Campanha incentiva a doação de órgãos no ES com tatuagens adesivas

Maria Sanz Crédito: Divulgação

A premiada campanha de Doação de Órgãos do Instituto Unimed Vitória está de volta. Com inspiração no sucesso das ações dos dois últimos anos, a entidade traz novamente as belas tatuagens autoadesivas como carro-chefe da empreitada em 2020.

Com curadoria da designer Maria Sanz e desenhos dos tatuadores Florencia Rosso e Felipe Bernades, a ideia é mostrar à população em geral a necessidade de declarar a vontade de ser um doador. E nada melhor do que estampar na própria pele, mesmo que temporariamente.

Campanha de Doação de órgãos da Unimed Vitória Crédito: Divulgação

A CAUSA

“O assunto é importante e merece ser debatido em todos os lares. Apesar de cada pessoa poder expressar e declarar o seu desejo, a decisão de ser ou não um doador é sempre tomada pela família. Por isso a importância da discussão”, explica Fernando Ronchi.

As tatuagens autoadesivas serão distribuídas pelo Instituto Unimed Vitória na sede da Unimed Vitória, em Bento Ferreira, em ações com os clientes da cooperativa e nas cancelas do estacionamento do Shopping Vitória, parceiro da campanha.

CELEBRANDO!

Andressa De Pra, Caio Cruz, Simone Risk, Vivian Rios: prestigiando o aniversário do Oca, no Centro de Vitória Crédito: Divulgação

JORNADA CIENTÍFICA

Um dos maiores eventos acadêmicos do Estado, a Jornada Científica e Cultural FAESA divulgou os convidados que irão integrar as suas 5 semanas de programação, que vão de 21 de setembro a 29 de outubro. Na grade fixa, o debate sobre Pesquisa e Extensão terá mesas-redondas semanais com 7 edições, e já estão confirmados entre os convidados: João Bosco Rei Do Silva, gerente geral de Sustentabilidade e relações institucionais da Arcellor Mittal Tubarão; Cosme Peres, Superintendente de Pessoas e Serviços na Unimed Vitória; Rosalie Matuk Fuentes Torrelio, Coordenadora do serviço de cirurgia plástica do Hospital Infantil de Vitória e médica voluntária da Debra Brasil; Marcelo Vivacqua, Gerente de Ciência, Tecnologia e Inovação da SECTI – ES (2019-2020), Franco Machado, CEO da Mogai; Gilberto Vieira da Rosa Junior, Gerente Comercial da V1 – Águia Branca.

TRILHEIROS, ATIVAR!

Rogelio Vago, Renata Rosa, André Poubel e Daniela Muniz: na Cachoeira de Matilde Crédito: Divulgação

NOVO ESPAÇO

Em tempos de pandemia e necessidade do isolamento social, o digital ganha cada vez mais espaço entre os consumidores. Pensando nisso, a empresária Samira Pavesi, da Achei Meu Vestido, aproveitou este período para investir na plataforma digital. “Temos um acervo com peças bem diversificadas para várias ocasiões e estilos de festa. Na ferramenta, as visitantes podem conhecer os modelos de uma maneira muito prática e fácil, além de oferecermos como diferencial, os ajustes personalizados com entrega para todo o país”, adianta.

TREINOS PERSONALIZADOS

A Bodytech Company inova mais uma vez e passa a oferecer aos seus alunos o seu mais novo produto BT Home, proporcionando a experiência de uma aula Bodytech de forma online e ao vivo, em casa, através do aplicativo Zoom. São treinos de cerca de 30 minutos, individuais ou em small groups de até seis pessoas, feitos de forma personalizada e realizados apenas com o peso do próprio corpo ou com equipamentos já disponíveis em casa – vale ressaltar que todas as aulas são ao vivo e com interação direta com os experientes professores de Educação Física da rede de academias, treinados especificamente para liderarem aulas à distância, proporcionando aos clientes um modelo híbrido, com a possibilidade de se exercitar na academia e/ou de forma online. A Bodytech é a primeira academia no Brasil a oferecer esse tipo de serviço e a ideia surgiu em função da alta demanda por treinos online – visto que houve um aumento de 300% de downloads do BTFIT durante a pandemia.

NOVIDADE MÉDICA

A cirurgiã vascular e angiologista Moriane Lorenzoni tem utilizado em seu consultório, no Instituto Lessa, em Vitória, um novo equipamento com resultados promissores no combate as varizes. O laser transdérmico promove um dano térmico na parede da veia, gerando o fechamento do vaso. “Esta pode ser uma alternativa às cirurgias e outras técnicas. A utilização do laser é realizada em conjunto com o método de escleroterapia química para potencializar o resultado”, explica.

LOJA CONCEITO

Há 11 anos no mercado de joias, Tamárcia Vittoraci se prepara para inaugurar sua primeira loja conceito na capital. A unidade fica no coração da Praia do Canto, no conhecido Triângulo das Bermudas. “Nossa intenção com a loja conceito é criar uma experiência do cliente com a marca, a venda é apenas uma consequência”, explica

SETEMBRO DOURADO