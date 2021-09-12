Artista de Israel radicado no ES expõe no Centro de Vitória

Yiftah Peled na Bienal Internacional de Arquitetura, em 2019 Crédito: repordução/Instagram

A exposição solo do artista isralense Yiftah Peled, radicado em Vitória há dez anos, vai abrir as portas no dia 28 de setembro, no Museu de Arte do Espírito Santo. O processo de montagem já começou, com obras interativas selecionadas pela curadora Ananda Carvalho para celebrar os 30 anos de trabalho do artista. Peled já expôs no Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP), na Bienal e na Galeria Vermelho, também na capital paulista. A produção da exposição é assinada pela jovem expoente da arte capixaba Livia Egger.

CAPIXABA EM NYC

A empresária Júlia Loyola está em NYC para seu desfile na New York Fashion Week Crédito: Divulgação

É neste domingo (12), o grande dia para a capixaba Júlia Loyola. Ela desfila sua marca Atitú na New York Fashion Week, um dos maiores eventos de moda do mundo. A marca capixaba é a primeira de moda feminina a desfilar na semana de moda americana. A Atitú entra na passarela às 12h, horário de Brasília, durante o desfile da Flying Solo, plataforma que lança novos talentos da moda e do design dos quatro cantos do planeta, e que convidou a empresária capixaba para mostrar sua marca para o mundo. Aliás, a ATITÚ é a representante brasileira no desfile da Flying Solo. A marca fará transmissão ao vivo do desfile pelo seu instagram @use.atitu. Em primeira mão nas passarelas do evento, a capixaba apresenta sua nova coleção cápsula intitulada de “O Futuro é Agora”. Serão 12 peças compostas em 8 looks. Após o evento, os looks da Atitú estarão disponíveis nas plataformas de divulgação da Flying Solo, assim como no market place e na loja física, um espaço de 750 metros quadrados inaugurado no início de 2020, na badalada West Broadway, no bairro do SoHo.

BELEZA CAPIXABA

Marjorie Passamani e Thaiana Varejão: feriadão em Guarapari Crédito: Léo Gurgel

ZEDU ENSINA

O advogado José Eduardo Coelho Dias, nosso Zedu, que fala toda segunda na CBN sobre direito de família, está preparando um curso sobre pensão alimentícia voltado para advogados e estudantes de direito. Com foco na prática, o curso será online e trará a visão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema. O curso também receberá inscrições de outros interessados na defesa do melhor interesse do menor. Ele inclusive já começou a colher questionamentos pelas redes sociais para preparar as aulas.

GUARAPARI

Eduardo Figueiredo e Paola Pontes: esquenta para o verão na Enseada Azul Crédito: Léo Gurgel

CARROS ELÉTRICOS NAS MONTANHAS

Subir as montanhas com carro elétrico é mais uma comodidade que chega ao distrito de Victor Hugo, a 14 quilômetros da Rota do Lagarto, Pedra Azul. Na entrada do Green View Condomínio Reserva, um empreendimento de alto padrão lançado recentemente, há pontos de recarga para os veículos, que os moradores vão poder acessar por meio de aplicativo. É só acessar o celular para fazer a reserva e o pagamento da carga no condomínio de luxo.

VEM, VERÃO!

Jair Lopes e Thais Guisso: feriadão em Guarapari Crédito: Léo Gurgel

RR NEWS

Mônica e Cássio Domingues convidam para a inauguração do Maison Rosée Loft no dia 29, em Santa Lúcia.

De olho no Dia das Crianças, Eduarda Buaiz está preparando uma edição especial do curso de culinária infantil da Buaiz Alimentos, o Mestre Kukinha. A chef Flavia Gama comandará a atração, ensinando o preparo de cupcakes divertidos. O curso será virtual com transmissão ao vivo pelo Instagram @buaizalimentos, no dia 2 de outubro, a partir das 10h. As inscrições estão abertas a partir de segunda, dia 13, e devem ser feitas pelos pais ou responsáveis, presencialmente, na loja Kouzina, na Praia do Canto, onde acontece a retirada do kit de participação. Para inscrever a criança, é necessário fazer uma doação de 3kg de alimentos não perecíveis (feijão, arroz ou macarrão), que serão entregues à Creche Pequeno Lar, de Vila Velha.

Glaucio Siqueira, consultor de empresas e estratégia, ministrará a palestra magna do evento em comemoração ao Dia do Profissional de Administração, promovido pelo Conselho Regional de Administração (CRA-ES), no dia 15 de setembro. “Vamos falar sobre o papel protagonista dos profissionais de Administração para a retomada da economia”, adianta o palestrante.