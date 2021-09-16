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Renata Rasseli

Veja quem prestigiou o lançamento do "Made in ES" no Palácio Anchieta

Projeto da Rede Gazeta, que visa valorizar a economia local, foi lançado na tarde desta quinta-feira (16), com a presença de empresários e autoridades

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 19:02

Públicado em 

16 set 2021 às 19:02
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Jose Amarildo Casagrande, Café Lindenberg, Virginia Casagrande, o governador Renato Casagrande, Jacqueline Moraes, Tyago Hoffmann, Janete de Sá e Léo de Castro
Jose Amarildo Casagrande, Café Lindenberg, Virginia Casagrande, o governador Renato Casagrande, Jacqueline Moraes, Tyago Hoffmann, Janete de Sá e Léo de Castro Crédito: Mônica Zorzanelli
Foi dada a largada nesta quinta-feira (16), em solenidade no Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, o movimento "Made In ES", liderado pela Rede Gazeta para valorizar a economia local e tudo que é capixaba. O lançamento contou com a presença do governador Renato Casagrande, do diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg; do diretor de Negócios da Gazeta, Marcello Moraes; do diretor de Mercado, Márcio Chagas; do presidente emérito da Findes e vice-presidente da CNI, Léo de Castro;  empresários, entidades e autoridades capixabas. 
Renato Casagrande veste a camiseta do movimento Made in ES
Renato Casagrande recebe a camiseta do movimento Made in ES Crédito: Mônica Zorzanelli
O projeto conta com um selo especial para empresas e produtos capixabas, um site especial e capixabíssimo, além de dois programas de TV.
O projeto "Made In ES"  reforça o sentimento de orgulho e pertencimento. Em uma campanha multiplataforma, o selo do movimento pode ser aplicado em produtos e em campanhas publicitárias. Tudo para aproximar ainda mais os capixabas daquilo que é feito aqui e nos enche de orgulho.
Nos dias 18 e 25 deste mês, na tela da TV Gazeta, o publico irá conhecer produtos e serviços que são produzidos em solo capixaba e a importância de algumas empresas para o desenvolvimento do Estado, com a apresentação da jornalista Tatiane Braga. Os programas vão ao ar depois do "Jornal Hoje" e a coordenação ficou a cargo do Estúdio Gazeta. Será o primeiro programa de televisão produzido pelo laboratório de Branded Content da Rede Gazeta.
Mariana Perini, Márcio Chagas, Tati Braga, Marcello Moraes e Bruno Araújo
Mariana Perini, Márcio Chagas, Tati Braga, Marcello Moraes e Bruno Araújo: equipe da Rede Gazeta que faz parte da criação do Made in ES Crédito: Mônica Zorzanelli

ORGULHO CAPIXABA

De acordo com o diretor de Mercado, Márcio Chagas, o projeto vem ao encontro do propósito da Rede Gazeta, que é contribuir para o desenvolvimento do Espírito Santo. “Montamos um selo que as empresas poderão usar, e que vem enaltecer a qualidade do que é produzido aqui no Estado. Há toda uma campanha de valorização do orgulho capixaba, da força da produção local, que tem qualidade e que realmente se preocupa em entregar produtos com valor agregado”, ressalta.

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DONA HILDA É MANCHETE!

Renato Casagrande, Hilda Cabas e Café Lindenberg
Renato Casagrande, Hilda Cabas e Café Lindenberg Crédito: Mônica Zorzanelli
Durante seu discurso, o governador Renato Casagrande disse que "temos responsabilidade de cuidar do nosso Estado e o projeto Made in ES vai de encontro com essa missão". No encerramento de sua fala, foi super aplaudido quando homenageou Dona Hilda Cabas, a chefe do cerimonial do Palácio Anchieta. "A manchete da Gazeta, quando foi fundada há 93 anos foi: Nasce Dona Hilda, que também completou 93 anos e é a melhor chefe de cerimonial do ES".
Confira quem prestigiou o lançamento do Made in ES na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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