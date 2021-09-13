Gramado e Fortaleza são os destinos preferidos de quem planeja viajar

Natal Luz em Gramado (RS), destino queridinho para quem está planejando viajar Crédito: Foto: Divulgação

A pandemia da Covid-19 fez com que muitas viagens fossem adiadas e/ou canceladas , mas isso não impediu os brasileiros de planejar . Cerca de 7 em cada 10 (69%) viajantes do país afirmam que têm planos de viagens futuras – e os turistas da região Sudeste despontam no ranking regional, com 73%. Os dados são de uma nova pesquisa da Booking.com, que entrevistou 1.000 brasileiros, com o objetivo de entender os novos hábitos dos turistas nacionais.

Pouco mais de dois terços (67%) disseram que têm planos para viagens nos próximos 3 a 6 meses, e este número sobe para 71% em meio aos turistas do Sudeste. Dentre os brasileiros que já reservaram algum serviço, acomodação (78%) e transporte (75%) são os principais itens adquiridos. No Sudeste, a acomodação foi reservada por 95% e o transporte, por 67%.

No que diz respeito ao destino escolhido, Gramado e Fortaleza despontam como as cidades mais planejadas pelos brasileiros.

ANIVERSÁRIO

Fabio, o aniversariante Lucas, Valentina e Andrea Primo: celebrando 15 anos em tarde de kart indoor ao lado da família e amigos Crédito: Mônica Zorzanelli

LLucas Primo celebrou 15 anos ao lado de amigos com festa no kart indoor Crédito: Mônica Zorzanelli

INCLUSÃO NA DIREÇÃO

Phelipe Zaché, diretor comercial da Kurumá Toyota, traz uma informação importante para este Setembro Verde, mês em que se comemora o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência (21/09). O mercado automotivo tem trabalhado cada vez mais a inclusão de motoristas com necessidades especiais. A Toyota, por exemplo, retomou a venda de seus veículos para pessoas com deficiência (PCD) no Brasil após a publicação da Lei nº 14.183, que prevê a comercialização com a isenção do IPI para esse público no valor máximo de R$ 140 mil. Os modelos Yaris, Yaris Sedan e o Corolla podem ser adquiridos por meio dessa modalidade.

QUERIDOS DE RR

Andréia e Laurentino Biccas: jantar na Aleixo Netto, Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

ADOLESCENTE APRENDIZ

Muito se ouve que uma das grandes estratégias para vislumbrarmos um futuro melhor é apostar nos adolescentes e jovens no mercado de trabalho. Para tal existem alguns programas que auxiliam essas oportunidades. Segundo o superintendente executivo do CIEE-ES, Jossyl Cesar Nader, o Programa de Aprendizagem é excelente opção para as empresas que desejam uma formação de mão de obra inovadora e acompanhada. “ O Programa Adolescente Aprendiz promove a inserção de jovens e adolescentes ao mundo do trabalho, garantindo a manutenção do vínculo escolar e contribuindo com a criação de oportunidades para o combate das desigualdades sociais. Num cenário em que os que mais sofrem com a crise são os jovens e a população mais pobre, este programa reafirma sua importância por ser focado, justamente, no atendimento de adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Os aprendizes são, geralmente, jovens de 14 a 24 anos, que devem estar cursando ou ter terminado o ensino médio ou fundamental em uma escola pública”

ALEIXO NETO

Andressa Hirle e Josildo Amorin: celebrando a vida! Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

Dani Barreto convida para o lançamento da sua nova coleção "Brisa". O lançamento tem start no dia 15 deste mês com almoço reservado para convidados no Eliah restaurante, seguido de três dias consecutivos de recepção em inside store na Empório Life, nos dias 16,17 e 18, na Praia do Canto.

O Dia do Cliente, comemorado em 15 de setembro, já se tornou uma data tradicional de promoções para os estabelecimentos comerciais. Muito além dos descontos, Carlos Marianelli, diretor da Compose, vai oferecer massagens relaxantes gratuitas para os clientes.