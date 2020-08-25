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Cantora Lexa diz que terá documentário sobre sua carreira musical

Produção, que mostrará também seus bastidores, deve estrear em 2021

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 12:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2020 às 12:21
A cantora Lexa
A cantora Lexa Crédito: Instagram/lexa
A cantora Lexa, 25, vai ganhar um documentário sobre sua trajetória. A informação foi divulgada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, e confirmada pela artista em suas redes sociais. "Da pra acreditar? Porque estou surtando!", brincou ela no Instagram, na manhã desta terça-feira (25).
"Terei um documentário no Globoplay contando a minha historia e mostrando todos os bastidores! Isso e gigante para mim e pro meu trabalho. Da ate um no na garganta essa conquista", completou Lexa, que recebeu os parabéns do perfil do Multishow e do produtor Kondzilla, que devem fazer parte do projeto.

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Segundo Ancelmo Gois, serão seis episódios que começarão a ser gravados em outubro. Já a estreia estaria prevista para o próximo ano. Procurada, a Globoplay ainda não confirmou a produção.
Além de seus projetos musicais, Lexa também é atual apresentadora do programa TVZ, do Multishow, desde o último dia 12. "Estou bem feliz e me sinto mais realizada do que nervosa", disse ela antes de sua estreia na atração. "Espero que o programa seja um sucesso e que as pessoas gostem dos quadros."

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