Outubro Rosa: loja da campanha da Afecc abre as portas no ES

Camisa do Outubro Rosa 2020 Crédito: Divulgação

Raissa Saidler, cuja renda da venda será destinada ao tratamento de câncer dos pacientes do SUS atendidos na Associação Feminina de Combate ao Câncer (Afecc)-Hospital Santa Rita. A camisa custa R$ 25,00. Está dada a largada do Outubro Rosa no ES . Na próxima segunda-feira (21), a loja Loja Outubro Rosa abrirá suas portas às 10h, no 1º piso do Shopping Vitória, próximo da Camicado e Le Postiche. O espaço comercializará a camisa da campanha, criada pela designercuja renda da venda será destinada ao tratamento de câncer dos pacientes do SUS atendidos na Associação Feminina de Combate ao Câncer (Afecc)-Hospital Santa Rita. A camisa custa R$ 25,00.

A 11ª edição da campanha no Estado será aberta no dia 1º de outubro com um espetáculo virtual, dirigido pelo coreógrafo Marcelo Lages, com transmissão pelas redes sociais da Afecc. “A campanha está linda e nossas atividades estão centralizadas na criatividade de ações online", diz a presidente da Afecc, Marilucia Dalla.

ANIVERSÁRIO

Luiza Podestá Voith, Michael Voigt e a aniversariante Celina: celebrando os 2 aninhos em casa Crédito: Divulgação

VERNISSAGE

artista capixaba Kyria Oliveira Crédito: Instagram/divulgação

A artista Kyria Oliveira convida para a abertura da exposição "Casa e Tempo", no próximo dia 23, na Galeria Via Thorey. O evento, que marca a retomada da agenda cultural no ES, seguirá todos os protocolos sanitários.

O VALOR DA LOCALIZAÇÃO

Sem dúvida alguma, localização é tudo no mercado imobiliário, mesmo em tempos de pandemia. Uma loja da Praia do Canto, localizada na rua Chapot Presvot, que acaba de ser desocupada, está sendo disputada por seis clientes que desejam se instalar no espaço.

Segundo o presidente da Ademi-ES, Sandro Carlesso, este fenômeno não é único na Grande Vitória. Impulsionados pela retomada do comércio, a partir da redução da pandemia, muitos comerciantes se mostram otimistas e começam a retomar seus investimentos. "A tendência é de que logo o setor de aluguéis empresariais se recupere por inteiro, mas, neste início, os mais bem localizados acabam tendo a preferência, claro", afirma o presidente da Ademi-ES.

Sandro reforça ainda que a confirmação deste bom momento está, inclusive, nos dados divulgados hoje pela Findes que preveem uma melhora na economia capixaba já neste segundo semestre de 2020, com velocidade na retomada acima da registrada no restante do País.

MONUMENTO RESTAURADO

A presidente do Instituto Modus Vivendi Erika Kunkel Crédito: Divulgação

A presidente do Instituto Modus Vivendi, Erika Kunkel, celebra mais um projeto de sua entidade entregue com sucesso. O restauro da Ruínas de São José de Queimado, importante monumento da resistência à escravidão no Espírito Santo, localizado em Serra, ficou pronto e está acessível a todos que quiserem visitar este raro museu a céu aberto e conhecer essa trágica e sofrida história de segregação e desumanidade ocorrida no século XIX,

A Prefeitura da Serra e o Sincades foram importantes parceiros neste projeto realizado respeitando todas as normas de restauro e com as devidas autorizações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

A partir de agora, Queimado passará a viver um novo ciclo, a contar uma história que é sinônimo de luta e resistência no passado.

O monumento restaurado surpreendo a todos que o visitam. Aliás, neste sábado, antes e depois da matéria sobre São José do Queimado ser exibida no Jornal Nacional, seu projeto recebeu elogios do jornalista Willian Bonner.

JÚRI DE PESO

Um time de executivos e personalidades de destaque no Espírito Santo teve uma missão especial, neste mês de setembro. Carolina Chieppe, Roberta Drumond (Innovare Esquadrias), Luiz Alberto Caser (Valor Investimentos), Marlene Serafim e Angelina Furlanetti formaram o júri que escolheu os melhores textos de alunos do Instituto Ponte no 6º Concurso de Redação “Como estarei aos 30 anos”, realizado pela entidade.

A grande vencedora foi a jovem Livia Cavalcanti, de 13 anos, moradora de Vila Velha. Como prêmios, ela ganhou um jogo e um livro, além, é claro, do reconhecimento de um grupo seleto e criterioso de jurados.

DESAFIO

Eduarda Buaiz e Cris Marão estão juntas em mais uma ação do Desafio Movimente-se, um programa que a Buaiz Alimentos está desenvolvendo com colaboradores e que oferece treinos e consultoria on-line para a prática de atividade física. Neste sábado, acontece o primeiro aulão virtual, reunindo quem está participando do programa. Além de integração e diversão, o encontro vai ser a oportunidade para a troca de experiência entre os colegas de trabalho, que neste momento estão mais distantes um dos outros, mas juntos em alguns propósitos.

DESCARTE DE RESÍDUOS

Justino Brunelli, diretor-presidente da Ambiental Serra, parceira público-privada da Cesan para o esgotamento sanitário na Serra, informa que uma média de 1.400 desobstruções mensais têm sido realizadas nas redes de esgoto do município. Além de gordura, os técnicos encontram buchas de tecido, areia, lixo doméstico como fio dental e esponja de cozinha, restos de obras, como tijolos, e até eletrodomésticos. Fica a dica de como o comportamento de cada cidadão é importante para evitar um problema que atinge todas as cidades.

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