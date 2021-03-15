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Renata Rasseli

"Cuidar do outro me faz feliz", diz diretora de cooperativa médica do ES

A médica pediatra Karla Toríbio Pimenta, a única diretora da Unimed Vitória e a primeira conselheira da Central Nacional Unimed, é a nossa entrevistada desta segunda-feira (15) da série da coluna RR em homenagem ao Mês Internacional da Mulher

Publicado em 15 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

15 mar 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Karla Toríbio Pimenta
Karla Toríbio Pimenta, médica pediatra e diretora da Unimed Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli
Única diretora da Unimed Vitória e a primeira conselheira da Central Nacional Unimed, a médica pediatra Karla Toríbio Pimenta adiou seu niver de 50 anos, em março do ano passado, para liderar a gestão da pandemia da Covid-19. Seu desafio diário é comandar o hospital, a maternidade, a assistência domiciliar e outros serviços do plano de saúde, que atendeu e salvou vidas de milhares de capixabas nestes 12 meses da maior crise sanitária dos últimos tempos.
"Tive poucos dias de folgas nestes últimos 12 meses. Cuidamos dos nossos pacientes, dos nossos profissionais de saúde, do nosso entorno. Criamos um hospital Covid e um não-Covid, porque as outras doenças não deixaram de existir. Nossa equipe foi incansável. O Dr. Fernando Ronchi (presidente da Unimed Vitória) foi um grande líder."
Dra. Karla Toríbio Pimenta - Diretora de Recursos Próprios da Unimed Vitória
Perto de completar 51 anos, em Dra. Karla considera que o desafio de gerir durante a pandemia é um presente. "Cuidar do outro me faz feliz. E nós só fizemos isso: nos cuidamos e cuidamos dos outros", diz a médica, que gosta de "coisas difíceis" desde cedo. Passou para o vestibular de Medicina na Ufes aos 15 anos e depois de escolher a Pediatria como especialidade, foi ainda mais longe: tornou-se especialista em Unidade de Terapia Intensiva Infantil (Utin). Sempre atuou cuidando de crianças graves tanto em hospitais públicos, como o Hucam, como em privados, entre eles o Metropolitano, onde ela montou a Utin. 
Karla Toríbio Pimenta
Karla Toríbio Pimenta recebeu a coluna na sede administrativa da cooperativa, em Bento Ferreira Crédito: Mônica Zorzanelli
Sempre com um sorrisão no rosto, Karla, no início da carreira tinha o plano de dividir seu dia entre cuidar da casa e dos seus "bebês lindos" no outro. Mas com o passar do tempo, a doutora foi se aproximando de assuntos como planejamento estratégico, finanças e  liderança e conquistou seu MBA em Gestão de Saúde, em 2019. Desde 2005, Karla vem exercendo cargos de chefia na Unimed Vitória e em 2019 aceitou o desafio de compor a diretoria do atual presidente Fernando Ronchi.

FAMÍLIA

David, Luisa, Karla Toríbio Pimenta e Bruna: família reunida em Trancoso
David, Luisa, Karla Toríbio Pimenta e Bruna: o marido e as filhas em Trancoso, na Bahia Crédito: Arquivo pessoal
Casada com David Pimenta, a mãe de Bruna (18) e Luisa (23) diz que sua família é também responsável pelo seu sucesso profissional. "Eles sempre foram parceiros e torceram pelo meu sucesso. Tenho muito apoio dos três". Festeira e bem relacionada, Karla coleciona um hobby: a mesa posta. "Adoro preparar um mesa bem bonita para minha família nos finais de semana. É o jeito de fazer um carinho para minha família. Meu marido é o chef, e eu arrumo a mesa", brinca. 
"Dias melhores virão. A vacina é caminho para o fim da pandemia. Até lá,  vamos continuar nos prevenindo, usando máscara, lavando as mãos e mantendo o distanciamento social."
Dra. Karla Toríbio Pimenta - Diretora de Recursos Próprios da Unimed Vitória

MENSAGEM PARA AS MULHERES

Para Karla, a mulher se destaca em cargos de liderança pela visão do "todo", pela empatia e pelo compromisso com as entregas. "As mulheres são cuidadoras em sua essência" (confira o vídeo). 

PAPO COM RR

Renata Rasseli e Karla Toríbio Pimenta
Renata Rasseli e Karla Toríbio Pimenta Crédito: Mônica Zorzanelli
1. Não saio de casa sem: máscara.
2. Abro um sorrisão quando: penso na minha família.
3. Viagem que está guardada na memória: Machu Pichu com filhas adolescentes.
4. A música: "O Que é, o Que é? , de Gonzaguinha. "Eu fico com a pureza das respostas das crianças: É a vida! É bonita e é bonita!".
5 - O livro: "Germinal",  de Emile Zola,  e  "O Físico", de Noah Gordan.
Livros de Karla Toríbio Pimenta
Livros de Karla Toríbio Pimenta Crédito: Mônica Zorzanelli
6. O filme: "A Vida é Bela", de Roberto Benigni.
7. Festa boa tem: amigos.
8. Moda é: Estar bem com você mesmo. 
9. O lugar do ES: Pedra Azul.
10. Um (a) líder que inspira:  meu pai, Mariano Toríbio Filho (foto abaixo).
Kátia Toríbio Laranja, Dona Luisa e Sr. Mariano Toríbio e Karla Toríbio Pimenta
Kátia Toríbio Laranja, Dona Luisa e Sr. Mariano Toríbio e Karla Toríbio Pimenta: a irmã e os pais de Dra. Karla Crédito: Arquivo pessoal

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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