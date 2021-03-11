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Renata Rasseli

Capixaba cria marca de biquíni para todos os corpos e conquista globais

Mariana Scárdua criou coleção de biquínis, que veste do PP ao 58, e ganhou clientes como Barbara Coelho, apresentadora do "Esporte Espetacular" da Rede Globo

Publicado em 11 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

11 mar 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

A estilista capixaba Mariana Scárdua, da grife carioca MS Store
A estilista capixaba Mariana Scárdua, da grife carioca MS Store Crédito: Divulgação
A estilista capixaba Mariana Scárdua, da grife carioca MS Store, fundada em dezembro de 2020, acaba de lançar uma coleção de biquínis com o propósito de vestir  todos os corpos, do PP ao 58, a "Viva a Diferença". A grife conquistou também as globais como Barbara Coelho, apresentadora do "Esporte Espetacular" da TV Globo (foto abaixo).  
Barbara Coelho, apresentadora do Esporte Espetacular da TV Globo, veste biquini da capixaba Mariana Scárdua
Barbara Coelho, apresentadora do Esporte Espetacular da TV Globo, veste biquini da capixaba Mariana Scárdua Crédito: Divulgação

LUCIANO SZAFIR EM VIX

O ator Luciano Szafir desembarca nesta quinta-feira (11) em solo capixaba para participar da gravação de materiais publicitários para a B4you Log, empresa de logística com sede no Espírito Santo e filial no Estado de São Paulo. De acordo com o posicionamento da empresa no mercado, o ator foi escolhido para apresentar a nova marca da empresa no cenário nacional.

MÊS DA MULHER

Ticy Chieppe, Ada Mota e Julia Chieppe
Ticyana, Ada Mota e Julia Chieppe: almoço na Aleixo Neto, em Vitória Crédito: Léo Gurgel

LEI MARIA DA PENHA

O Congresso Nacional discute incluir quaisquer relações hierárquicas nas hipóteses de aplicação da Lei Maria da Penha. Hoje, a Lei define violência contra a mulher como qualquer ação baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento ou dano no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto. Mas um Projeto de Lei quer acrescentar as relações hierárquicas a essa definição. Especialista em Segurança Pública, Rogério Fernandes Lima lembra que a Lei Maria da Penha é uma conquista histórica em defesa das mulheres e o seu âmbito de abrangência é a tutela das relações de afeto e familiares contra uma violência silenciosa. Mas alerta para lacunas nessa discussão. “Qualquer tipo de desvio, excesso ou violência na relação laboral em virtude de subordinação hierárquica deve ser tratada à luz da lei trabalhista e da lei penal, não cabendo estender a proteção da Lei Maria da Penha para esses casos, mas sim a aplicação efetiva dos instrumentos legais já previstos”, analisa.

MÊS DA MULHER 2

Luciana Mattar e Wendy Verjovsky
Luciana Mattar e Wendy Verjovsky: encontro em homenagem ao Dia da Mulher, na Praia do Canto Crédito: Léo Gurgel

PET PARA ADOÇÃO

Manuela Dias, gerente de Marketing do Shopping Vila Velha, em parceria com a ONG Amizade É Um Luxo, está finalizando os preparativos para a 11ª edição da Feira de Adoção de Cães e Gatos. No ano passado, a iniciativa aconteceu virtualmente e, neste ano, ela retorna no modelo presencial, com um modelo de cercadinho individual por animais, garantindo distanciamento entre voluntários e visitantes. A feira será no próximo sábado, dia 13 de março, a partir das 10h, e contará com cerca de 30 bichinhos para adoção.

MÊS DA MULHER 3

Eliane Baião e Elisiane Muniz
Eliane Baião e Elisiane Muniz: na palestra "Bem-estar da Mulher" Crédito: Camilla Baptistin

DESBUROCRATIZAR É PRECISO

A Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) colocou em análise proposta para permitir que ações de cobrança de dívidas sejam julgadas nos cartórios de protesto. O PL 6.204/2019 busca desafogar o Poder Judiciário e contribuir para a desburocratização do processo. “A iniciativa comprova a importância dos cartórios no que tange à desburocratização. Se aprovado, o PL contribuirá para a inclusão de mais um procedimento no rol de atos já realizados em cartórios que garantem ao cidadão mais agilidade e facilidade, além do que, muito importante, segundo noticia o site do Senado a criação da figura do agente de execução pode desafogar o Judiciário, cortar até R$ 65 bilhões em gastos”, pontua o Diretor de Protesto de Títulos do Sinoreg-ES, Alexandre Cola.

LANÇAMENTO DE LIVRO

Cris Samorini, Luciano Raizer e Marcela Raizer
Cris Samorini, Luciano Raizer e Marcela Raizer: noite de autógrafos do  livro "A caminho da indústria 4.0 - fundamentos e orientações para a transformação digital na indústria", de Luciano Raizer, na Findes Crédito: Cloves Louzada

RR NEWS

É nesta quinta-feira (11), às 16h30, no site A Gazeta, a Roda de Conversa em homenagem ao Dia da Mulher da Rede Gazeta. O debate sobre Mulher Líder vai reunir a presidente da Findes, Cris Samorini, a Dra. Flavia Sherre, cirurgiã ginecológica com certificação em Robótica, e Patrícia Daher, Gerente de Infraestrutura Interna da ArcelorMittal. A mediação está a cargo desta colunista. 
Com mais de 14 mil seguidores no Instagram, onde compartilha sua rotina profissional e tratamentos minimamente invasivos para coluna vertebral, o neurocirurgião capixaba Guilherme Rossoni comanda live sobre o tema “Dúvidas sobre dor e tratamentos”, nesta quinta-feira, 11, a partir das 19h.
Valéria Aquino, Karol Lenzi, Kessya Costalonga e Roberta Lomeu
Valéria Aquino, Karol Lenzi, Kessya Costalonga e Roberta Lomeu: celebrando o mês da mulher! Crédito: Divulgação
O tecnólogo Jamilson Machado será o instrutor na primeira de uma série de oficinas gratuitas que o Conselho Regional de Administração do Espírito Santo (CRA-ES) disponibiliza para potencializar a carreira dos profissionais da Administração atuantes na Gestão de Pessoas. As vagas são limitadas e o formato dos encontros será online. O tema do primeiro encontro, que vai acontecer nesta quinta-feira (11), a partir das 19h pela plataforma Teams, é “Processo Seletivo Virtual - postura, roteiro de entrevista e ferramentas”.
Alcione Dias, Castiel Vitorino, Fabio Carvalho e Leonor Araujo: quinta edição do Festival Torta Black, que neste ano contou com programação 100% on-line
Alcione Dias, Castiel Vitorino, Fabio Carvalho e Leonor Araujo: quinta edição do Festival Torta Black, que neste ano contou com programação 100% on-line Crédito: Bárbara Bueno.

POSSE 

Paulo Baraona, Tyago Hoffmann, Egídio Malanquini e Janete de Sá
Paulo Baraona, Tyago Hoffmann, Egídio Malanquini e Janete de Sá:  posse da nova diretoria do Sincafé (Sindicato da Indústria do Café do Estado do Espírito Santo) para o triênio 2021-2024 Crédito: Divulgação
Egídio Malanquini foi eleito à presidência do Sincafé (Sindicato da Indústria do Café do Estado do Espírito Santo) para o triênio 2021-2024. A posse foi realizada nesta terça-feira (09, na Findes. Agradeço a honra de prosseguir nesta jornada de ensinamentos que o cargo me proporciona. No Sincafé eu aprendi a empreender, a me relacionar e a importância do social dentro do contexto econômico." discursou Egídio Malanquini. O evento contou com a presença do vice-presidente da Findes, Paulo Baraona, do presidente antecessor do sindicato, Pedro Carnielli, e dos representantes do Governo do Estado: secretário Tyago Hoffmann (Ciência e Desenvolvimento), secretário Paulo Foletto (Agricultura) e a deputada estadual Janete de Sá (Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa).

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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