Projeto social fundado por Padre Ayrola ganha Prêmio Zilda Arns 2021

Padre Ayrola Crédito: Divulgação

Uma entidade capixaba ficou entre as cinco vencedoras do prêmio “Zilda Arns” pela Defesa e Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa (edição 2021), concedido pela Câmara dos Deputados, em Brasília.

A Sociedade Cultural e Beneficente Monsenhor Alonso, fundada há 10 anos pelo padre José Ayrola Barcellos e que atende idosos moradores de rua de Vitória em situação de vulnerabilidade social, foi a ganhadora no Espírito Santo. A indicação foi feita pela deputada federal Norma Ayub.

A instituição receberá a premiação no dia 29 de setembro, ao lado de outros importantes projetos sociais do país, como o do padre Júlio Lancellotti (SP) e as Obras Sociais Irmã Dulce (BA).

Com 56 anos de sacerdócio e recordista na realização de batizados e casamentos na Grande Vitória, o Padre Ayrola comemora a conquista. “Estamos muito gratos por esse reconhecimento. Entendemos que estar presente nessa luta significa, sobretudo, trabalhar incansavelmente em defesa do direito intransmissível da população idosa que se encontra em condições de fragilidade socioeconômica”, afirmou.

ALMOÇO FASHION

A anfitriã Claudia Scarton e Marilúcia Dalla: tarde de moda e reencontros na Aleixo Neto Crédito: Mônica Zorzanelli

SAÚDE E BEM-ESTAR NA ILHA

A GiOlaser, referência em franquias de saúde e bem-estar no Brasil, inaugura a primeira unidade em Vitória. Essa é a segunda operação da marca no estado do Espírito Santo sob o comando dos sócios da unidade, Daniela Delgado Gonçalves Pinto e Tiago Pinto, que tem como objetivo reforçar a marca da rede de clínicas de estética fundada pela atriz Giovanna Antonelli na região. A nova unidade ficará dentro do Shopping Vitória que, segundo Daniela, é uma vitrine para alavancar o nome da GiOlaser na região.

MODA

Carol Neves, Ana e Mariana Clark: prestigiando a tarde fashion de Claudia Scarton Crédito: Mônica Zorzanelli

ARTES E PAÍSES

O município de Vila Velha está sediando a primeira edição da Feira Países e Artes no Espírito Santo. O evento, que possui entrada gratuita, já começou e acontece na praça principal de eventos do Shopping Praia da Costa, reunindo artesanato de diversas partes do Brasil e do mundo.

De Minas Gerais, está sendo exibido e comercializado um acervo de pedras e acessórios, além de óleos essenciais e mel. Do Rio Grande do Sul, vieram facas artesanais e licores trufados de sabores diversos. Do Rio de Janeiro, destaque para trabalhos do artista plástico Marcelo Esdras, e de Pernambuco, do artista plástico Guilherme Wagner de Olinda, que apresenta joias para paredes, feitas com cascalhos de pedras semipreciosas em suas cores originais. Entre os expositores capixabas está a artista plástica Renilda Dutra Rosa.

Além do Brasil, também há estandes do exterior, como as de artesanatos do Egito, Índia e Rússia, com os trabalhos em patchwork da russa Olga Venglinskaya Capua, que reside no Espírito Santo.

QUERIDAS DE RR

Sandra Demoner, Ana Paula Gimenes e Mariana Lisboa: na tarde fashion de Claudia Scarton Crédito: Mônica Zorzanelli

CIBERCIDADÃO

O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) abre, nesta segunda-feira (20), as inscrições para o primeiro Hackathon Cibercidadão, a partir das 17 horas. Os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo site www.cibercidadao.prodest.es.gov.br até o dia 8 de outubro.

A iniciativa é pioneira, porque será realizada de forma totalmente on-line e faz parte do Programa Cibercidadão, lançado pela autarquia neste ano. Intitulado de Hackathon Cibercidadão, o evento é composto por duas categorias (estudante e independente). Na primeira, podem participar os que estão matriculados em cursos técnicos ou de graduação da área de Tecnologia da Informação (TI), com reconhecimento do Ministério da Educação.

CELEBRANDO!

Ana Bichara e Juliana Lucindo: em tarde de moda em Vix Crédito: Mônica Zorzanelli

LGPD E AS NOVAS TECNOLOGIAS

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) representa um marco histórico para a proteção de dados no Brasil e muito se discute sobre os seus impactos para consumidores, empresas e governos. No próximo dia 23, às 20h, um time de profissionais de ampla experiência vai discutir o tema na mesa-redonda "A LGPD e os Impactos das Novas Tecnologias", que é parte da programação da 20ª Jornada Científica e Cultural FAESA. Samanta Oliveira, especialista Cybersecurity pelo MIT, Fábio Quintão, consultor de Segurança da Informação, Privacidade e Proteção de Dados na ISH e Gilberto Sudré, professor da FAESA e perito em Computação Forense, serão os convidados, e a professora do Centro Universitário, Fernanda Modolo, ficará responsável por mediar a discussão. O evento será online e gratuito e quem quiser participar pode se inscrever em https://conteudo.faesa.br/20-jcc-mesa-redonda-protecao-dados.

ALEIXO NETTO