Artista do ES é destaque na revista nacional de Joyce Pascowitch

Rick Rodrigues, artista plástico Crédito: Instagram/reprodução

Nosso artista plástico Rick Rodrigues é destaque na revista "Joyce Pascowitch" de setembro. Na seção Radiografia da publicação no Instagram, o artista exibe sua arte em bordados em papel e grafites coloridos. "O ponto atrás que aparece nos trabalhos é um dos elementos da memória da infância em João Neiva (ES), para a qual o artista recorre em suas criações. A série com caixas de remédio bordadas (ambas Sem Título), idealizada antes da pandemia chegar ao Brasil, está na seção Radiografia deste mês da #revistajp", diz a publicação.

Bordado sobre caixa de remédio, 2020, do artista Rick Rodrigues Crédito: Instagram/Reprodução

Representado pela Oá Galeria de Arte Contemporânea, o artista iniciou a série em janeiro de 2020, antes da pandemia. "Experiencio o bordado em diversos suportes e geralmente são os suportes que se convidam a serem obras. As escolhas nem sempre são prévias. Na hora do descarte, as caixas foram inseridas. A série já conta com mais de 60 bordados", conta Rick.

PAISAGEM DO BRASIL

Óleo sobre tela de João di Souza Crédito: Divulgação

Em meio a notícias de incêndios que destroem as nossas matas, uma exposição de arte busca resgatar a rica diversidade natural brasileira. “Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá” é o nome da nova coletiva da Léo Bahia Arte Contemporânea que traz, a partir de 22 de setembro, os artistas Alencar Lock, João di Souza, Júlio Vieira e Reginaldo Pereira. Cada um de uma região diferente do país.

As obras retratam a paisagem a partir do que os artistas trazem de suas memórias, seja nas pinturas urbanas do grafiteiro Júlio Vieira ou na pintura hiper realista das florestas de Reginaldo Pereira. O título da exposição é uma apropriação de um dos versos da Canção do Exílio, do poeta romântico maranhense, Gonçalves Diaz (1823 – 1864) que ressalta o amor ao Brasil.

“Essa documentação poderá se tornar para as futuras gerações, uma pequena amostra da memória do que um dia foram o nosso Pantanal, a nossa Floresta Amazônica, do que ainda resta de nossa Mata Atlântica, de seus macacos, de suas araras, bromélias e orquídeas que o Brasil teima em queimar, matar e destruir nos dias atuais e de maneira sem precedentes na história deste país”, declara o diretor da galeria, Léo Bahia.

POSSE AMAGES

A juíza de Direito Marianne Júdice de Mattos, titular da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, toma posse como presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages), para biênio 2020-2022 Crédito: Divulgação

A juíza de Direito Marianne Júdice de Mattos, titular da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, toma posse como presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages), para biênio 2020-2022, na próxima segunda-feira, dia 21, às 10h, na sede da entidade. A cerimônia será on-line e transmitida ao vivo pelo canal do youtube da Associação. Na ocasião, também tomam posse a diretoria executiva, o conselho deliberativo e conselho fiscal. O atual presidente da instituição, o juiz de Direito Daniel Peçanha Moreira, compõe a nova diretoria como 2º Vice-Presidente de Direitos Humanos.

VERÃO 2021

Bárbara Ferretti,: a empresária de moda aposta nas cores, forte tendência para a primavera/verão 2021 Crédito: Divulgação

PODER DAS ALIANÇAS

Tanto as alianças como os anéis continuam sendo muito aguardados para a formalização do compromisso. O designer de joias e especialista em gemas, Dorion Soares lembra que os primeiros modelos eram produzidos, de forma simples e artesanal, aros planos forjados a ouro ou prata com um diamante cravado na parte superior. “Uma tradição que ganhou força e sofisticação nos séculos 20 e 21 principalmente nos EUA, Europa e Ásia, vem ganhando força no Brasil onde normalmente se formaliza a ocasião com as tradicionais alianças. Cada vez mais as noivas esperam além da tradicional aliança um belo anel de diamantes”.

EMPREENDEDORISMO NA ARQUITETURA