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Renata Rasseli

Artista do ES é destaque na revista nacional de Joyce Pascowitch

Na seção "Radiografia" da publicação, o  artista plástico Rick Rodrigues mostra sua arte em papel , grafites coloridos e bordados

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

17 set 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Rick Rodrigues, artista plástico
Rick Rodrigues, artista plástico Crédito: Instagram/reprodução
Nosso artista plástico Rick Rodrigues é destaque na revista "Joyce Pascowitch" de setembro. Na seção Radiografia da publicação no Instagram, o artista exibe sua arte em bordados em papel e grafites coloridos.  "O ponto atrás que aparece nos trabalhos é um dos elementos da memória da infância em João Neiva (ES), para a qual o artista recorre em suas criações. A série com caixas de remédio bordadas (ambas Sem Título), idealizada antes da pandemia chegar ao Brasil, está na seção Radiografia deste mês da #revistajp", diz a publicação.
Bordado sobre caixa de remédio, 2020, do artista Rick Rodrigues
Bordado sobre caixa de remédio, 2020, do artista Rick Rodrigues Crédito: Instagram/Reprodução
Representado pela Oá Galeria de Arte Contemporânea,  o artista iniciou a série em janeiro de 2020, antes da pandemia.  "Experiencio o bordado em diversos suportes e geralmente são os suportes que se convidam a serem obras. As escolhas nem sempre são prévias.  Na hora do descarte, as caixas foram inseridas. A série já conta com mais de 60 bordados", conta Rick. 

PAISAGEM DO BRASIL 

Óleo sobre tela de João di Souza
Óleo sobre tela de João di Souza Crédito: Divulgação
Em meio a notícias de incêndios que destroem as nossas matas, uma exposição de arte busca resgatar a rica diversidade natural brasileira. “Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá” é o nome da nova coletiva da Léo Bahia Arte Contemporânea que traz, a partir de 22 de setembro, os artistas Alencar Lock, João di Souza, Júlio Vieira e Reginaldo Pereira. Cada um de uma região diferente do país.
As obras retratam a paisagem a partir do que os artistas trazem de suas memórias, seja nas pinturas urbanas do grafiteiro Júlio Vieira ou na pintura hiper realista das florestas de Reginaldo Pereira. O título da exposição é uma apropriação de um dos versos da Canção do Exílio, do poeta romântico maranhense, Gonçalves Diaz (1823 – 1864) que ressalta o amor ao Brasil.
“Essa documentação poderá se tornar para as futuras gerações, uma pequena amostra da memória do que um dia foram o nosso Pantanal, a nossa Floresta Amazônica, do que ainda resta de nossa Mata Atlântica, de seus macacos, de suas araras, bromélias e orquídeas que o Brasil teima em queimar, matar e destruir nos dias atuais e de maneira sem precedentes na história deste país”, declara o diretor da galeria, Léo Bahia.

POSSE AMAGES

A juíza de Direito Marianne Júdice de Mattos, titular da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, toma posse como presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages), para biênio 2020-2022,
A juíza de Direito Marianne Júdice de Mattos, titular da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, toma posse como presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages), para biênio 2020-2022 Crédito: Divulgação
A juíza de Direito Marianne Júdice de Mattos, titular da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, toma posse como presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages), para biênio 2020-2022, na próxima segunda-feira, dia 21, às 10h, na sede da entidade. A cerimônia será on-line e transmitida ao vivo pelo canal do youtube da Associação. Na ocasião, também tomam posse a diretoria executiva, o conselho deliberativo e conselho fiscal. O atual presidente da instituição, o juiz de Direito Daniel Peçanha Moreira, compõe a nova diretoria como 2º Vice-Presidente de Direitos Humanos.

VERÃO 2021

Bárbara Ferretti
Bárbara Ferretti,: a empresária de moda aposta nas cores, forte tendência para a primavera/verão 2021 Crédito: Divulgação

PODER DAS ALIANÇAS

Tanto as alianças como os anéis continuam sendo muito aguardados para a formalização do compromisso. O designer de joias e especialista em gemas, Dorion Soares lembra que os primeiros modelos eram produzidos, de forma simples e artesanal, aros planos forjados a ouro ou prata com um diamante cravado na parte superior. “Uma tradição que ganhou força e sofisticação nos séculos 20 e 21 principalmente nos EUA, Europa e Ásia, vem ganhando força no Brasil onde normalmente se formaliza a ocasião com as tradicionais alianças. Cada vez mais as noivas esperam além da tradicional aliança um belo anel de diamantes”.

EMPREENDEDORISMO NA ARQUITETURA

A criatividade é a tônica para empreender na Arquitetura. E será ainda mais com as mudanças abruptas dos últimos seis meses, e que devem acelerar as inovações nos processos de trabalho e de expansão dos negócios, bem como na forma de se trabalhar em casa e fora de casa - no compartilhamento dos espaços comuns. O Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento do Espírito Santo (IAB-ES) promove a live "Empreendedorismo na Arquitetura", com a participação dos arquitetos e urbanistas Gabriela Greppe e Natan Bueno, para debater o novo cenário, as possibilidades de crescimento e a capacidade de reinventar-se do arquiteto e urbanista. A live é nesta quinta-feira, às 17 horas, no Instagram do IAB-ES.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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