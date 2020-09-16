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Renata Rasseli

Ana Paula Arósio usa joias de designer do ES em comercial inédito

Sumida da telinha, a atriz reapareceu vestindo colar em ouro e rubelita e bracelete de topázio de Carolina Neves na propaganda de um banco

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 13:58

Públicado em 

16 set 2020 às 13:58
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Ana Paula Arósio usa joias da designer do ES Carolina Neves
Ana Paula Arósio usa joias da designer do ES Carolina Neves Crédito: Divulgação
Após 10 anos longe da TV, a atriz e modelo Ana Paula Arósio, fez seu retorno triunfante estrelando uma propaganda para o banco Santader.
Nas telinhas, Arósio usa joias da designer Carolina Neves, um colar em ouro 18K e rubelita e um bracelete de topázio London, esmeralda e rubi, que deram um up em seu visual e destacaram ainda mais sua aparição nas telinhas.

MÚSICO DO ES NO JÚRI DE FESTIVAL MUNDIAL

Acordeonista Chico Chagas
Chico Chagas Crédito: Monica Zorzanelli
O músico Chico Chagas, radicado no Estado,  representa o Brasil entre os jurados da categoria Jazz no mais famoso e tradicional festival de jazz do mundo, o 45° PIF – Premio internazionale della Fisarmonica, que acontece de quinta (17) a domingo (20), em formato virtual.  
Acordeonista, pianista, baixista, compositor, arranjador e professor, o acreano Chico Chagas, faz sucesso Brasil e mundo afora tocando sanfona, antes de chegar ao Estado, onde mora há quase quatro anos.

NOVA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA EM VITÓRIA

Natural de Cachoeiro de Itapemirim, o psiquiatra Fábio Olmo é quem assume a direção clínica do novo espaço da capital criado para tratar os casos de urgência e emergência psiquiátrica. O espaço, batizado de AUBE Cuidados da Mente, vai funcionar como pronto-atendimento 24 horas na Enseada do Suá. “Vamos prestar atendimento tanto para os casos leves até os mais graves, dispondo de todo o cuidado necessário”, explicou Fábio, membro Sociedade Brasileira de Psiquiatria e que celebra os conhecimentos adquiridos na residência que fez no Hospital Juqueri (SP), dos símbolos do surgimento da psiquiatria no Brasil.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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