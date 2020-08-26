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Ana Paula Arósio choca ao voltar à TV e fãs enlouquecem: 'Não envelheceu'

Internautas também comentaram sobre suposto valor de cachê da atriz, de R$ 8 milhões, após anos sumida das telinhas

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 08:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2020 às 08:17
A atriz Ana Paula Arósio voltou à TV após 10 anos de sumiço em propaganda rápida do Banco Santander no dia 25 de agosto de 2020
A atriz Ana Paula Arósio voltou à TV após 10 anos de sumiço em propaganda rápida do Banco Santander no dia 25 de agosto de 2020 Crédito: Reprodução/Twitter
Ana Paula Arósio, de 45 anos de idade, não sabia o prazer que seria estar de volta! Tanto que a noite desta terça (25) foi só de comentários em torno de seu retorno triunfal à televisão - mesmo que em um comercial de banco. À medida que os fãs, enlouquecidos com a atriz na telinha, iam comentando sobre o episódio a bonita acabou se tornando assunto mais comentado do momento no Brasil e fez sucesso pela aparência exuberante. 
O trabalho que foi ao ar é o primeiro depois de dez anos que a atriz decidiu se manter em reclusão. Durante o comercial, Ana Paula chegou a brincar com esse jejum e disse que não era para ninguém ficar muito animado, já que ela voltaria ao anonimato logo após as gravações do VT. 
No Twitter, internautas atribuíram o valor de R$ 8 milhões ao cachê que a atriz teria recebido pelos segundos que ficou no ar para o comercial. "Queria ser a Ana Paula Arósio, que ganhou R$ 8 milhões para fazer uma propaganda de um minuto depois de dez anos sumida", escreveu um fã no Twitter. 
Outra fã disse: "Estou impactada com a Ana Paula Arósio. Voltando como se nada tivesse acontecido". "Meu Deus, a Ana Paula Arósio não envelheceu um dia sequer", observou outro seguidor. 

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No Twitter, alguns fãs também apontaram que a artista estaria recebendo uma chuva de convites para voltar a atuar em novelas. A última vez que Ana Paula esteve no ar foi em Ciranda de Pedra, de 2008. Depois, ela fez a série Na Forma da Lei, em 2010, e desde então apenas dois trabalhos no cinema, nos filmes A Floresta Que Se Move e Primavera. 

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