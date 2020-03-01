Anitta defende Lexa após queda na Sapucaí: 'Deu uma revoltinha'

Anitta durante seu bloco no Rio de Janeiro Crédito: Fernando Maia/Riotur

"A menina deu o nome dela durante um desfile inteiro e o povo vai ficar falando de três segundos em que ela caiu? Fico meio bolada. A gente faz tanta coisa incrível e a internet tem essa mania de puxar para o lado negativo. Pode acontecer setecentas coisas boas, mas se rolar uma coisa mais ou menos, esse assunto vira o foco", disse.

Em seguida, opinou: "Acho que as pessoas precisam mudar um pouco essa maneira de ser na internet". Anitta ressaltou ainda que fez questão de falar com a dona do hit Sapequinha quando soube do ocorrido. "Acordei de manhã para fazer um xixi despretensioso e vi que me marcaram em posts com essa queda. Sacanagem, né? Deu uma revoltinha. Mandei uma mensagem para ela dizendo que não tinha que ficar mal com isso de jeito nenhum."

Cantora Lexa durante queda no desfile da Unidos da Tijuca Crédito: Reprodução/TV Globo

Lexa já havia desfilado como rainha de bateria da Unidos de Bangu, do Grupo A, e este ano passou a coroa para sua mãe, Darlin, que desfilou na avenida com uma gargantilha com o nome da filha. A cantora também foi musa da Mocidade em 2019, no Grupo Especial.