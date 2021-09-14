Nathalia Manhães e Gustavo Bechara dizem sim-sim em Vitória

Nathalia Manhães e Gustavo Bechara casaram-se neste sábado (11), na Catedral Metropolitana de Vitória Crédito: Mariana Andrich

Foi belíssimo o sim-sim dos médicos Nathalia Manhães e Gustavo Bechara, neste sábado (11), na Catedral Metropolitana de Vitória, com festa na Chácara Perim. A noiva vestiu um modelo exclusivo by Josué Vasconcelos e recebeu todos os cuidados da tia, Janine Manhães.

Os pais dos noivos são Marcos de Almeida Távora e Claudia Moulin Manhães e José Antônio Vaz Bechara e Maria Aparecida Ruschi Bechara.

A decoração da festa ficou a cargo da expert Camila Sarmento. O catering foi assinado pelo Le Buffet. O DJ Phill e a banda Evidance ferveram a pista, que tiveram audiovisual assinado pela One Nice Experience. Confira as fotos de Mariana Andrich.

Casamento de Nathalia Manhães e Gustavo Bechara

HONRA AO MÉRITO

A Câmara Municipal de Vitória concedeu a TV Gazeta o título de Honra ao Mérito em reconhecimento pelos seus 45 anos, comemorados neste 11 de setembro. O autor da homenagem, o vereador Armandinho Fontoura, destaca os relevantes serviços prestados à população do nosso Estado, com verdade e transparência da notícia, na sua cobertura de Norte a Sul.

MODA

Karla Casagrande, Fernanda Trindade e Julia Chaia: em tarde fashion na Praia do Canto Crédito: Divulgação

CRÔNICAS DE UM EMPREENDEDOR

O empresário Riberto Araújo escreveu um livro de memórias de infância e juventude. A obra, com prefácio do jornalista André Hees, mostra a importância das tradições geracionais, do fortalecimento de vínculos e da disponibilidade para apreender da vida o ensinamento de cada dia. Depois de absorvido tudo isso, em algum tempo da vida, é hora de passar esse legado adiante. “Inté, Crônicas sobre um tempo mais simples" é uma oportunidade ímpar para se aprender a forjar o perfil empreendedor. O lançamento será dia 30 de setembro, a partir das 16h, no Lounge do Sicoob, no Edifício da Findes.

ANIVERSÁRIO

A aniversariante Maria do Carmo Machado e os filhos Armando, Beatriz e Antônio José de Oliveira Santos: celebrando 91 anos! Crédito: Divulgação

ORQUESTRA É "OS"

A Secretaria da Cultura informa que publicará em breve um edital para a seleção de Organização Social para atuar na gestão da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. Isso representa uma mudança do processo de gestão. Esse modelo já é aplicado em Orquestras como a Sinfônica do Estado de São Paulo, a Filarmônica de Minas Gerais e a Sinfônica da Bahia. A Orquestra continuará vinculada à Secretaria da Cultura, mas a sua gestão ficará a cargo de uma Organização Social. O edital encontra-se em fase de elaboração. As Organizações que tiverem interesse na gestão da Orquestra podem se qualificar, as informações estão disponíveis no site da Secult, na aba “qualificação de OS”.

MERCADO IMOBILIÁRIO

Celso Minoru Tokuda e Francis Rocha: lançamento na Enseada do Suá Crédito: Divulgação

RR NEWS

Sabrina Lemos recebeu nesta semana o troféu vindo de Munique da premiação no Munich Music Video Awards 2021. A compositora foi primeiro lugar na categoria Best Jazz Song com a canção "Vai não Vai" (Hesitating).

Fernanda Prates convida para sua festa de aniversário no dia 30, às 20h30, no Le Buffet Studio, em Jardim da Penha.

Letícia Chieppe celebra idade nova, ao lado do marido, João Lobato, nas Maldivas.

Nossa Lorena Fafá, que mora em Angola, também está nas Maldivas, celebrando a gravidez de gêmeos, ao lado do marido Phlippe Oliveira.

Marli Farah, Pablo Pavón e Bárbara Verzola recebem os chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, do Restaurante OriGem de Salvador, no dia 22 de setembro, no Soeta.

Cirurgia no nariz, nas pálpebras, no queixo, lifting facial e lipoaspiração do pescoço (papada) são algumas das operações realizadas na face. Para tirar dúvidas sobre as cirurgias de face, o cirurgião plástico Ariosto Santos prepara uma live em suas redes sociais na próxima terça-feira (14), a partir das 19h.

A jornalista Vanessa Coslop promove neste domingo (19), no Espaço Viva Morro do Moreno, o workshop "Destrave a sua comunicação", com ferramentas poderosas usando recursos de PNL, exercícios sistêmicos e técnicas integrativas.

João Luiz Mendes, Martha Versiani e Josué Vasconcelos: final de semana em Ubu, Anchieta Crédito: Cacá Lima

ASILO VACINADO