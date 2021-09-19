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Renata Rasseli

Galeria do ES abre exposição de arte contra autoritarismo e preconceito

A Léo Bahia Arte Contemporânea, no Centro de Vitória, abre a mostra coletiva "Seja Herói: Resista!", no próximo dia 21

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 02:08

Públicado em 

19 set 2021 às 02:08
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Obra do artista Evandro Prado
Obra do artista Evandro Prado que faz parte da coletiva "Seja Herói: Resista!" Crédito: Divulgação
"Seja Herói: Resista!" é o nome da exposição coletiva que a Léo Bahia Arte Contemporânea abre na terça-feira (21), no Centro de Vitória. O nome remete a obra ícone da arte brasileira – a bandeira poema de Hélio Oiticica – “Seja Herói, seja Marginal" de 1968, símbolo do movimento da contracultura brasileira e de resistência ao período da ditadura militar.
Fotografia Diáspora, do artista Renan Teles
Fotografia Diáspora, do artista Renan Teles, que faz parte da coletiva "Seja Herói: Resista!" Crédito: Divulgação
Em "Seja Herói", os artistas Élcio Miazaki, Evandro Prado, Fê Ávila, Kayamuari Kamaiura, Lamounier Lucas, Nino Resende, Paulo Gonçalves, Renan Teles, Renato Ren e Reynaldo Candia, expoentes da arte contemporânea, apresentam uma produção que repudia o autoritarismo e o preconceito. A mostra reúne pinturas, desenhos e fotografias.

COQUETEL

Karla Bautz e Nabila Furtado
Karla Bautz e Nabila Furtado: no lançamento oficial do Miss ES 2021, em Vitória Crédito: Divulgação

DELAS PARA ELAS

A Grande Vitória vai receber, até o final de outubro, um novo serviço que já chega para beneficiar e dar mais segurança para o público feminino, o Lady Driver, é um aplicativo de transporte exclusivo para mulheres. Ele já funciona em São Paulo desde 2017 e começou a convocar as motoristas do Espírito Santo interessadas em se cadastrar e fazer parte do time que vai circular pelas ruas do Estado.
De acordo com Andréa Pedroni, Diretora do Lady Drive no Espírito Santo, o aplicativo foi criado para oferecer mais segurança e comodidade ao público feminino, que trabalha como motorista ou que utiliza aplicativos para se locomover.

ORLA DE CAMBURI

Sara Barcelos e Dani Andrade
Sara Barcelos e Dani Andrade: em encontro de arquitetos e decoradores na Ilha Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

Cirliani e Whagner Torezani aceitaram o convite para defender o Pavilhão da Unidos de Jucutuquara no Carnaval de Vitória em 2022. O casal já bateu o martelo com a agremiação e deu início aos preparativos.
Daniel Rojas Nascimento, Rodrigo Pinheiro e Tito Fideles comemoram a aprovação de seis alunos do Centro Educacional Madan na Academia da Força Aérea (AFA). Neste momento de pandemia os empresários que são também professores, tem desenvolvido estratégias de preparação intensa e apoio psicológico para ajudar os alunos a alcançarem melhor seus objetivos no exame do Enem.
Priscila Valli - Cibele Rangel e Maria Perine
Priscila Valli, Cibele Rangel e Maria Perine: em encontro badalado em Vix Crédito: Mônica Zorzanelli
Com uma vida marcada pela dedicação às atividades em prol da classe médica e dedicação aos cidadãos do município de Vitória, o Dr. Hélio Barroso dos Reis foi agraciado com o título de cidadão vitoriense por Armandinho Fontoura. Dr Hélio é um dos mais renomados ortopedistas e traumatologistas do Espírito Santo.
A empresária Bárbara Ewald embarcou essa semana com os filhos Maria Alice e Valentim, e também na companhia dos pais, para dias de relax em família no sul Brasileiro. No roteiro estão dias em Gramado e depois a rota dos vinhos em Bento Gonçalves, com muita programação infantil e também para os adultos, claro.
Música eletrônica: Dudu Altoé entre Lúcio Merçon e Lucas Cesquim, da dupla Drunk & Play (
Dudu Altoé entre Lúcio Merçon e Lucas Cesquim, da dupla Drunk & Play: em noite de música eletrônica na Ilha Crédito: Camilla Baptistin

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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