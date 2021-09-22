FOTOS: Manuela Larica e Zacarias Carraretto dizem sim-sim na Serra

Manuela Larica e Zacarias Carraretto: sim-sim na Fazenda Jacuhy, na Serra, no sábado (18) Crédito: Afonso G. Martins

Num pôr do sol perfeito, Manuela Larica e Zacarias Carraretto disseram sim-sim neste sábado (18), na Fazenda Jacuhy, na Serra. Os anfitriões foram Maria Sueli Bolzan e Fernando Larica (pais da noiva) e Zacarias Carraretto e Maria Antônia Gardi Carraretto (in memorian).

A noiva, belíssima, vestiu um look feito a mão pela avó Marlene Gomes Bolzan, que também assinou o bolo de corte da festa.

A decoração foi assinada por Júlia Cardoso; a pista foi animada pelo cantor Diego Lyra e banda e a cerimonialista foi Mariah Arreguy. Confira a galeria de fotos de Afonso G. Martins.

Casamento de Manuela Larica e Zacarias Carraretto

CAPIXABAS NO INSPER

A fundadora e presidente do Instituto Ponte (IP), Bartira Almeida, comemora: mais dois alunos da entidade acabam de ser aprovados em instituição de ensino superior e pesquisa reconhecida e acreditada internacionalmente.

Os jovens capixabas Isabella Amorim e Pedro Ivo, ambos de 18 anos, cursarão, respectivamente, Engenharia Mecatrônica e Engenharia da Computação no Insper (2021/2).

Eles entraram no Instituto Ponte em 2017, ainda no Ensino Fundamental, e graças ao trabalho da entidade e ao seu esforço e talento foram aprovados na prestigiada faculdade. “Isabella e Pedro são bons exemplos do que buscamos para os nossos alunos. Com essa aprovação, eles estarão muito mais preparados e aptos a mudarem seus futuros e de suas famílias. São jovens conectados a uma educação de alta performance e, portanto, transformadora, que terão a oportunidade de ascenderem socialmente em poucas gerações. Contribuir para essa ascensão é nosso maior propósito”, comentou Bartira.

FESTA

Corina Moschen, Carlos Moschen e a DJ Jess Benevides, que agitou o fim de tarde no Iate Clube do Espírito Santo neste sábado (18) Crédito: Divulgação ICES/ Camila Bapstin/ Cesar Sartório

LOTAÇÃO MÁXIMA

Voo que sai de Guarulhos e que chega ao aeroporto de Vitória, já no início da madrugada, tem sido um dos mais disputados. Não é raro de vir completamente lotado e os passageiros, mesmo com bagagem de mão, terem de despachar as suas malas. E isso acontece de domingo a domingo.

QUERIDOS DE RR

Fernanda Julião e Marcos Reggiani: noite de festa na Orla de Camburi Crédito: Mônica Zorzanelli

EMANCIPAÇÃO EM CARTÓRIO

É possível fazer a emancipação de menores direto no cartório. O diretor de Tabelionato de Notas do Sinoreg-ES, Diniz Cypreste de Azevedo, explica que a emancipação voluntária é feita em Cartório de Notas por meio de Escritura Pública e requer participação de pai e mãe. “Ambos devem concordar com o ato, salvo um deles for comprovadamente ausente. Também é obrigatório que o filho a ser emancipado tenha 16 anos completos”.

HAPPY HOUR

Thiago Bastos e Priscila Maciel: noite de festa em Vix Crédito: Mônica Zorzanelli

INCLUSÃO

A Assembleia Legislativa aprovou o Projeto de Lei 439/2021, de autoria do deputado Delegado Danilo Bahiense, que obriga os estabelecimentos comerciais a divulgarem as cores das bengalas com a correspondente deficiência visual. A cor branca é para quem é totalmente cego; a verde, para quem tem baixa visão; e a vermelha e branca, para quem tem deficiência visual e auditiva. Bahiense é autor da lei 11.233, que isenta pessoas com deficiência de pagar taxa de inscrição em concursos públicos estaduais.

CAPIXABAS EM BRASÍLIA

A deputada federal de São Paulo Tabata Amaral, a vice-governadora do ES, Jacqueline Moraes, e o governador do ES, Renato Casagrande: na solenidade de filiação da Tabata ao PSB Crédito: Divulgação

RR NEWS

Ana Clark, Andréia Lopes e Juliana Magalhães abraçaram a campanha Outubro Rosa 2021. Serão madrinhas da Loja da Afecc, onde estão à venda os produtos da campanha de combate ao câncer, no Shopping Vitória, no próximo dia 4 de outubro, às 18h.

A empresária Cris Campinhos comemora o sucesso de sua franquia Uncle K, que desde 2005 encanta os capixabas com sapatos e bolsas com forte DNA urbano. Nesta quinta (23), ela lança a primeira coleção masculina da marca, na Praia do Canto.

Para celebrar a chegada da época mais quente do ano, a Reserva apresenta sua coleção Verão 22 com o conceito Calor Humano. Segundo a fraqueada Carol Lobato as peças remetem à cena tropical brasileira com estampas de bananal e cajueiro. As bermudas, leves e coloridas, e as polos com uma extensa cartela de cores prometem encantar e colorir a estação mais quente do ano.

Fernando Tanaka apresenta a palestra "Governo digital e a desburocratização" neste dia 22, a partir de 19h30, no canal no Youtube do Conselho Regional de Administração do Espírito Santo. A palestra faz parte do mês do profissional de administração

Cristiane Guedes e Rafael Telles trocam alianças neste sábado (25), na Catedral Metropolitana de Vitória. Os experts Ricardo Silveira e Fernando Zucolotto serão os responsáveis pela beleza da noiva, que terá vestido com assinatura Atelier Carmelita.