Enoteca de capixaba está entre as 100 melhores lojas de vinho da França

A sommelière Marina Giuberti está à frente da Divvino Paris Crédito: Instagram/Reprodução/@divvinoparis

A sommelière Marina Giuberti, capixaba de Colatina que está à frente da Divvino Paris, na capital francesa, comemora: sua enoteca está entre as 100 melhores lojas de vinho da França no ranking da conceituada publicação Le Point. A França lidera o ranking com 5.500 lojas de vinho, e, em segundo lugar, está a Itália, com 600 enotecas.

PREMIAÇÃO

Rodrigo Souto, Ronaldo Ferreira, Roberta Drumond, Fernanda França e Taise Colodete: em noite de premiação de arquitetos, designers e decoradores, na Praia de Camburi, nesta quarta-feira (15) Crédito: Mônica Zorzanelli

LGPD NA ÁREA DE SAÚDE

A advogada Patrícia Pena da Motta Leal, do escritório Motta Leal & Advogados Associados, especialista em Proteção de Dados, alerta que clínicas, consultórios, hospitais e outros estabelecimentos da área de saúde também devem se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados.

Dados sobre a saúde dos indivíduos, constantemente utilizados por essas empresas, são considerados sensíveis pela lei, merecendo atenção especial e maior cuidado no seu armazenamento e compartilhamento. “A forma de coleta também é específica, sendo necessário na maioria das vezes o consentimento da pessoa”, afirma ela.

Patricia lembra, ainda, que médicos e outros profissionais liberais da saúde, mesmo que atuem sozinhos, também devem se adequar à LGPD, que é muito abrangente.

MODA

Renata Vervloet e Dani Barreto: em almoço de lançamento da coleção de sandálias "Brisa" de Dani Barreto, na Praia do Canto Crédito: Carol Machado

SEXO IGNORADO

Crianças que nascerem com a condição conhecida como Anomalia de Diferenciação de Sexo (ADS) agora podem ser registradas com o sexo “ignorado” na certidão de nascimento. A diretora de Registro Civil do Sinoreg-ES, Fabiana Aurich, explica: “a qualquer tempo e de forma gratuita o cidadão poderá realizar a designação de sexo em qualquer Cartório de Registro Civil, sem necessidade de autorização judicial ou de comprovação de tratamentos médicos”.

VEM, VERÃO!

Juliana Kawak e Ohana Sgaria: em noite de premiação na Praia de Camburi Crédito: Mônica Zorzanelli

PRÊMIO SER HUMANO

Dá pra ser humano nos negócios? Claro que dá! E é por isso que a ABRH-ES realiza a 18ª edição do Prêmio Ser Humano. Serão reconhecidas as melhores práticas em gestão de pessoas nas áreas empresariais e acadêmicas. Os interessados podem se inscrever até 20 de setembro e a cerimônia de premiação acontecerá em 25 de novembro.

QUERIDAS DE RR

Marilia Celin, Angelina Cortes e Maria Tereza Nader: celebrando a amizade! Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

Bárbara, Bruno e Pedro Roque convidam para a missa de 7º Dia de Beth Rodrigues, neste sábado, às 18h, na Igreja Santa Rita Rita, na Praia do Canto. A jornalista e marketeira política faleceu no domingo (12), vítima de uma parada cardíaca.

O advogado e Presidente da Comissão de Direito Financeiro da OAB, Luiz Cláudio Allemand, é convidado da OAB Rio de Janeiro para falar em webinar nacional que será realizado amanhã (17), com o tema Negócio Jurídico Processual e Transação Tributária. Ele se apresentará ao lado procuradores da Fazenda Nacional, Mariana Andrade Pinho, Rita Nolasco e João Grognet. A mediação do debate ficará por conta do presidente da Comissão Especial de Assuntos Tributários da OAB/RJ (CEAT), Maurício Faro.

Marcelo Santos Neves e chef Patricia Santos Neves realizam jantar em formato de menu degustação neste sábado (18), no Empório Joaquim, Praia do Canto.

Maria Aparecida Rasseli Sfalsini, Marta Silva Vieira da Costa, Arcangela Pivetta Dos Santos e Ariane Rasseli Sfalsini convidam para o lançamento do livro "Inocência Violada", no dia 30, no Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Espírito Santo (Sindepes-ES), em Bento Ferreira, Vitória.

Sinthia Ferrari e Tamara Raizer: em noite de premiação em Vix Crédito: Mônica Zorzanelli

O hair stylist Heyd Tex – à frente do espaço de beleza Camarim Tex – recebe em um coquetel para convidados, no próximo dia 21, às 19 horas, onde apresenta os kits da marca capilar Keranza.

Em homenagem a semana do cliente, Vanessa Cabral recebe em sua clínica com café da tarde e mimos como hidratante labial e fortalecedor de sobrancelhas da sua linha exclusiva, além de filtro solar, nesta sexta-feira, 17, na Praia do Canto.

A aniversariante Maria Helena Pretti e o filho Neyder Fernando Lima: celebrando 86 anos, em reunião de amigos e familiares, na Aleixo Netto Crédito: Divulgação