Paolla Oliveira retorna à Sapucaí como rainha de bateria da Grande Rio

A atriz Paolla Oliveira fez o seu retorno ao Sambódromo da Marquês de Sapucaí depois de 10 anos como rainha de bateria da escola de samba Grande Rio neste domingo (23). A quarta escola a desfilar tratou do preconceito e da intolerância religiosa.

A famosa atraiu olhares com o corpo em ótima forma. Vestida de Cleópatra, sua fantasia era uma homenagem à rainha do antigo Egito, e também fazia referência ao pai de santo Joaõzinho da Goméia, assunto do samba-enredo da escola carioca. A atriz fez questão de compartilhar os detalhes de sua fantasia luxuosa com os seus seguidores no Instagram, o que rendeu mais de 650 mil curtidas até a manhã desta segunda (24).