Feliz aniversário! Crédito: Divulgação

O editor e designer gráfico Caco Appel ministra uma oficina para um grupo de empresários do BNI de Vitória hoje, sexta-feira, (12/03). Ele vai explanar sobre o mercado editorial de livros e como as empresas podem usar do livro para contar a sua história e posicionar a sua marca no mercado de forma afetiva, envolvente e encantadora.