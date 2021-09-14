Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

Rede Gazeta lança movimento para valorizar as empresas do ES

O "Made in ES",  plataforma de valorização das empresas situadas no Espírito Santo, será lançado nesta quinta-feira (16), no Palácio Anchieta

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 17:00

A jornalista Tatiane Braga
A jornalista Tatiane Braga vai apresentar dois programas especiais que fazem parte da programação do movimento Made in ES Crédito: Divulgação
Que o Espírito Santo é uma terra que produz riqueza, beleza e valor para o Brasil e o mundo, RR é testemunha viva. Mas tem novidade a caminho: nesta quinta-feira (16), a Rede Gazeta lança o movimento "Made in ES", uma grande plataforma de valorização das empresas situadas no Espírito Santo, para reforçar o valor do que nasce na nossa terrinha.
Além de uma campanha institucional, o projeto conta com um selo que pode ser aplicado em produtos e em campanhas publicitárias. Tudo para aproximar ainda mais os capixabas daquilo que é feito aqui e nos enche de orgulho. O lançamento do "Made in ES" será em uma cerimônia para convidados, no Palácio Anchieta, com presença do governador Renato Casagrande.
Selo
Selo "Made in ES" Crédito: Divulgação
O movimento também vai trazer muito conteúdo numa página especial em A Gazeta e uma revista especial. A jornalista Tatiane Braga volta às telas da TV Gazeta para dois programas especiais, nos dias 18 e 25 de setembro, percorrendo diversos pontos do Espírito Santo pra mostrar para o público tudo de mais especial que é feito em solo capixaba. Os programas, exibidos pela nossa TV Gazeta, vão ao ar após o Jornal Hoje.

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Rede Gazeta Rede Globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados