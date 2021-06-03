Websérie da ArcelorMittal conta histórias e conquistas da mulher na Engenharia

#ElasNaEngenharia, Websérie da ArcelorMittal Crédito: Divulgação

histórias e conquistas da mulher na Engenharia para inspirar outras mulheres a seguirem a carreira. “Elas na Engenharia” possui quatro episódios, lançados semanalmente, na A ArcelorMittal lançou na semana passada uma websérie com” possui quatro episódios, lançados semanalmente, na página especial no G1 ES. A produção é de responsabilidade do Estúdio Gazeta e Senhora Filmes. Além do conteúdo audiovisual, o material conta também com um especial publicitário com quatro matérias; distribuição em diversos canais, incluindo o Instagram da TV Gazeta; merchan no programa Em Movimento; e um VT.

Segundo o gerente-geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal Tubarão, João Bosco Reis da Silva, no momento em que a empresa anunciou, em março do ano passado, a meta de ter ao menos 30% de mulheres em seu quadro de funcionários até 2030, a proposta foi também buscar formas de estimular as profissionais femininas e reconhecer a sua importância no cenário das empresas.

“Para ajudar a promover essa valorização, fizemos uma parceria com a Rede Gazeta que resultou numa série de matérias e vídeos que mostram exemplos de mulheres que atuam no setor de Engenharia, uma área que, por muito tempo, foi considerada predominantemente masculina. O projeto #ElasNaEngenharia atende à nossa proposta de entregar, na comunicação, novos produtos alinhados ao nosso negócio. Acreditamos na diversidade como fator essencial para a construção de empresas mais criativas, justas e produtivas e queremos disseminar, ao máximo, essa representatividade junto à sociedade e às demais empresas”, avalia João Bosco.

Primeiro episódio da websérie faz um resgate histórico e mostra a trajetória da primeira mulher engenheira do país Crédito: Divulgação

No primeiro episódio da websérie, é feito um resgate histórico para contar a trajetória da primeira mulher engenheira do país. O segundo, que entrou nesta quarta (02), foram ouvidas mulheres inspiradoras. Nos dois últimos, serão abordados os desafios enfrentados por elas no mercado de trabalho e o que se pode esperar do futuro.

“Adoramos o tema porque acreditamos na capacidade da mulher, não só como engenheira, mas para fazer tudo aquilo o que ela quiser, mesmo em áreas ainda bem masculinas, como é o caso da engenharia. Gostaria de agradecer a Arcelor por ter nos dado a oportunidade de trabalhar esse tema. E fico feliz em saber que a empresa está trabalhando para que até 2030 muito mais mulheres façam parte de seus quadros de trabalho. É muito importante pra gente levantar essa bandeira”, avalia a gerente do Estúdio Gazeta, Mariana Perini.

O roteiro da websérie é de Iza Rosemberg, a direção é de Marina Abranches (Senhora Filmes) e as ilustrações são de Carol Cuquetto.

Como alavancar os seus resultados?

No próximo dia 16 de junho, às 17h, o Sebrae/ES e a Findes-SENAI realizarão a palestra "Como alavancar resultados por meio da melhoria da competitividade", com o consultor Carlos Fernando Martins. O evento é online e gratuito e destinado a empresários do setor de indústria, comércio e serviços.

Programa Brasil Mais e como ter um negócio competitivo e produtivo, nesse momento desafiador. A transmissão será pelo YouTube e as inscrições podem ser feitas O evento irá apresentar oe como ter um negócio competitivo e produtivo, nesse momento desafiador. A transmissão será pelo YouTube e as inscrições podem ser feitas por aqui

Uma semana repleta de atrações

Recall Week Rede Gazeta Crédito: Rede Gazeta

De 21 a 27 de junho (segunda a domingo), a Rede Gazeta vai promover a Recall Week, uma semana inteira de eventos voltados ao mercado de comunicação e de marketing capixaba. Alguns convidados já foram revelados. Sérgio Valente, ex-diretor de Marca e Comunicação da Globo e atual CMO da JBS, e Eleonora Reichenbach, gerente de Marketing e Produto da Globo, estão confirmados. A semana também irá contar com shows musicais e outras atrações que serão divulgadas nas próximas semanas. Tudo será on-line e gratuito para homenagear e celebrar o mercado capixaba.

Exposição empreendedora no Shopping Vitória

Jovens em reunião de brainstorm para criação de uma microempresa Crédito: StartupStockPhotos por Pixabay

A Junior Achievement do Espírito Santo (JAES) completa duas décadas em 2021 e, para comemorar, a instituição de educação empreendedora irá promover uma exposição no Shopping Vitória a partir da próxima terça-feira (08). Com depoimentos dos alunos, voluntários, mantenedores e de todos que já passaram pela instituição, os visitantes poderão conhecer de perto a história da JAES.

A exposição contará com a participação de profissionais que apoiam o empreendedorismo jovem: a empresária e diretora do Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz, o presidente da Realcafé, Sérgio Tristão, e o sócio-proprietário do Outback Vitória, Terence Rangel.

Além das histórias, a JAES também exibirá, no primeiro piso do Shopping Vitória (em frente à loja Riachuelo), toda a sua grade de programas disponíveis aos jovens. “A JAES já beneficiou 260 mil alunos, contou com aproximadamente 12 mil voluntários e já atendeu escolas de quase todo o Estado desde 2001, por isso precisamos homenagear todos os que já fizeram parte dessa história, seja aprendendo ou ensinando na instituição”, explica a diretora executiva da JAES, Elaine Lima.

Resultate reformula identidade visual da Bendito Fit

Uma das peças desenvolvidas pela Resultate Crédito: LinkedIn Resultate

reformulação da identidade visual da marca de comida saudável Resultate apresentou em suas redes sociais o projeto dede comida saudável Bendito Fit . O maior desafio, segundo a agência, foi o de deixar a marca do cliente mais moderna, compacta, com tom de voz e comunicação mais cool. O trabalho envolveu as plataformas digitais e a linha de embalagens de produtos da empresa fit.

Vagas abertas

Junte-se ao time Crédito: Linda Eller-Shein no Pexels

Diretor de Arte - Criativa Comunicação Integrada

Diretor de Arte com pelo menos três anos de experiência em agência de publicidade, experiência em arte final e conhecimento dos programas de edição do pacote Adobe (Ilustrator, Photoshop, Indesign). Para saber mais sobre a vaga e se inscrever, A Agência Criativa está contratandocom pelo menos três anos de experiência em agência de publicidade, experiência em arte final e conhecimento dos programas de edição do pacote Adobe (Ilustrator, Photoshop, Indesign). Para saber mais sobre a vaga e se inscrever, acesse o Linkedin da empresa

Participe você também!

Toda quinta-feira, a coluna Pelo Mercado vai trazer informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.