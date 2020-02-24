Anitta faz primeira aparição com suposto namorado em camarote na Sapucaí

Com a agenda lotada neste Carnaval, Anitta, 26, deu uma passada na primeira noite de desfile do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, neste domingo (23).
A cantora marcou presença no Nosso Camarote, mas antes, ela foi fotografada pela primeira vez com o seu suposto novo namorado Gabriel David. Os dois posaram para uma foto ao lado da prometer Carol Sampaio.
Gabriel David é um dos sócios do camarote e filho do presidente da escola de samba Beija-Flor. Os dois ainda não confirmaram oficialmente o relacionamento.
Solteira desde o seu término com o surfista Pedro Scooby, que agora está namorando a modelo Cintia Dicker, Anitta vai se apresentar em um camarote nesta segunda-feira (24), e Scooby é um dos confirmados.
De acordo com o surfista, não há ressentimentos com o término. "Admiro ela como artista", comentou para o site F5.
Inspirada na temática de Reino animal para o Carnaval, Anitta vem fazendo sucesso com os seus figurinos. Ela já se fantasiou de abelha (com 15 mil cristais Swarovski) sapo, panda, cavalo-marinho e promete mais figurinos até o fim da sua agenda, que se encerra no dia 1º de março, com o Bloco das Poderosas em São Paulo.
Mesmo com pouco tempo para curtir a festança do Carnaval, a cantora afirmou que tem dois dias livres no cronograma. "A única preocupação é a voz, manter a voz até o fim do Carnaval, mas vou ter dois dias pra curtir um pouquinho sim", falou em conversa com a reportagem.
Anitta não esconde seu gosto por Carnaval. "Eu amava ver desfiles na TV, era o entretenimento que a gente tinha. A gente era de Honório, então a gente ia as vezes pra pracinha, mas não tinha muita coisa pra fazer, mas os desfiles na televisão eram um grande entretenimento."