Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

Geraldo Azevedo faz show intimista na retomada da agenda cultural no ES

Com mais de 50 anos de carreira artística, o cantor, compositor e violonista se apresenta dia 26 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 10:14

Geraldo Azevedo, cantor Crédito: Divulgação
Com mais de 50 anos de carreira artística, o cantor, compositor e violonista Geraldo Azevedo pousa em Vitória no dia 26 de novembro para cantar no Centro de Convenções da capital.
Seu show "Voz & Violão", em formato intimista, traz um clima aconchegante, envolvendo e emocionando a plateia com seu repertório variado, onde não falta espaço para os grandes sucessos e músicas inéditas. "Gosto muito desse formato, pois tenho liberdade no repertório. Se toco uma canção romântica e vejo que o público curtiu, logo emendo outra. Mas se vejo que a plateia quer dançar, engato um forró, que é para ver todo mundo balançar", conta Geraldo. 
Acompanhando de seu virtuoso violão, Geraldo Azevedo vai passear por cinco décadas de composições, apresentando desde sucessos do início de sua carreira, como "Táxi Lunar". "Bicho de Sete Cabeças"e "Caravana", até canções do seu último álbum, o recém-lançado "Solo Contigo".
As vendas abrem nesta quinta-feira (16) no diretaticket.com.br

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Cultura Arte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados