Ana Paula Arósio choca ao voltar à TV e fãs enlouquecem: 'Não envelheceu'

A atriz Ana Paula Arósio voltou à TV após 10 anos de sumiço em propaganda rápida do Banco Santander no dia 25 de agosto de 2020 Crédito: Reprodução/Twitter

Ana Paula Arósio , de 45 anos de idade, não sabia o prazer que seria estar de volta! Tanto que a noite desta terça (25) foi só de comentários em torno de seu retorno triunfal à televisão - mesmo que em um comercial de banco. À medida que os fãs, enlouquecidos com a atriz na telinha, iam comentando sobre o episódio a bonita acabou se tornando assunto mais comentado do momento no Brasil e fez sucesso pela aparência exuberante.

O trabalho que foi ao ar é o primeiro depois de dez anos que a atriz decidiu se manter em reclusão. Durante o comercial, Ana Paula chegou a brincar com esse jejum e disse que não era para ninguém ficar muito animado, já que ela voltaria ao anonimato logo após as gravações do VT.

No Twitter, internautas atribuíram o valor de R$ 8 milhões ao cachê que a atriz teria recebido pelos segundos que ficou no ar para o comercial. "Queria ser a Ana Paula Arósio, que ganhou R$ 8 milhões para fazer uma propaganda de um minuto depois de dez anos sumida", escreveu um fã no Twitter.

Outra fã disse: "Estou impactada com a Ana Paula Arósio. Voltando como se nada tivesse acontecido". "Meu Deus, a Ana Paula Arósio não envelheceu um dia sequer", observou outro seguidor.

No Twitter, alguns fãs também apontaram que a artista estaria recebendo uma chuva de convites para voltar a atuar em novelas. A última vez que Ana Paula esteve no ar foi em Ciranda de Pedra, de 2008. Depois, ela fez a série Na Forma da Lei, em 2010, e desde então apenas dois trabalhos no cinema, nos filmes A Floresta Que Se Move e Primavera.

Ana Paula Arósio dormiu no formol, acordou, ganhou mais um pouco de dinheiro e vai voltar dormi né — gah (@GbsRodrigues) August 26, 2020

Bom dia para quem tem que acordar cedo para trabalhar e/ou estudar.

Vamos com todo que ninguém aqui é a Ana Paula Arósio que sumiu 10 anos, apareceu em um comercial de 1 minuto e com isso ganhou 8 milhões para poder sumir mais 10 anos. pic.twitter.com/J9Llb9Yt75 — Mylla ?? (@eumyllachristie) August 26, 2020