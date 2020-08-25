Cantora Lexa diz que terá documentário sobre sua carreira musical

A cantora Lexa Crédito: Instagram/lexa

A cantora Lexa, 25, vai ganhar um documentário sobre sua trajetória. A informação foi divulgada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, e confirmada pela artista em suas redes sociais. "Da pra acreditar? Porque estou surtando!", brincou ela no Instagram, na manhã desta terça-feira (25).

"Terei um documentário no Globoplay contando a minha historia e mostrando todos os bastidores! Isso e gigante para mim e pro meu trabalho. Da ate um no na garganta essa conquista", completou Lexa, que recebeu os parabéns do perfil do Multishow e do produtor Kondzilla, que devem fazer parte do projeto.

Segundo Ancelmo Gois, serão seis episódios que começarão a ser gravados em outubro. Já a estreia estaria prevista para o próximo ano. Procurada, a Globoplay ainda não confirmou a produção.