Estúdio Gazeta lança novo conceito de marca nesta sexta-feira (25)

Logo do novo Estúdio Gazeta Crédito: Estúdio Gazeta

O Estúdio Gazeta lança nesta sexta-feira (25), às 16h, seu reposicionamento de marca e nova identidade visual durante o Recall Week, semana de homenagem e comemoração das marcas vencedoras do 29º Recall de Marcas Rede Gazeta.

A missão do laboratório é conectar as marcas com o público-alvo através de conteúdos relevantes para a audiência dos influenciadores digitais e dos veículos da Rede Gazeta, com o objetivo de expandir as oportunidades comerciais e trazer mais identidade para o estúdio de branded content.

"O grande diferencial do Estúdio é a estratégia de distribuição dos brandeds. Todos os veículos da Rede Gazeta são utilizados para potencializar os conteúdos de marca criados por nós" conta Mariana Perini, gerente do Estúdio Gazeta.

Evolução da marca

Pensando em trazer luz e modernidade à marca, a equipe decidiu fazer um branding com uma nova identidade, cheia de cores e simbolizada por um cubo.

O cubo vem para representar o espaço físico de trabalho, com pessoas que desejam criar e produzir arte, assim como um ambiente de múltiplas faces, formatos, soluções de conteúdo e, principalmente, inovação e pensamentos fora da caixa.

“Nesta nova fase estamos mergulhando em novos formatos e possibilidades para conectar marcas a seus públicos, como: webséries, podcasts, web stories e ações com creators.” explica Edson Guidoni, coordenador de criação do Estúdio Gazeta.

Cases de sucesso

Antes mesmo de passar por toda essa mudança, o Estúdio já era conhecido por trabalhar com cases de sucesso. Um exemplo disso é o projeto #ElasNaEngenharia, que começou na TV como um merchandising no Em Movimento e tomou o digital com conteúdos em A Gazeta e nas redes sociais.

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