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Carlinhos Maia compra Ferrari avaliada em mais de R$ 1,5 milhão

Durante pandemia do coronavírus, humorista cumpre a quarentena em mansão com o marido, Lucas Guimarães, com quem se casou em 2019

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 07:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2020 às 07:59
O humorista Carlinhos Maia
O humorista Carlinhos Maia Crédito: Neto Fernandez
O grande sonho do humorista Carlinhos Maia, 29, era ter uma Ferrari. E hoje ele conseguiu. A novidade sobre a aquisição foi divulgada por ele nas redes sociais.
"Eu não acredito no impossível, só no que é real. Comprei a Ferrari dos meus sonhos", disse ele em publicação nos Stories do Instagram.
Em um ensaio de fotos na qual aparece em uma rodovia com o carro, explicou mais sobre o desejo de menino que sempre teve. "Não podia ver um carro que chegava perto para tirar uma foto. Quando eram esses carros bonitões de [filme] 'Velozes e Furiosos' então... sempre fui apaixonado. Toda vez que passava um carro vermelho, imaginava que era uma Ferrari, mesmo quando não era. Era tão distante, mas dizia que não era impossível", disse.
De acordo com a revista Quem, a Ferrari é um modelo F458, avaliada em cerca de R$ 1,6 milhões.

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Em meio a pandemia do coronavírus, Maia cumpre a quarentena em sua mansão ao lado do marido, Lucas Guimarães, com quem se casou em 2019. Em entrevista recente à Luciana Gimenez, o humorista comentou sobre os planos de aumentar a família e os problemas que tem enfrentado durante o isolamento.
Ele diz que sua criatividade quase ''foi para o ralo" durante a quarentena. "Precisei me reinventar. Há mais de cinco anos eu não passava tanto tempo dentro de casa. Estava sempre viajando, fazendo shows, campanhas. Quando me vi sozinho, com o Lucas [marido], eu disse: 'Ferrou.'"
Segundo Carlinhos Maia, seu esposo deseja mais filhos do que ele. "O Lucas quer muito mais que eu. (...) Ele é todo meigo, adora uma criança. Mas quero ter filhos, sim. Quero adotar porque tem gente demais sobrando no mundo para a gente adotar e dar amor", completa.

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