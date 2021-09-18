Jornalista lança livro sobre a história da música no Espírito Santo

José Roberto Santos Neves lança seu sexto livro Crédito: Divulgação

Contar a trajetória da música popular no Espírito Santo por meio de sua produção fonográfica: este é o tema do novo livro do jornalista e escritor José Roberto Santos Neves, “Os Sons da Memória – Uma Leitura Crítica de 40 Discos que marcaram época na Música do Espírito Santo”.

O lançamento será no dia 05 de outubro, às 19h, no auditório do Titanic, no Centro de Vila Velha, com transmissão online pelo YouTube da Editora Cândida. O evento será acompanhado de palestra do autor sobre o conteúdo da obra, que foi selecionada pelo Edital 018/2019 da Secretaria de Estado da Cultura. Em função dos protocolos de prevenção à Covid-19, o público será limitado.

Capa do novo livro de José Roberto Santos Neves Crédito: Divulgação

Sexto livro de José Roberto Santos Neves, “Os Sons da Memória” é resultado de uma extensa pesquisa desenvolvida pelo autor sobre a MPB produzida no Estado.

A seleção de discos analisados compreende LPs e CDs lançados desde a década de 1950 até a contemporaneidade, compondo um mosaico de sons que se propõe a ilustrar uma trajetória rica e diversa, que perpassa diferentes gêneros musicais, conforme destacaram Rogério Coimbra e Francisco Grijó nos textos de apresentação.

Nomes como Carlos Cruz, Raul Sampaio, Maurício de Oliveira, Hélio Mendes, Trio Caiçara, Achiles Siqueira, Gilberto Garcia, Maria Cibeli, Aprígio Lyrio, Afonso Abreu, Ester Mazzi, Afonso Abreu e Sérgio Benevenuto se descortinam nas mais de 460 páginas do livro. A geração dos anos 1980 é representada nos capítulos dedicados a Carlos Bona, Carlos Papel, Guto Neves, João Pimenta e Lula D’Vitória, assim como o pop dos anos 1990 se faz presente na análise dos discos das bandas Manimal e Casaca. A produção pós-anos 2000 contempla a potência criativa de Fabiano Araújo, Pedro de Alcântara, Wanderson Lopez, Saulo Simonassi e Hariton Nathanailidis, entre outros nomes que transitam pelo jazz, o choro e a música instrumental de boa cepa.

QUERIDAS DE RR

Virginia Albuquerque, Monika Serrão e Sheila Basilio: noite de festa na Orla de Camburi Crédito: Mônica Zorzanelli

RENATO ALBANI EM DOSE DUPLA NA ILHA

A alta procura dos capixabas fez com que o humorista Renato Albani anunciasse uma sessão extra de seu novo show de comédia em Vitória, no dia 9 de outubro. Além da sessão de 20 horas, ele se apresentará às 22h no Centro de Convenções da capital. Depois de temporada no renomado Teatro Renaissance, maior palco da comédia nacional, na capital paulista, Renato Albani traz para a ilha o show da turnê "Me tornei quem eu mais temia". Albani agora lança um olhar cômico sobre acontecimentos pessoais, pensamentos distorcidos, como sua indignação com a diferença dos preços das coisas populares e de alto padrão. A peça também aborda situações inusitadas sobre uma cirurgia do ator e absurdos caóticos em um réveillon insano, e por isso faz com que o público dê risada ao se identificar com o cotidiano de Albani. Antes de alcançar sucesso nacional e receber em sua plateia nomes como Rafinha Bastos, Danilo Gentili, Diogo Portugal, Marco Luque, Leandro Hassum, Fábio Porchat, Whindersson Nunes e Thiago Ventura, Albani começou carreira na Ilha de Vitória, após a primeira aparição ao público como ator e comediante, no bar Mercearia Botequim. Seu primeiro especial de comédia, "Em pais", tem mais de 2,4 milhões de visualizações no Youtube e o segundo solo, "Alguém me explica o mundo", mais de 4,3 milhões. No teatro, casas de shows e casas de comédia, já foi visto por mais de 250 mil pessoas.

ANIVERSÁRIO

Flávia Fardim e Fernanda Prates: aniversariantes do mês em comemoração entre amigas na Praia do Canto Crédito: Arthur Louzada

TIMS RECEBE A PAULISTA NEOBETEL

A paulista Neobetel, referência de mercado na comercialização de EPIs de renomadas marcas nacionais e internacionais, inaugura neste mês de setembro um centro de distribuição no TIMS (Terminal Industrial Multimodal da Serra). Do Espírito Santo, serão abastecidos os 26 estados da federação com produtos de proteção para as mãos, pés, cabeça, contra quedas, auditiva, facial, visual, respiratória, além de vestimentas, sinalização e cremes. Atualmente, há operações em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Pernambuco. Diretor de operações da Neobetel, Alexandre Annunciato conta que o incentivo fiscal e a localização estratégica fizeram a empresa mudar o foco para o Espírito Santo. “O TIMS nos atraiu pela estrutura e localização, além da segurança”, resume. “A empresa cresceu 40% ao ano desde 2017. Para este ano estamos prevendo 25%”, adianta.

EQUIPE

Mariana Rodrigues, Helena Batista, Sérgio Palmeira, Isabela Moulin e Felipe Souza: a equipe do Escritório Sergio Palmeira se prepara para a CasaCor 2021 Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

B-day party dos amigos: Léo de Castro e Felipe Finamore vão celebrar 5.0 e 4.5, respectivamente, no dia 6 de novembro, no Na Vista, Enseada do Suá. Estaremos lá!

Nossa Renata Gomes comemora aniversário neste sábado (18), no Carat Restaurant & Lounge, em São Paulo. Monika Serrão, Virginia Albuquerque, Pablo Coser, Ramon Coser, Ana e Claudio Coser, Fabiana Croce, Dani Muniz, Flavio Assis, Carol Neves, Camila Albuquerque Nathalia Candelaria e Alex Dexter são presenças capixabas confirmadas na festa.

Retomada dos eventos no Iate Clube do Espírito Santo: neste sábado (18), das 17 às 22 horas, a DJ Jess Benevides anima o fim de fim de tarde, no lounge de embarque e desembarque do clube.

Talita de Pinho convida a todos para participar Dia Mundial da Limpeza (World Cleanup Day), considerada a maior ação cívica do planeta, neste sábado (18). A ideia de limpar coletivamente um país começou em 2008 na Estônia quando 50 mil pessoas se reuniram para limpar o país inteiro em apenas cinco horas. O movimento se espalhou e hoje acontece em mais de 180 países e em 2019 levou mais de 20 milhões de voluntários às ruas e praias para limparem o planeta. "Esse ano não vamos parar! Adotaremos o conceito #EuCuidodoMeuQuadrado e todas as ações serão realizadas dentro da sua própria casa, afinal, a mudança tem que começar de dentro para fora!"