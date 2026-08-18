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Luto na TV

Atriz Laura Cardoso morre aos 98 anos em São Paulo

Atriz, uma das grandes referências da dramaturgia brasileira, morreu em casa na noite de segunda-feira (17); segundo o bisneto, causa foi natural
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Agosto de 2026 às 05:42

A atriz Laura Cardoso
A atriz Laura Cardoso moreeu em casa, aos 98 anos Raquel Cunha/TV Globo

A atriz Laura Cardoso morreu aos 98 anos na noite desta segunda-feira (17), em São Paulo. A informação foi divulgada na madrugada desta terça-feira (18) pelas redes sociais oficiais da artista. Segundo a revista Quem, a atriz morreu em sua residência, aos 98 anos.


Ainda de acordo com a Quem, o bisneto de Laura, Fernando Faria, confirmou que ela morreu em casa e de causas naturais. A atriz morreu às 23h24, segundo as informações repassadas pelo familiar à publicação.


Laura Cardoso, nome artístico de Laurinda de Jesus Cardoso Balleroni, nasceu em São Paulo e iniciou a carreira ainda adolescente, no rádio. Ao longo de mais de sete décadas de trajetória, tornou-se uma das principais atrizes da televisão, do teatro e do cinema brasileiros.


Segundo informações reunidas pela Quem e repercutidas por outros veículos, Laura participou de dezenas de novelas e de mais de uma centena de produções. Entre os trabalhos que marcaram sua carreira estão novelas como “Mulheres de Areia”, “A Viagem”, “Caminho das Índias” e “A Dona do Pedaço”, sua última novela, exibida em 2019.


A morte da atriz foi comunicada por meio de uma publicação em seu perfil oficial no Instagram, administrado pelo bisneto. Na mensagem, a família afirmou que a artista permaneceria para sempre na memória de seus admiradores. Laura deixa duas filhas, três netos e um bisneto.


Com uma carreira que atravessou diferentes fases da dramaturgia brasileira, Laura Cardoso se tornou uma referência para várias gerações de artistas e espectadores. Sua trajetória começou no rádio, passou pela televisão e pelo cinema e incluiu trabalhos em diferentes emissoras e produções ao longo de décadas.

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