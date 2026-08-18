'Geração Lava Jato' prefere Flávio, e idosos podem ser 'novo Nordeste' de Lula, diz diretora do Datafolha

Chong – Os idosos são agora 23% dos eleitores. Nunca houve um percentual tão alto de pessoas com 60 anos ou mais dentro do eleitorado. É um grupo que, de fato, só vai crescer. E hoje, porque há a questão da longevidade, uma pessoa de 60 anos, 70 anos, está muito ativa, diferente do que era há algumas décadas. Hoje, as pessoas estão trabalhando, são ativas e querem ir votar. Então, é um segmento importante. Vamos ter que ver como vai ser a abstenção, mas, pela intenção de voto, a gente vê que eles têm um engajamento maior.