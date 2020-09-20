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Renata Rasseli

Campanha incentiva a doação de órgãos no ES com tatuagens adesivas

Instituto Unimed Vitória promove campanha de Doação de Órgãos, com curadoria de Maria Sanz,  distribuindo tatuagens autoadesivas

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

20 set 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Maria Sanz
Maria Sanz Crédito: Divulgação
A premiada campanha de Doação de Órgãos do Instituto Unimed Vitória está de volta. Com inspiração no sucesso das ações dos dois últimos anos, a entidade traz novamente as belas tatuagens autoadesivas como carro-chefe da empreitada em 2020.
Com curadoria da designer Maria Sanz e desenhos dos tatuadores Florencia Rosso e Felipe Bernades, a ideia é mostrar à população em geral a necessidade de declarar a vontade de ser um doador. E nada melhor do que estampar na própria pele, mesmo que temporariamente.
Campanha de Doação de órgãos da Unimed Vitória
Campanha de Doação de órgãos da Unimed Vitória Crédito: Divulgação

A CAUSA

“O assunto é importante e merece ser debatido em todos os lares. Apesar de cada pessoa poder expressar e declarar o seu desejo, a decisão de ser ou não um doador é sempre tomada pela família. Por isso a importância da discussão”, explica Fernando Ronchi.
As tatuagens autoadesivas serão distribuídas pelo Instituto Unimed Vitória na sede da Unimed Vitória, em Bento Ferreira, em ações com os clientes da cooperativa e nas cancelas do estacionamento do Shopping Vitória, parceiro da campanha.

CELEBRANDO!

Andressa De Pra, Caio Cruz, Simone Risk, Vivian Rios: prestigiando o aniversário do Oca, no Centro de Vitória
Andressa De Pra, Caio Cruz, Simone Risk, Vivian Rios: prestigiando o aniversário do Oca, no Centro de Vitória Crédito: Divulgação

JORNADA CIENTÍFICA

Um dos maiores eventos acadêmicos do Estado, a Jornada Científica e Cultural FAESA divulgou os convidados que irão integrar as suas 5 semanas de programação, que vão de 21 de setembro a 29 de outubro. Na grade fixa, o debate sobre Pesquisa e Extensão terá mesas-redondas semanais com 7 edições, e já estão confirmados entre os convidados: João Bosco Rei Do Silva, gerente geral de Sustentabilidade e relações institucionais da Arcellor Mittal Tubarão; Cosme Peres, Superintendente de Pessoas e Serviços na Unimed Vitória; Rosalie Matuk Fuentes Torrelio, Coordenadora do serviço de cirurgia plástica do Hospital Infantil de Vitória e médica voluntária da Debra Brasil; Marcelo Vivacqua, Gerente de Ciência, Tecnologia e Inovação da SECTI – ES (2019-2020), Franco Machado, CEO da Mogai; Gilberto Vieira da Rosa Junior, Gerente Comercial da V1 – Águia Branca.

TRILHEIROS, ATIVAR!

Rogelio Vago, Renata Rosa, André Poubel e Daniela Muniz
Rogelio Vago, Renata Rosa, André Poubel e Daniela Muniz: na Cachoeira de Matilde Crédito: Divulgação

NOVO ESPAÇO

Em tempos de pandemia e necessidade do isolamento social, o digital ganha cada vez mais espaço entre os consumidores. Pensando nisso, a empresária Samira Pavesi, da Achei Meu Vestido, aproveitou este período para investir na plataforma digital. “Temos um acervo com peças bem diversificadas para várias ocasiões e estilos de festa. Na ferramenta, as visitantes podem conhecer os modelos de uma maneira muito prática e fácil, além de oferecermos como diferencial, os ajustes personalizados com entrega para todo o país”, adianta.

TREINOS PERSONALIZADOS

A Bodytech Company inova mais uma vez e passa a oferecer aos seus alunos o seu mais novo produto BT Home, proporcionando a experiência de uma aula Bodytech de forma online e ao vivo, em casa, através do aplicativo Zoom. São treinos de cerca de 30 minutos, individuais ou em small groups de até seis pessoas, feitos de forma personalizada e realizados apenas com o peso do próprio corpo ou com equipamentos já disponíveis em casa – vale ressaltar que todas as aulas são ao vivo e com interação direta com os experientes professores de Educação Física da rede de academias, treinados especificamente para liderarem aulas à distância, proporcionando aos clientes um modelo híbrido, com a possibilidade de se exercitar na academia e/ou de forma online. A Bodytech é a primeira academia no Brasil a oferecer esse tipo de serviço e a ideia surgiu em função da alta demanda por treinos online – visto que houve um aumento de 300% de downloads do BTFIT durante a pandemia.

NOVIDADE MÉDICA

A cirurgiã vascular e angiologista Moriane Lorenzoni tem utilizado em seu consultório, no Instituto Lessa, em Vitória, um novo equipamento com resultados promissores no combate as varizes. O laser transdérmico promove um dano térmico na parede da veia, gerando o fechamento do vaso. “Esta pode ser uma alternativa às cirurgias e outras técnicas. A utilização do laser é realizada em conjunto com o método de escleroterapia química para potencializar o resultado”, explica.

LOJA CONCEITO

Há 11 anos no mercado de joias, Tamárcia Vittoraci se prepara para inaugurar sua primeira loja conceito na capital. A unidade fica no coração da Praia do Canto, no conhecido Triângulo das Bermudas. “Nossa intenção com a loja conceito é criar uma experiência do cliente com a marca, a venda é apenas uma consequência”, explica

SETEMBRO DOURADO

Maria Magdalena Frechiani explica que este mês marca o movimento Setembro Dourado, que visa a conscientização da população sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil. É relevante a participação dos familiares, para que se note o menor sinal de mudança no comportamento e corpo da criança. “Cânceres em crianças são menos comuns, mas eles acontecem, por isso é importante se atentar a sintomas como a palidez inexplicada, dores nos ossos, perda de peso, dores no corpo frequentes e mudanças repentinas na visão. Todos esses podem ser sinais de um tumor e o melhor caminho é o diagnóstico precoce”, ressalta a oncologista pediátrica da Medquimheo.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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