Flores ideais para decorar a casa na primavera

A Primavera começou no hemisfério sul, a cor e os perfumes das flores da estação podem fazer a diferença na hora de tornar ambientes mais agradáveis e deixar o interior (ou o quintal) de uma residência muito mais atraente e acolhedor. Mas é preciso redobrar o cuidado e estar atento a resistência das plantas.
Para quem planeja dar um toque especial no ambiente familiar, o ideal é optar por flores que necessitem de mais luz e menos água. Se o objetivo é tornar o ambiente mais leve, relaxante e bonito, a lavanda é uma boa pedida. É uma planta que se desenvolve melhor em solos arenosos, requer muita luz e água pelo menos uma vez por semana, sugere Bruno José Esperança, diretor da Esalflores. Uma flor perfeita para a primavera e verão é o tagete. Além de necessitar de muito sol, pode suportar temperaturas altas sem precisar de água, explica Bruno.
No entanto, ele lembra que existem exceções. A orquídea, uma flor que chama a atenção pela sua beleza, é ideal para dar um toque elegante ao lar, mas exige cuidados diferenciados. A recomendação é colocá-la próxima de uma janela orientada para sul, distante das radiações de sol durante os dias de calor, pois pode prejudicar a planta, orienta.
Por outro lado, se a ideia é colorir o ambiente, a açucena tem uma variedade de cores e elas podem chegar a ser tão diferentes entre si que três espécies distintas já garantem uma bela decoração. A terra, no entanto, deve estar fresca e não deve receber sol diretamente. Outras boas opções para o verão são o jacinto e a bromélia, que são fáceis de cuidar e ficam bem em diversos ambientes, completa o especialista.