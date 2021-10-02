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Renata Rasseli

Toni Garrido agita festa de lançamento imobiliário de luxo em Vitória

O vocalista do Cidade Negra relembrou seus maiores sucessos no coquetel de empreendimento na Enseada do Suá, região nobre da Capital

Publicado em 02 de Outubro de 2021 às 02:09

Públicado em 

02 out 2021 às 02:09
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Show de Toni Garrido no Reserva Vitória
Toni Garrido fez show no estande do Reserva Vitória nesta quinta-feira (30) Crédito: Cacá Lima
Ferveu o coquetel de lançamento para convidados e clientes do lançamento do empreendimento imobiliário de luxo, o Reserva Vitória,  nesta quinta-feira (30), na Enseada do Suá, na Capital. O cantor Toni Garrido relembrou seus maiores sucessos à frente do Cidade Negra, como "Girassol", "Firmamento" e "Pensamento". O evento contou ainda com apresentação do grupo musical Voca People.
Mariana e Américo Buaiz Filho
Mariana e Américo Buaiz Filho: noite de festa em Vitória Crédito: Cacá Lima
Durante o evento, que teve coquetel assinado pelo Grupo Le Buffet, os convidados puderam conferir a unidade decorada pelo arquiteto David Bastos.
Marquinhos Murad e Márcio Brotto
Marquinhos Murad e Márcio Abaurre: na festa de lançamento do Reserva Vitória Crédito: Cacá Lima
Confira quem prestigiou o evento na galeria de fotos de Cacá Lima. 
Breno Peixoto, Juliana Peixoto, Patrícia e Leo de Castro
Breno Peixoto, Juliana Peixoto, Patrícia e Leo de Castro: em noite de festa ao som de Toni Garrido Crédito: Cacá Lima

Coquetel de lançamento do Reserva Vitória

RR NEWS

Claudio Rezende e Eduarda Buaiz partiram para Maldivas, onde comemoram 15 anos de casamento. 
Claudia Cabral, nossa eterna secretária de Cultura de Vitória, desembarcou nesta sexta-feira na Ilha, para visitar amigas. Neste domingo (03), ela participa da avant première da Casa Cor ES, a convite de Rita Tristão. 
Carol Veiga e Gustavo Buteri, Angelo Latorraca, Leonardo Hees,  Andréia Lopes e Márcio Braga são presenças confirmadas no Sunset Motor Rockers em homenagem aos 40 anos do Circo Voador, neste sábado (02), no Na Vista, Enseada do Suá.
Nossa atriz Therla Duarte está na lista de indicadas do Festival Rio Webfest. A atriz deu vida a Selma na websérie de humor "Sala de Espera", de Renan Amaral e Fran Mattoso e fez a voz do rádio na websérie "Sem Sinal",  dirigida por Plinio Scambora.
Nesta segunda-feira (04), às 10h, estudantes de Arquitetura da Faesa terão a oportunidade de participar de uma palestra do professor da Universidade de Lisboa e especialista em planejamento urbano, Miguel Amado. Ele irá falar sobre como o planejamento urbano pode viabilizar cidades mais eficientes, trazendo toda a sua experiência de atuação na Europa. O evento faz parte da programação da 20ª Jornada Científica e Cultural Faesa, que acontece de forma online e é aberta ao público para participar é só acessar faesa.br/jornada.
No dia 14 de outubro acontece a convenção de vendas do Taj Home Resort da Grand Construtora. Na ocasião os empresários Gustavo Rezende e Rodrigo Barbosa recebem 400 convidados do setor imobiliário para um coffee break, das 19h às 22h, no Espaço Patrick Ribeiro. Lá serão apresentadas todas tecnologias e infraestrutura que envolvem o maior empreendimento de alto luxo localizado no Jockey de Itaparica, em Vila Velha.
As sócias capixabas Barbara Ferretti e Rafaela Sterquino foram ao encontro da apresentadora Ana Hickmann em seu camarim da Rede Record e bateram papo bem produtivo como empresárias do ramo da moda.
As capixabas Barbara Ferretti e Rafaela Sterquino tietaram a apresentadora Ana Hickmann, em São Paulo Crédito: Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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