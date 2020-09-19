Duas galerias do ES participam de feira para divulgar arte brasileira

Sandra Matias e Lara Brotas, da Galeria Matias Brotas Crédito: Mônica Zorzanelli

Duas galerias do Estado - a Galeria Matias Brotas e a OÁ Galeria - estão entre as 50 selecionadas na Latitude – Platform for Brazilian Art Galleries Abroad, que visa fortalecer a internacionalização da arte brasileira. O evento, criado em 2007, é uma parceria da Associação Brasileira de Arte Contemporânea (ABACT) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), que terá sua edição de 24 a 27 de setembro. O evento será 100% digital, totalmente gratuito, e contará com a participação de mais de 50 galerias brasileiras.

Thais Hilal e Hilal Sami Hilal, da OÁ Galeria Crédito: Mônica Zorzanelli

“O Latitude desde sua criação dá suporte para as galerias participarem das maiores e mais conceituadas feiras de arte do mundo. Com esses eventos sendo cancelados nós percebemos que era de extrema importância criar um novo planejamento, em conjunto com as galerias, para que os seus trabalhos continuassem a ser vistos e que o contato com o público não fosse perdido, mesmo neste momento delicado. O Latitude Art Fair é um dos frutos desse novo olhar que tivemos em conjunto para o nosso negócio, como uma alternativa criativa de manter a arte em movimento”, comenta Luciana Brito, Presidente da ABACT.

NOVO DIRETOR NA FINDES

Luis Claudio Montenegro, diretor da Findes Crédito: Divulgação

A presidente da Findes, Cris Samorini, apresentou nesta semana, na primeira reunião da Assembleia Geral da Federação na sua gestão, o novo diretor de sua equipe, Luis Claudio Montenegro. O novo diretor será responsável por uma nova estrutura que inclui os Conselhos Temáticos da Findes, as Câmaras Setoriais da Indústria, o Centro de Apoio aos Sindicatos e o Fórum Capixaba de Petróleo de Petróleo e Gás. Essas áreas são consideradas o “coração” da Findes, na defesa dos interesses da indústria capixaba.

Montenegro é graduado em Engenharia Civil pela Ufes, com mestrado em Engenharia de Transportes pelo renomado IME (Instituto Militar de Engenharia), e tem vasta experiência na área de infraestrutura e logística. Já foi presidente da Codesa, superintendente executivo da ANTT e assessor parlamentar no Senado.

NOVO JAPA DA ILHA

Daniel Calmon, Marciano Cruz de Sá, Jean Estevão, Duar Pignaton e Carlos Zamperline convidam para a inauguração do restaurante Hanaya Japanese Dining, na Praia do Canto, na próxima terça-feira (22), às 19h.

EMPRESA CAPIXABA COM SELO DA ONU

Mirela Souto comemora o título da Marca Ambiental de empresa signatária dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas. “É uma felicidade fazer parte desse movimento e ter nossas ações de impulsionar o desenvolvimento e o bem-estar da comunidade em que estamos inseridos reconhecidos. Para além do enfrentamento do cenário atual, sabemos a importância de permear as temáticas dos ODS dentro da Marca e nos discursos da sociedade. Dessa forma, será possível um desenvolvimento sustentável capaz de suprir as necessidades da geração atual e futura”, ressalta a gestora de comunicação.

EXPOENTE DA ODONTOLOGIA CAPIXABA

Prof. Dr. Fausto Frizzera Crédito: Divulgação