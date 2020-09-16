Ana Paula Arósio usa joias de designer do ES em comercial inédito

Ana Paula Arósio usa joias da designer do ES Carolina Neves Crédito: Divulgação

Após 10 anos longe da TV, a atriz e modelo Ana Paula Arósio , fez seu retorno triunfante estrelando uma propaganda para o banco Santader.

Nas telinhas, Arósio usa joias da designer Carolina Neves, um colar em ouro 18K e rubelita e um bracelete de topázio London, esmeralda e rubi, que deram um up em seu visual e destacaram ainda mais sua aparição nas telinhas.

MÚSICO DO ES NO JÚRI DE FESTIVAL MUNDIAL

Chico Chagas Crédito: Monica Zorzanelli

O músico Chico Chagas, radicado no Estado, representa o Brasil entre os jurados da categoria Jazz no mais famoso e tradicional festival de jazz do mundo, o 45° PIF – Premio internazionale della Fisarmonica, que acontece de quinta (17) a domingo (20), em formato virtual.

Acordeonista, pianista, baixista, compositor, arranjador e professor, o acreano Chico Chagas, faz sucesso Brasil e mundo afora tocando sanfona, antes de chegar ao Estado, onde mora há quase quatro anos.

NOVA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA EM VITÓRIA