Geraldo Azevedo faz show intimista na retomada da agenda cultural no ES

Com mais de 50 anos de carreira artística, o cantor, compositor e violonista Geraldo Azevedo pousa em Vitória no dia 26 de novembro para cantar no Centro de Convenções da capital.
Seu show "Voz & Violão", em formato intimista, traz um clima aconchegante, envolvendo e emocionando a plateia com seu repertório variado, onde não falta espaço para os grandes sucessos e músicas inéditas. "Gosto muito desse formato, pois tenho liberdade no repertório. Se toco uma canção romântica e vejo que o público curtiu, logo emendo outra. Mas se vejo que a plateia quer dançar, engato um forró, que é para ver todo mundo balançar", conta Geraldo.
Acompanhando de seu virtuoso violão, Geraldo Azevedo vai passear por cinco décadas de composições, apresentando desde sucessos do início de sua carreira, como "Táxi Lunar". "Bicho de Sete Cabeças"e "Caravana", até canções do seu último álbum, o recém-lançado "Solo Contigo".
As vendas abrem nesta quinta-feira (16) no diretaticket.com.br