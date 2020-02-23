Fim do sonho

Capixaba Ranon Fernandes é eliminado do 'The Voice Kids'

Cantor de 11 anos era do time da dupla sertaneja Simone & Simaria e cantou a música 'Tijolinho por Tijolinho'

Publicado em 23 de Fevereiro de 2020 às 19:39

Redação de A Gazeta

Ranon Fernandes foi eliminado do "The Voice Kids" na tarde deste domingo (23) Crédito: Gshow/Divulgação
O capixaba Ranon Fernandes foi eliminado do reality show "The Voice Kids" neste domingo (23). Ele integrava o time da dupla sertaneja Simone & Simaria e, com Manu Guimarães (MG) e Rayne Almeida (BA), cantou a música "Tijolo por Tijolinho", de Enzo Rabelo. A vaga para a próxima fase ficou com Manu.

Na primeira fase, Ranon impressionou e conquistou o coração tanto dos telespectadores quanto das "coleguinhas" ao cantar "Apenas Mais Uma de Amor", de Lulu Santos. O capixaba foi muito elogiado e acabou selecionado pela dupla sertaneja, mesmo time do conterrâneo Jeremias Reis no ano passado.

