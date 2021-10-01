Alemão do Forró anima o Dia do Idoso no Asilo de Vitória

Alemão do Forró faz um pocket show nesta sexta-feira, no Asilo de Vitória Crédito: Carlos Palito

Nesta sexta-feira é comemorado o Dia do Idoso e o fenômeno musical Alemão do Forró começa o dia promovendo uma boa ação e chamando atenção para a importância do voluntariado: ele realiza pocket show em evento exclusivo para os idosos do Asilo de Vitória, obedecendo a todos os protocolos de segurança.

"Eu tenho o maior carinho pela turma da terceira idade! Eles são um público muito fiel! Adoram dançar um forró! Então, nada mais justo do que, nesse dia tão especial, fazer um show particular para os moradores do asilo de Vitória. Espero poder levar um pouco de alegria a eles." Alemão do Forró - Cantor

O cantor conta à coluna que tem certeza de que vai sair de lá “muito melhor do que vai entrar”. “O carinho que os idosos demonstram com a gente quando fazemos uma visita dessa é revigorante! Todos deveriam separar um tempo para fazer essa visita, dedicar um pouco de amor e carinho para essa turma tão especial. Então, vamos botar a turma para dançar”, garantiu o Rei do Forró Capixaba.

O Asilo de Vitória conta hoje com 68 idosos e todos já receberam a terceira dose da vacina contra a COVID-19. E, se você também quer ajudar o asilo de alguma forma, é possível fazer doações pelo PicPay: @AsilodeVitoria ou pelo PIX: 28.165.272/0001-60.

OUTUBRO ROSA

CHEGOU A CASA COR ES!

A Casa Cor ES será aberta para convidados neste domingo (03), e para o público no próximo dia 6 de outubro, com algumas novidades destes tempos de pandemia. Os ingressos deverão ser adquiridos de forma online com agendamentos, para maior controle do fluxo de pessoas transitando no evento.

Entre alguns destaques desta edição comemorativa de 25 anos estão o retorno de dois profissionais que participaram da edição de estreia, em 1996. Entre eles está Rosana Rampazzo, que junto com Marcela Pretti, criou a Cozinha Original Deca, lugar para reunir a família com equipamentos de ponta e anote aí: o retorno do branco como acabamento de eletrodomésticos como há muito tempo não se via. Esta é a uma das principais funções de uma mostra de decoração, que é revelar novas tendências, novos materiais, novas formar de habitar e se relacionar em família e socialmente. O evento também volta ao coração de um bairro, neste caso a Praia da Costa, onde não era realizado desde 2013, quando ocorreu no Boulevard Shopping, no Bairro Jockey. A Casa Cor ES ficará aberta ao público até o dia 28 de novembro.

MERCADO DE ARTE

Ivana Izoton e Flavia Dalla Crédito: Fabrício Saiter

A designer de joias e artista visual Ivana Izoton vai aproximar quem cria e quem tem interesse por arte durante exposição coletiva inédita na Parede Galeria, dentro de sua loja Studio, na Joaquim Lírio, em Vitória. É que além de contemplar e adquirir as obras, os visitantes do “Mercado de Arte” podem participar de um encontro com os criadores das mais de 100 obras expostas, entre pinturas, desenhos, fotografias, ilustrações, colagens, xilogravuras, bordados e objetos, com curadoria de Flávia Dalla Bernardina e Ivana.

A primeira edição do "Mercado de Arte" começa nesta segunda-feira (4) e segue até o dia 8 de outubro, das 12h às 20h. A exposição é aberta ao público, sem agendamento. As peças têm valores acessíveis, de R$60 a R$2600, e formas de pagamento flexíveis.

Ao todos, são 20 artistas convidados: Marina Chebabe, Nelson, Milena Almeida, Caroline do Valle, Paulo Kunsch, Mateus Moulin, Thais Delogo, Fernando Nicolau, Marcos Mendonça, Danilo Ramos, Pamella Herpio, Samira Pavesi, Paula Scamarussa, Nana Muriel, Nathalia Assunção, Ivana Izoton, Fabrício Saiter, Rubia Furieri, Eva Beiriz e Maria Helena Nemer.

QUERIDOS DE RR

Max Mello, Daniela Andrade, Victor Sarcinelli, Ximene Vilar e Aparecida Lamari Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

Milla Borel & Carmen Steffens convidam para o coquetel de lançamento da nova coleção de joias Milla Borel na loja Carmen Steffens do Shopping Praia da Costa, na quinta-feira (07). Na ocasião, a empresária também lança sua coleção de velas aromáticas.

O Iate Clube do Espírito Santo também está engajado na campanha Outubro Rosa e já preparou uma programação especial! No dia 07 de outubro, a partir das 19h, no Restaurante Aquamarine, será realizada uma Mesa Redonda com a médica mastologista, Daniele Chambô, falando sobre os cuidados para prevenção do câncer de mama, entre outros assuntos relacionados à prevenção e aos cuidados com a saúde da mulher. Neste dia - e durante todo o mês de outubro - o Iate vai receber lenços que serão doados às mulheres em tratamento de câncer de mama do projeto #JuntosPelaMama.

O pequeno João comemorou seu primeiro aniversário ao lado dos pais, Julia Bottechia e Guilherme Gualtieri Crédito: Divulgação

No próximo dia 08, o secretário da Fazenda da Serra, Henrique Valentim, coordena a mesa “Reforma Tributária” no Encontro do Fórum Nacional dos Secretários Municipais de Fazenda e Finanças da FNP, em Salvador (BA). Os secretários vão debater posicionamentos técnicos sobre a reforma tributária e discutir como podem contribuir para o crescimento econômico do país.

Após 14 anos no Jurídico do Grupo Vale, Thaissa Garcia retorna para Ilha como umas das sócias de Contratos e Governança e Head de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais do escritório carioca Albuquerque Melo Advogados.

Renata Có e Gomes Suely Miranda Có: a Câmara Municipal de Vitória concedeu a Suely Miranda Có o Título de Honra ao Mérito, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados na luta da pessoa com deficiência Crédito: Divulgação

Nesta sexta-feira e sábado, o Shopping Rio Branco, em Vitória, será palco do evento Vila Criativa, oportunidade de empreendedores venderem seus produtos e consumidores encontrarem cosméticos, artesanatos e roupas num só lugar.