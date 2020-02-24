Anitta faz primeira aparição com suposto namorado em camarote na Sapucaí

Anitta com figurino de sapo para Carnaval 2020. A cantora está se inspirando no tema "Reino animal" para as fantasias Crédito: Edson Lopes

Com a agenda lotada neste Carnaval, Anitta, 26, deu uma passada na primeira noite de desfile do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, neste domingo (23).

A cantora marcou presença no Nosso Camarote, mas antes, ela foi fotografada pela primeira vez com o seu suposto novo namorado Gabriel David. Os dois posaram para uma foto ao lado da prometer Carol Sampaio.

Gabriel David é um dos sócios do camarote e filho do presidente da escola de samba Beija-Flor. Os dois ainda não confirmaram oficialmente o relacionamento.

Solteira desde o seu término com o surfista Pedro Scooby, que agora está namorando a modelo Cintia Dicker, Anitta vai se apresentar em um camarote nesta segunda-feira (24), e Scooby é um dos confirmados.

De acordo com o surfista, não há ressentimentos com o término. "Admiro ela como artista", comentou para o site F5.

Inspirada na temática de Reino animal para o Carnaval, Anitta vem fazendo sucesso com os seus figurinos. Ela já se fantasiou de abelha (com 15 mil cristais Swarovski) sapo, panda, cavalo-marinho e promete mais figurinos até o fim da sua agenda, que se encerra no dia 1º de março, com o Bloco das Poderosas em São Paulo.

Mesmo com pouco tempo para curtir a festança do Carnaval, a cantora afirmou que tem dois dias livres no cronograma. "A única preocupação é a voz, manter a voz até o fim do Carnaval, mas vou ter dois dias pra curtir um pouquinho sim", falou em conversa com a reportagem.