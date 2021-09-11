Capixabas participam de famosa feira de casa e construção em Dubai

Rogério Ribeiro e Fabio Cruz partiram nesta sexta-feira (10) para Dubai Crédito: Divulgação

Executado por capixabas, o It’s Natural – Brazilian Natural Stone, projeto setorial para promoção das rochas ornamentais brasileiras no mercado internacional, promoverá duas palestras que serão ministradas pelo especificador internacional de rochas ornamentais, Paulo Giafarov, durante a Big 5 Dubai, feira do setor de casa e construção que acontece de 12 a 15 de setembro. Os capixabas Fabio Cruz e Rogério Ribeiro, respectivamente vice-presidente do Centrorochas e gestor do projeto setorial, já afivelaram as malas e partiram nesta sexta-feira (10) para acompanhar tudo de pertinho.

GUARAPARI

Bernardo Dietze e Estefania Milanez: feriadão na Enseada Azul Crédito: Léo Gurgel

OUTUBRO ROSA

Os médicos Griziella Andrade e Alexandre Tironi e o diretor-geral do Hospital Santa Rita, Carlos Clayton Lobato, serão padrinhos da loja do Outubro Rosa, no próximo dia 25, de 17h às 19h, no Shopping Vitória. São os. O objetivo é movimentar o local, já que toda a arrecadação obtida na loja, localizada no 2º piso do Shopping Vitória, Praça Central, será direcionada para os projetos sociais da Afecc.

CELEBRANDO!

Milena Celestino e Pamella Herpio: feriado em Guarapari Crédito: Léo Gurgel

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

É nesta segunda-feira (13), às 19h, a palestra gratuita de Andrea Iorio, escritor do best-seller “6 Competências da Transformação Digital”, que alcançou o número 1 entre os mais vendidos na Amazon na área de Gestão de Pessoas, na abertura da 20ª Jornada Científica e Cultural Faesa, o maior evento acadêmico do Estado. O tema será “Transformação digital e as competências do profissional do futuro”, e a palestra será totalmente online e gratuita, assim como toda a programação da Jornada, que contará com mais de 150 atividades ao longo de 45 dias de realização. Quem quiser participar pode se inscrever em https://conteudo.faesa.br/jornada.

VEM, VERÃO 2022!

Sharon Porto, Ohanna Sgaria e Kaiky Plaster: sob o sol da Bacutia! Crédito: Léo Gurgel

TURISMO 'ON'

A hotelaria capixaba está em retomada e muitos fatores contribuem para dias melhores, explica Nerleo Caus, vice-presidente da ABIH (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Espírito Santo). "O Espírito Santo é naturalmente um berço turístico e com a derrocada do Rio de Janeiro, isso contribuiu para o nosso crescimento. Porque quando você tem destinos como o Rio perecendo com a dificuldade de segurança, automaticamente somos beneficiados. Acredito que este ano vamos recuperar um delta interessante. A ABIH estima que até dezembro a gente vai contratar em torno de mil pessoas para iniciar a reposição do nosso quadro funcional. No verão, a hotelaria de praia fará um crescimento temporário de, no mínimo, 30% nessa região", estima Nerleo, que já foi nosso Secretário de Estado de Turismo.

VILA VELHA

Leon Puppin e Roberto Puppin: na CasaCor ES 2021 Crédito: Divulgação

A Città Engenharia terá protagonismo especial na 25ª da CasaCor Espírito Santo. A mostra deste ano, agendada para acontecer de 06 de outubro a 28 de novembro, será na antiga mansão do fundador da Chocolates Garoto, Helmut Meyerfreund, sede da construtora por 25 anos.

“Foi neste mesmo local que abrigamos a primeira edição da CASACOR capixaba. Agora ela retorna e, mais do que bem receber este importante evento, queremos, neste espaço qualificado, mostrar o trabalho realizado pela Città Engenharia em todas essas décadas, especialmente na Grande Vitória, onde temos uma importante história sendo construída desde 1940”, comentou Roberto Puppin, diretor geral da construtora.

O ponto alto da celebração poderá ser conferido por todos os visitantes da mostra. Um ambiente pra lá de especial está sendo projetado para contar a história da empresa e receber amigos e parceiros com uma série de eventos. A linha condutora de todo esse trabalho é a sustentabilidade.

RR NEWS

Edu Henning convida para o evento Here Comes the Sun para marcar a data de 11 de setembro, dia do atentado às Torres Gêmeas. Nesta data marcante, a banda Big Beatles vai subir num ônibus inglês e rodar pelas ruas de Vitória tocando canções que falam de paz, amor, compaixão e esperança. “Estamos num momento de retomada (ainda que num ritmo abaixo do que gostaríamos), e entendemos ser muito oportuno, por meio desta data, lembrar que a vida segue e precisamos, todos, nos energizar positivamente para este renascimento. Nós já podemos ver o sol e este é, a propósito, o tema do nosso evento: "Here Comes the Sun" (Lá vem o sol)”, explica Edu, líder do Club Big Beatles.

Frederico Gouveia é o regente do concerto em homenagem às vítimas da Covid-19 e dos ataques de 11 de setembro, neste sábado (11), na Igreja do Rosário, na Prainha.

O professor capixaba Adriano Pedra faz parte do corpo docente do curso de verão organizado pela Universidade de Múrcia, na Espanha. O curso reúne alunos de graduação de todo o mundo e propõe-se a analisar as questões jurídicas relacionadas à pandemia de Covid-19.