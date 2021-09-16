Capixaba lança aplicativo com dicas de hotéis de luxo do Brasil

Sérgio Martins Brunelli Crédito: Divulgação

Estudante de Direito na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Sérgio Martins Brunelli ama viajar e é autor do “Podcast de Mochila”, em que divulga as melhores dicas de viagem, melhores momentos e perrengues. É responsável pela criação do Lux Hotéis de Luxo, que reúne os melhores hotéis de luxo e charme do Brasil em um aplicativo exclusivo.

O App reúne mais de 350 opções de hospedagens, espalhadas por 121 destinos diferentes. Seja para quem ama praia ou prefere curtir o frio nas montanhas, para quem gosta das grandes cidades ou busca viver experiências mágicas em hotéis de selva, em alguns cliques é possível fazer uma reserva.

A ideia surgiu depois do autor percorrer o Brasil e 34 países pelo mundo. "Vivi muitas experiências boas e algumas ruins, e decidi criar o ‘Podcast de Mochila’, no YouTube, em que falo sobre isso e apresento várias dicas e roteiros de viagem. A pandemia trouxe em diversos âmbitos da nossa vida a aceleração do uso da tecnologia e nesse caso não foi diferente. Já era um desejo antigo que ao marcar uma viagem eu pudesse escolher um lugar mais reservado, de qualidade, e o Lux permite isso de forma simples e direta, mas com segurança e praticidade. É o primeiro App de hotéis de luxo exclusivamente brasileiros", conta Sérgio.

VISITA

LANÇAMENTO DÉCOR

Sérgio Paulo Rabello, Augusto Pacheco, Sergio Palmeira e Daniela Andrade, Mônica Demoner, Thais Fiorete e Thaise Arpini são alguns dos profissionais de arquitetura e decoração que confirmaram presença no evento que Sandra Demoner promove, em sua Arte Assinada, no dia 21 de setembro, para lançar a nova coleção de tecidos e objetos da sofisticada marca Entreposto.

O evento será híbrido e terá Sandra, aqui no Espírito Santo, em total sintonia com a marca parceira, e lojistas de outros Estados mostrando em primeira mão os detalhes da coleção totalmente inspirada nas cores e exuberante natureza da região de Aveiro, em Portugal. A apresentação seguirá todas as orientações e protocolos de segurança para eventos.

NOVA FROTA

Renan Chieppe (Presidente do Grupo Águia Branca), Paula Barcellos Tommasi Corrêa (CEO da Viação Águia Branca) e James Bellini (CEO da Marcopolo). Crédito: Renatha Lancia

A viação Águia Branca realizou nesta terça (14) em São Paulo, no Terminal Rodoviário Tietê, encontro com a imprensa especializada para a apresentação do mais novo modelo de ônibus da sua frota de mais de 700 veículos, o Águia Branca Geração 8, desenvolvido pela Marcopolo com o apoio da empresa capixaba.

O evento contou com a presença do presidente do Grupo Águia Branca, Renan Chieppe, a CEO da Águia Branca, Paula Barcellos Tommasi Corrêa e o CEO da Marcopolo, James Bellini, além de outros executivos das empresas.

O início das operações com o novo modelo é neste mês, em rotas que interligam os estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo.

FÉRIAS

Elian Ramile: dias de férias e trabalho na Grécia Crédito: Divulgação

RR NEWS

Irmãs e sócias, Ticy e Julia Chieppe comemoram 10 anos da Duett, na Aleixo Netto. Parabéns, meninas!

Claudia Scarton convida para seu tradicional almocinho caseiro, nesta sexta-feira (17), na La Bassetti. Na ocasião, haverá um mini desfile do verão 2022.

José Braz Neto e Paulo Henrique Daltin anunciam a chegada do Hyundai Creta Nova Geração nas concessionárias Tai Motors. O modelo traz novo design e muita tecnologia para se manter em destaque na categoria SUV, a mais disputada do país. Nesta quinta-feira (16), os clientes poderão conhecer a novidade em primeira mão durante café da manhã nas revendas de Vitória e Colatina.

Nossa micropigmentadora Amanda Marinho é uma das poucas artistas Phi Browns (maior certificação do mundo desta técnica) do Brasil. A profissional vai cumprir uma agenda em Dubai em outubro.

Um ambiente que abraça a família e valoriza os momentos de integração com muito aconchego e beleza. Assim é a Sala Coração da Casa by Natuzzi, assinada pela decoradora Zilda Helal, na CasaCor ES 2021. O projeto é contemporâneo, atemporal e esteticamente equilibrado, tendo como estrelas os móveis da grife Natuzzi, que traduzem o que é conforto na decoração. Destaque para o sofá Philo, um clássico da brand italiana, e para poltrona Re-vive, que eleva a experiência de relaxamento ao nível máximo. A CasaCor ES acontece de 6 de outubro a 28 de novembro, na Praia da Costa.

Tereza Aragão acaba de lançar uma linha de pratos individuais em embalagens prontas para ir à mesa ou ao forno para aquecer. "Sabe aqueles dias que tudo que você quer é uma comidinha gostosa sem inventar muito", define a chef.

O empresário Antonio Geraldo Perovano é o aniversariante desta quinta-feira (15). Felicidades!