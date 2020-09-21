Flores ideais para decorar a casa na primavera

A lavanda se desenvolve melhor em solos arenosos, requer muita luz e água pelo menos uma vez por semana Crédito: divulgação

A Primavera começou no hemisfério sul, a cor e os perfumes das flores da estação podem fazer a diferença na hora de tornar ambientes mais agradáveis e deixar o interior (ou o quintal) de uma residência muito mais atraente e acolhedor. Mas é preciso redobrar o cuidado e estar atento a resistência das plantas.

A orquídea chama a atenção pela sua beleza, é ideal para dar um toque elegante ao lar, mas exige cuidados diferenciados Crédito: divulgação

Para quem planeja dar um toque especial no ambiente familiar, o ideal é optar por flores que necessitem de mais luz e menos água. Se o objetivo é tornar o ambiente mais leve, relaxante e bonito, a lavanda é uma boa pedida. É uma planta que se desenvolve melhor em solos arenosos, requer muita luz e água pelo menos uma vez por semana, sugere Bruno José Esperança, diretor da Esalflores. Uma flor perfeita para a primavera e verão é o tagete. Além de necessitar de muito sol, pode suportar temperaturas altas sem precisar de água, explica Bruno.

A bromélia fica bem nos mais diversos ambientes, inclusive lavabos, e é fácil de cuidar Crédito: divulgação

No entanto, ele lembra que existem exceções. A orquídea, uma flor que chama a atenção pela sua beleza, é ideal para dar um toque elegante ao lar, mas exige cuidados diferenciados. A recomendação é colocá-la próxima de uma janela orientada para sul, distante das radiações de sol durante os dias de calor, pois pode prejudicar a planta, orienta.

O jacinto também é uma ótima opção pra quem quer colocar uma cor em casa Crédito: divulgação