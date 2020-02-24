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Carnaval do Rio

Paolla Oliveira retorna à Sapucaí como rainha de bateria da Grande Rio

A atriz, vestida de Cleópatra,  desfilou após 10 anos de ausência da avenida do samba

Publicado em 24 de Fevereiro de 2020 às 09:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2020 às 09:12
Paolla Oliveira no carnaval de 2020 Crédito: Reprodução/Instagram
A atriz Paolla Oliveira fez o seu retorno ao Sambódromo da Marquês de Sapucaí depois de 10 anos como rainha de bateria da escola de samba Grande Rio neste domingo (23). A quarta escola a desfilar tratou do preconceito e da intolerância religiosa. 
A famosa atraiu olhares com o corpo em ótima forma. Vestida de Cleópatra, sua fantasia era uma homenagem à rainha do antigo Egito, e também fazia referência ao pai de santo Joaõzinho da Goméia, assunto do samba-enredo da escola carioca. A atriz fez questão de compartilhar os detalhes de sua fantasia luxuosa com os seus seguidores no Instagram, o que rendeu mais de 650 mil curtidas até a manhã desta segunda (24). 
Paolla Oliveira no carnaval de 2020 Crédito: Reprodução/Instagram
Antes de desfilar na avenida, a atriz passou por dois camarotes e assumiu que seu coração estava acelerado.; 
Paolla Oliveira no carnaval de 2020 Crédito: Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira no carnaval de 2020 Crédito: Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira no carnaval de 2020 Crédito: Reprodução/Instagram

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