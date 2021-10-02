Toni Garrido agita festa de lançamento imobiliário de luxo em Vitória

Toni Garrido fez show no estande do Reserva Vitória nesta quinta-feira (30) Crédito: Cacá Lima

Toni Garrido relembrou seus maiores sucessos à frente do Cidade Negra, como "Girassol", "Firmamento" e "Pensamento". O evento contou ainda com apresentação do grupo musical Voca People. Ferveu o coquetel de lançamento para convidados e clientes do lançamento do empreendimento imobiliário de luxo, o Reserva Vitória, nesta quinta-feira (30), na Enseada do Suá, na Capital. O cantorrelembrou seus maiores sucessos à frente do Cidade Negra, como "Girassol", "Firmamento" e "Pensamento". O evento contou ainda com apresentação do grupo musical

Mariana e Américo Buaiz Filho: noite de festa em Vitória Crédito: Cacá Lima

Durante o evento, que teve coquetel assinado pelo Grupo Le Buffet, os convidados puderam conferir a unidade decorada pelo arquiteto David Bastos.

Marquinhos Murad e Márcio Abaurre: na festa de lançamento do Reserva Vitória Crédito: Cacá Lima

Confira quem prestigiou o evento na galeria de fotos de Cacá Lima.

Breno Peixoto, Juliana Peixoto, Patrícia e Leo de Castro: em noite de festa ao som de Toni Garrido Crédito: Cacá Lima

Coquetel de lançamento do Reserva Vitória

RR NEWS

Claudio Rezende e Eduarda Buaiz partiram para Maldivas, onde comemoram 15 anos de casamento.

Claudia Cabral, nossa eterna secretária de Cultura de Vitória, desembarcou nesta sexta-feira na Ilha, para visitar amigas. Neste domingo (03), ela participa da avant première da Casa Cor ES, a convite de Rita Tristão.

Carol Veiga e Gustavo Buteri, Angelo Latorraca, Leonardo Hees, Andréia Lopes e Márcio Braga são presenças confirmadas no Sunset Motor Rockers em homenagem aos 40 anos do Circo Voador, neste sábado (02), no Na Vista, Enseada do Suá.

Nossa atriz Therla Duarte está na lista de indicadas do Festival Rio Webfest. A atriz deu vida a Selma na websérie de humor "Sala de Espera", de Renan Amaral e Fran Mattoso e fez a voz do rádio na websérie "Sem Sinal", dirigida por Plinio Scambora.

Nesta segunda-feira (04), às 10h, estudantes de Arquitetura da Faesa terão a oportunidade de participar de uma palestra do professor da Universidade de Lisboa e especialista em planejamento urbano, Miguel Amado. Ele irá falar sobre como o planejamento urbano pode viabilizar cidades mais eficientes, trazendo toda a sua experiência de atuação na Europa. O evento faz parte da programação da 20ª Jornada Científica e Cultural Faesa, que acontece de forma online e é aberta ao público para participar é só acessar faesa.br/jornada.

No dia 14 de outubro acontece a convenção de vendas do Taj Home Resort da Grand Construtora. Na ocasião os empresários Gustavo Rezende e Rodrigo Barbosa recebem 400 convidados do setor imobiliário para um coffee break, das 19h às 22h, no Espaço Patrick Ribeiro. Lá serão apresentadas todas tecnologias e infraestrutura que envolvem o maior empreendimento de alto luxo localizado no Jockey de Itaparica, em Vila Velha.