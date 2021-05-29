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Renata Rasseli

Sommelier do ES radicada em Paris vira notícia em revista nacional

À frente da Divvino, enoteca famosa da capital francesa, Marina Giuberti, nascida em Colatina, é destaque na Revista Gula deste mês

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 02:00

Públicado em 

29 mai 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

A sommelier capixaba Marina Giuberti
A sommelier capixaba Marina Giuberti Crédito: Instagram/Reprodução/@divvinoparis
Nascida em Colatina, a sommelier capixaba Marina Giuberti, criadora e gerente das lojas Divvino, conta um pouco da sua história para a Revista Gula, uma das mais renomadas da área de gastronomia, na edição de maio de 2021. Descendente de italianos, Marina conta que as refeições e os bons vinhos estavam sempre no centro das reuniões de família. Ela chegou na Europa em 2006 para realizar um mestrado em Master Food & Wine em Piemonte, Itália. 
Nutricionista, cozinheira e sommelière, Marina é a primeira brasileira a ser detentora do título de Sommelerie BTS. Abriu as portas do Divvino Charonne em 2013 e posteriormente o Divvino Marais. 

ENCONTRO DÉCOR

Zilda Helal e Carmem Dolores
Zilda Helal e Carmem Dolores Crédito: Arthur Louzada
Carmem Dolores, Rodrigo e Marcela Souto receberam essa semana na Stampa, em dois dias consecutivos, pequenos grupos de arquitetos para apresentar o novo espaço da loja ‘Room & Office’. Ambientes com novidades em mobiliário para quartos e colchões com novas tecnologias. A loja apresenta também um novo espaço todo dedicado a uma linha completa de cadeiras e mobiliário para ambientes corporativos. A convite da Stampa, Vinicius Vitta, arquiteto e gestor de negócios da F.WAY, líder mundial em mobiliário corporativo, veio para um bate-papo para explicar detalhes das peças que unem design, ergonomia, sustentabilidade e tecnologia. Confira a galeria de quem prestigiou o evento: 

Arquitetos do ES participam de lançamento de nova linha de mobiliário

OLHAR INTEGRADO PARA MULHERES

Um espaço multidisciplinar e integrado para atendimento médico da mulher de todas as faixas etárias, incluindo obstetrícia e oferecendo serviços como acompanhamento nutricional, fisioterapia e pilates. A novidade do Vitória Apart Hospital fica em Vitória, em mais uma iniciativa com foco na qualidade do atendimento e na descentralização dos serviços.
O Espaço Mulher funciona na Avenida Leitão da Silva e está pronto para atender a mulher levando em conta todas as faixas etárias e demandas distintas. Diretor do Vitoria Apart, Rodrigo Lugão conta que, além de exames e atendimento médico em diferentes especialidades, serviços focados na saúde feminina de forma integrada e acompanhamento pré-parto, pós-parto e menopausa.

DUPLO ANIVERSÁRIO

Rita Rocio Tristão e Heliane Duarte
Rita Rocio Tristão e Heliane Duarte: a dupla celebrou aniversário ao lado das amigas da confraria As Pantaneiras Crédito: Cloves Louzada

Aniversário de Rita Tristão e Heliane Duarte

RR NEWS

Felipe Mendonça e Max da Mata
Felipe Mendonça e Max da Mata Crédito: Divulgação
Felipe Mendonça e Max da Mata convidam para a inauguração do novo espaço gastronômico na Enseada do Suá. A dupla prepara uma semana de cardápio variado com comida mineira, italiana, árabe, frutos do mar e feijoada. Além disso, o restaurante 4 Estações conta também com mix de carnes especiais. A semana de inauguração acontece de 31 de maio a 05 de junho.
A artista Sabrina Lemos acaba de conquistar mais um prêmio. Sua canção "Vai não Vai" foi a vencedora da categoria Best Jazz Song do Munich Music Video Awards. A canção possui letra e música de Sabrina Lemos e pode ser conferida no Youtube, num videoclipe gravado no Convento da Penha. O videoclipe passou também na seleção do projeto Músicos da TV Gazeta e terá trechos exibidos nos intervalos da programações da TV no mês de agosto.
A pedido dos sócios Pedro Paulo Moyses e Thiago Garcia, o chef Diego Henrique criou novas sugestões para o menu do Barla Brunch, servido todos os domingos pela manhã no Barlavento Beach Bar & Lounge, na Praia de Camburi. Além dos já consagrados Croque Monsieur, Croque Madame e Torradas de Sourdough, o cardápio agora conta com pão na chapa, crepiocas e tapiocas de sabores diversos.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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