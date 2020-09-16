Ana Paula Arósio usa joias de designer do ES em comercial inédito

Após 10 anos longe da TV, a atriz e modelo Ana Paula Arósio, fez seu retorno triunfante estrelando uma propaganda para o banco Santader.
Nas telinhas, Arósio usa joias da designer Carolina Neves, um colar em ouro 18K e rubelita e um bracelete de topázio London, esmeralda e rubi, que deram um up em seu visual e destacaram ainda mais sua aparição nas telinhas.
MÚSICO DO ES NO JÚRI DE FESTIVAL MUNDIAL
O músico Chico Chagas, radicado no Estado, representa o Brasil entre os jurados da categoria Jazz no mais famoso e tradicional festival de jazz do mundo, o 45° PIF – Premio internazionale della Fisarmonica, que acontece de quinta (17) a domingo (20), em formato virtual.
Acordeonista, pianista, baixista, compositor, arranjador e professor, o acreano Chico Chagas, faz sucesso Brasil e mundo afora tocando sanfona, antes de chegar ao Estado, onde mora há quase quatro anos.
NOVA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA EM VITÓRIA
Natural de Cachoeiro de Itapemirim, o psiquiatra Fábio Olmo é quem assume a direção clínica do novo espaço da capital criado para tratar os casos de urgência e emergência psiquiátrica. O espaço, batizado de AUBE Cuidados da Mente, vai funcionar como pronto-atendimento 24 horas na Enseada do Suá. “Vamos prestar atendimento tanto para os casos leves até os mais graves, dispondo de todo o cuidado necessário”, explicou Fábio, membro Sociedade Brasileira de Psiquiatria e que celebra os conhecimentos adquiridos na residência que fez no Hospital Juqueri (SP), dos símbolos do surgimento da psiquiatria no Brasil.